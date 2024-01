Ministro Mario Marcel: “Nunca he estado en la casa de Pablo Zalaquett”

La cita era este lunes y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, era el invitado de honor. Al menos tres empresarios de grandes compañías y dos ejecutivos del sector financiero estaban entre los invitados. Estos habían aceptado la invitación, pero finalmente no hubo reunión.

“Hubo una invitación de parte de otra persona distinta de Pablo Zalaquett y es una invitación que finalmente no se materializó, así que es un, digamos, no evento”, dijo el jefe de la billetera fiscal, desde el Congreso Nacional, consultado por la invitación a un “cheese & wine” convocado por el exalcalde.

El ministro Marcel aseguró que “nunca he estado en la casa de Zalaquett, creo que nunca he hablado con el señor Zalaquett y no lo conozco personalmente”.

Así, tal como adelantó la más reciente edición de El Mostrador Semanal, Mario Marcel se salvó del escándalo de la cocina de Zalaquett, el que no deja de sumar comensales.

Sobre la asistencia de otros ministros a las “divinas comidas” del conocido lobbista, el titular de Hacienda dijo que “es un juicio que cada uno tiene que hacer y para eso todos los ministros tienen criterio”.

“Todos sabemos que cuando hablamos con alguien, no lo estamos haciendo como personas naturales, lo estamos haciendo como ministros y por lo tanto, cada vez que nosotros hablamos con alguien, sea de manera formal o informal, siempre vamos a tener cuidado de resguardar los intereses del gobierno y la responsabilidad de nuestros cargos”, agregó el secretario de Estado.

Marcel recalcó que declinó la invitación porque a su juicio “no cumplía con los objetivos que uno quisiera buscar”.

No obstante, aclaró que “yo participo semanalmente en decenas de eventos en los cuales tengo que exponer sobre la economía chilena, sobre los proyectos que tiene el gobierno, sobre pacto fiscal, sobre el presupuesto. Muchas de esas intervenciones ocurren fuera de los espacios más formales, al ministro de Hacienda se le acerca mucha gente a plantearle cosas. Uno participa en muchos eventos en los cuales hay una parte formal, hay una parte informal y uno tiene que aprovechar todas las instancias posibles para difundir lo que es la política económica del Gobierno, lo que son las políticas que se están siguiendo en distintas materias. Y esa disposición, yo como ministro de Hacienda siempre la voy a tener”.

“Los ministros no pueden estar encerrados, encapsulados en su oficina”, concluyó.

Cabe mencionar que Pablo Zalaquett, el exalcalde UDI, está en la palestra desde que se supo que sentó a su mesa a varios ministros del Presidente Boric con empresarios, ad portas de la discusión de “ciertas leyes”.