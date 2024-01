Osvaldo Andrade (PS): “Buena parte de los avances institucionales se hicieron en buenas cocinas”

“Estupendo”, así calificó el exministro y exdiputado del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, las reuniones entre autoridades y empresarios que no fueron registradas en la plataforma de la Ley del Lobby, lo cual generó un abanico de críticas y atrajo la atención mediática.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Andrade se refirió a los encuentros ocurridos en el departamento del exalcalde UDI Pablo Zalaquett, quien está en la palestra desde que se supo que sentó en su mesa a varios ministros del Presidente Gabriel Boric junto a empresarios, justo antes de la discusión de “ciertas leyes”.

Hasta el momento, se han revelado los nombres de seis ministros, ocho senadores, cuatro diputados y un alcalde que han asistido a las “divinas comidas” del exjefe comunal de La Florida y Santiago, quien también es un reconocido lobbista.

“Me parece estupendo que la gente se reúna a dialogar”

A pesar de las críticas que han suscitado estas reuniones, el exministro Andrade remarcó que el derecho a reunirse en Chile está garantizado por la Constitución. Además, aseguró que existen importantes “avances institucionales” que se han gestado en “buenas cocinas”.

El militante socialista enfatizó que el Gobierno ha afirmado que aquí no ha habido afectación a la Ley del Lobby y, aunque es consciente de que existen opiniones en ambas direcciones, indicó que no se va a involucrar en “una discusión bizantina”.

“Pero a mí me parece estupendo que la gente se reúna a dialogar, si lo que estoy diciendo desde el principio es que en este país lo que falta es dialogo, qué bueno que la gente se reúna a dialogar. Que a lo mejor se podía hacer de mejor manera, que a lo mejor lo que usted quiera, pero la perspectiva de dialogar entre actores que no dialogan porque están llenos de prejuicios, de aprehensiones, de consideraciones previas, a mí me parece estupendo”, sentenció Osvaldo Andrade.

Al ser consultado sobre si fue un error no registrar esas reuniones del Gobierno en la plataforma de la Ley del Lobby para evitar precisamente empañar la transparencia del diálogo, el expresidente de la Cámara de Diputados respondió: “Puede ser”. No obstante, enfatizó que “aquí lo importante es que hay una ausencia de dialogo de los actores políticos y sociales”.

Buenas cocinas

El ministro del primer mandato de Michelle Bachelet, añadió que no ve razón alguna para que no haya un “foro” entre el Gobierno, empresarios y trabajadores.

“Por dios que hace falta, pero las cosas parece que se hacen para callado y se hacen así porque no existe lo otro, porque el que se reúna lo único que recibe son diatribas de que aquí hay cocinas”, mencionó.

En ese sentido, Osvaldo Andrade declaró que “buena parte de los avances institucionales de este país se hicieron en buenas cocinas“.

“Celebro que haya iniciativas de ese tipo, que la perspectiva de unos y otros sea tal o cual lo resolverá cada uno, pero la iniciativa, la formulación, lo que hay detrás de esto, es la necesidad ante una ausencia de diálogo de los actores, y si mañana o pasado resolvieramos este tema, esas cosas no serian necesarias”, concluyó.

En El Mostrador Vodcast, el exparlamentario y extitular del Trabajo y Previsión Social también abordó la reforma de pensiones y las acciones judiciales iniciadas por el exministro Giorgio Jackson, incluyendo la querella contra el senador socialista Fidel Espinoza.