América Transparente y los millones de Gonzalo Müller en Las Condes: “Pueden ser favores políticos”

La Fundación América Transparente reveló pagos de la Corporación Cultural de Las Condes al conocido asesor de la UDI y del exalcalde Joaquín Lavín y es el actual coordinador del “A Favor” de cara al plebiscito del 17 de diciembre, Gonzalo Müller, entre 2019 y 2021, para los cuales no existe un informe que detalle las labores realizadas.

Müller, militante de la UDI y marido de la secretaria general del partido María José Hoffmann, ha sido vinculado al Caso SQM, puesto que la empresa que fundó junto a su padre en el año 2004, fue considerada como una arista de interés por el pago de 18 boletas. Frente a esto, el también analista político señaló que jamás hubo alguna irregularidad.

El académico enfrenta hoy un nuevo cuestionamiento después de que América Transparente ganara un juicio en la Corte Suprema contra la Corporación Cultural de Las Condes, un proceso que tardó casi tres años. Esto resultó en que la entidad, que trabaja en estrecha colaboración con el municipio, ahora esté sujeta a la Ley de Transparencia. Anteriormente, operaban como un “organismo de derecho privado sin fines de lucro” y no estaban estrictamente regidos por dicha normativa. Según la mencionada fundación, hubo un intento de ocultar algo, ya que se trató de anular el fallo ante la justicia.

Doble sueldo sin respaldo

Juan José Lyon, director América Transparente resalta que mientras Lavín aún era alcalde, Müller, uno de los estrategas de la tercera campaña presidencial del exjefe comunal, brindó asesoramiento a la Corporación Cultural de Las Condes para el “desarrollo de nuevos proyectos”, por una suma cercana a los $2,4 millones mensuales. Sin embargo, simultáneamente, mantenía un contrato con la Municipalidad por casi $3,5 millones para asesorar a Lavín. Es decir, durante todo el 2019 y 2020, percibió dos sueldos: uno de la Corporación y otro de la Municipalidad, sumando un total de aproximadamente $5,8 millones, una cifra que llama la atención por los detalles que se entregan más adelante.

Además, a fines de 2019, el contrato con la Corporación fue extendido por todo el 2020, con una ligera alza en el mondo recibido: poco más de $2,4 millones. El que se sumaba a los $3,5 millones que seguía recibiendo como asesor de Lavín en la Municipalidad.

Junto con las cifras, América Transparente se percató de que nunca les fue enviado un comprobante que detallara el trabajo realizado en beneficio de la cultura. Ante esta situación, se les consultó específicamente al respecto. La respuesta recibida fue que no estaban obligados a emitir informes.

Esta última parte cobra especial relevancia, ya que Gonzalo Müller es conocido por sus asesorías y experticia en el ámbito político y de encuestas, pero no cultural. De hecho, al menos en sus redes sociales, durante los años trabajando ahí, nunca mencionó algún evento de la Corporación.

Varsovia 21

En 2021, Joaquín Lavín inició su campaña para ser candidato, dejando su cargo en la Municipalidad de Las Condes. Durante ese mismo año, Müller también dejó su empleo en el municipio, pero continuó trabajando para la Corporación a través de una sociedad: Inversiones Varsovia 21.

América Transparente señala que se le realizó un contrato con fecha del 2 de enero de 2021, una semana antes de la existencia legal de la sociedad. Es decir, se estableció un contrato con una empresa que aún no existía legalmente en esa fecha, posiblemente, según la opinión de la fundación, para justificar el pago correspondiente al mes completo.

El detalle curioso es que el monto que se le paga a Müller en dicha instancia por los servicios a través de dicha sociedad es por $5,8 millones al mes, que es lo mismo que sumaban su sueldo en la municipalidad más las boletas que emitía a la Corporación antes de la partida de Lavín. Es decir, le mantuvieron el mismo ingreso.

¿Favores políticos?

Las asesorías a través de esta sociedad se pausaron entre marzo-mayo de 2021, pero se reanudaron en junio hasta diciembre de 2021. Así, sumando las boletas 2019 por $2,3 millones, las de 2020 por $2,4 millones, y las facturas de 2021 por 5,8 millones, da un total de $109,8 millones recibidos de la Corporación, por trabajos por los que no existe un informe que de cuenta de las labores realizadas.

“Eso explica los más de dos años en juicio con Las Condes. Esto querían tapar”, señaló el director ejecutivo de América Transparente Juan José Lyon, para quien se trata de pagos “irregulares” considerando los nexos políticos de Gonzalo Müller. A esto se suma que la fundación sigue indagando boletas emitidas, por lo que no descarta nuevas aristas del caso. América Transparente también está en disputa legal para obtener documentos similares en las corporaciones de Santiago y Lo Barnechea.

“No hay informe ni pruebas de estas labores“, sentenció el director de América Transparente, quien remarca que hay funcionarios que dan cuenta de que no hubo ningún trabajo de Müller en la corporación cultural, aunque no descarta que se pudo tratar de “asesorías verbales” como las del caso SQM.

En este sentido, Juan José Lyon afirma que se podría estar usando la corporación “para cosas que no van en ayuda de los vecinos, sino que pueden ser pago de favores políticos“.

Cabe mencionar que, en 2021, América Transparente tuvo acceso a nóminas de remuneraciones de los funcionarios de la Corporación Cultural de Las Condes del año 2019 y 2020. En ese entonces, la entidad privada no está obligada a transparentar estos documentos, aunque el 91% de sus recursos proviene de subvenciones de la municipalidad. Solo en 2020, esta le transfirió más de $5.500 millones a la Corporación, presidida entonces por Joaquín Lavín. Su mayor gasto fue en remuneraciones, con casi $2.000 millones.

La Corporación ha insistido en que el dinero salió de fondos propios, pero según un informe de Contraloría citado por Lyon demuestra que dichos fondos provienen de la municipalidad. Señaló que el municipio le entrega un fondo a la corporación para arrendar por ejemplo el mobiliario del Centro Artesanal Los Dominicos y esta a su vez subarrienda locales a artesanos y por tanto los cuenta como fondos propios, lo que solo genera más dudas.

En tal oportunidad, la nómina mostró relaciones familiares entre funcionarios y nexos políticos con la UDI y RN. De ahí figura por ejemplo, Gonzalo Müller, John Barra, quien trabajó en el Ministerio del Interior durante el primer gobierno de Piñera y Simón Yévenes, ex vicepresidente de la UDI.

La respuesta de Müller

Gonzalo Müller abordó los polémicos pagos en una breve entrevista con La Segunda. “Lo respondí en su momento, que hubo proyectos concretos en los que trabajé, y ahora no hay nada nuevo. Pero bienvenida la transparencia”, respondió.

“Yo no vendía informes, sino que participé en gestionar temas, en asesorar al directorio. Lo mío fueron asesorías para llevar adelante proyectos concretos, es un trabajo visible”, aseguró el analista político, mencionando su participación en el Festival de Las Condes: “Yo negociaba con los canales de televisión y productoras”.

Consultado por su experticia en la materia, insistió en que “aquí hay una gestión que se hizo, porque era un desafío que la cultura llegara a todos. Y eso es un objetivo político”.