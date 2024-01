Sigue la suma de comensales: Juan Santana (PS) también asistió a la cocina de Zalaquett

El diputado Juan Santana (PS), señaló que mientras era presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas, en 2023, fue invitado a participar en una comida en el departamento del lobbista Pablo Zalaquett.

El parlamentario aceptó la invitación y se reunió con ejecutivos de las AFP en el marco de la discusión de la reforma de pensiones.

“En una ocasión fue invitada la Asociación de AFP a la Comisión de Trabajo. Producto de que no alcanzaron a responder las preguntas en el periodo de duración de la Comisión, y a la siguiente sesión no quisieron asistir —enviaron un anota con las respuesta—, señalando que no era necesario ir a la Comisión de Trabajo. Se generaron (entonces) una serie de instancias, donde seguramente se conversó con otros parlamentarios, nos manifestaron opiniones respecto de lo que se estaba tramitando. Creemos que hay que agotar las instancias institucionales, pero también hay que aprovechar las instancias donde no hay ánimo de convencer, sino un ánimo informativo”. señaló el diputado en Estado Nacional.

Santana, agregó que él era el único político presente en esa reunión y que no fue registrada en la Ley del Lobby.

Al respecto, un militante PS comentó que “esa reunión no la informó al partido ni al Gobierno por lo que arriesga ser pasado al Tribunal Supremo”.