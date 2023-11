Algo huele mal: detectan millonaria indemnización a exdirector del Centro Cultural de Las Condes

Siguen los problemas y críticas a la Municipalidad de Las Condes, que dirige Daniela Peñaloza (UDI). Esto por una nueva arista que se abre tras la desvinculación del exdirector de la corporación municipal que administra el Centro Cultural de la comuna, Francisco Javier Court Silva.

Según reporta el sitio Ciper, en febrero de este año, Court Silva hizo efectiva una cláusula de su contrato que le permitió cobrar una indemnización sin tope de años y en UF. Inicialmente correspondía a un pago, por renuncia o despido, equivalente a 36 sueldos.

En 2014 la cláusula fue reemplazada por otra que estipulaba que esas remuneraciones se convertirían en 6.350 UF, las que entonces equivalían a unos $150 millones. En nueve años esa cifra aumentó en casi $100 millones, situándose en $240 millones.

Si bien este tipo de corporaciones reciben recursos de las municipalidades, son entidades privadas y no públicas. Por lo mismo, Court no se regía por el Estatuto Administrativo, sino por el Código el Trabajo. Es decir, las normas que rigen para empleados de empresas privadas establecen una indemnización de un mes de remuneración por cada año de servicio prestado al empleador, con un tope de 11 años, a partir de un promedio de los últimos seis pagos que percibió el trabajador y también se establece un tope máximo para esas remuneraciones mensuales: 90 UF (equivalentes a unos $3,3 millones).

Esto no se cumplió para el caso Court, ya que trabajó por 40 años y sus sueldos eran cercanos a los $8 millones. Con el máximo de los 11 sueldos, debería haber recibido alrededor de $88 millones. Pero Court recibía más a raíz de la cláusula actualizada en 2014. Las llamadas “cláusulas convencionales”.

El citado medio solicitó a través de la Ley de Transparencia las indemnizaciones que fueron pagadas por la corporación en el periodo 2015-2023. La respuesta fue $28 millones.

Desde la alcaldía señalaron a CIPER que estas cláusulas especiales, también llamadas “convencionales”, ya no existen bajo la administración de la alcaldesa Peñaloza: “Esta administración, desde que asumió, tomó la definición de que los contratos de trabajo en las Corporaciones y Junta de Alcaldes (la corporación que administra el Parque Padre Hurtado) debían responder a las condiciones de indemnización que determina el Código del Trabajo. Sin excepciones”. Según agregaron, la indemnización de Court se habría pagado con recursos propios de la corporación, asegurando que no provenían de las subvenciones municipales.

Ciper tuvo acceso a otro millonario finiquito ocurrido el año 2014, el que también era una “cláusula convencional” y favoreció a una colaboradora cercana de Court: Carmen Puelma, administradora de la corporación, quien recibió más de $100 millones en indemnización.

Juan José Lyon, de América Transparente, dijo al citado medio que “con esas cláusulas no se entiende a quién le están cuidando la plata. Desde el punto de vista de los recursos públicos no tiene ningún sentido. Por responsabilidad con los recursos de los vecinos, lo que debió haber hecho la Corporación, que preside la alcaldesa, es haber pagado un mes por año con un máximo de 11 años, como es lo usual, y si el señor Court tiene una discrepancia esperar que él demande. Pero se debe cuidar los dineros públicos y no deberían haber pagado esa cláusula que es notoriamente abusiva”.

En tanto, Court sólo se limitó a contestar: “¿Sabe lo que pasa? A este país le falta educación. A este país le falta formación. Y si no nos preocupamos de que la cultura exista en la formación y en la educación, van a seguir saliendo los muchachos a la calle, van a seguir habiendo desmanes. Nosotros lo que hicimos fue darle una característica internacional al centro cultural. La verdad, lo digo con harta humildad: estoy muy orgulloso de lo que se hizo. Ahora, si no se entiende, el tiempo lo dirá”.