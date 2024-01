Encuesta Signos: Matthei se despega de Kast y Bachelet en la carrera hacia La Moneda

Un amplia ventaja, que la deja -en este momento- como la persona mejor aspectada para la carrera presidencial de 2025, posee la alcaldesa de Provincia, Evelyn Matthei, respecto de sus dos más cercanos seguidores, según la última encuesta Signos. En efecto, Matthei se posiciona al tope de la pregunta “¿Quién sería un buena presidente para Chile?”, con un 20,6% de las menciones, una ventaja de 7 puntos porcentuales sobre José Antonio Kast (13,4 %) y casi 10 sobre Michelle Bachelet (10,8%) que se consolida como la mejor opción desde el bloque oficialista.

Lo destacable, por cierto, es la estabilidad de Matthei en la ventaja sobre Kast como candidata de oposición, pues su ventaja es consistente con mediciones anteriores. Sin embargo, la suma de sus preferencias solo alcanza a un tercio o poco más del electorado, por lo que se advierte la necesidad de sumar todo el espectro afín y crecer hacia el centro, lo más homogéneamente posible. Lo anterior es una potente señal hacia la conducción de Chile Vamos y del Partido Republicano, en orden a enfrentar las elecciones regionales y municipales de este año con una lista única, buscando marcar a través de esos resultados un esbozo territorial para un posible triunfo presidencial el año siguiente.

El problema es el Partido Republicano, pues José Antonio Kast cree que existe tiempo para repuntar en sus resultados, pese a que sigue siendo de manera consistente el candidato con mayor rechazo de los electores (46,7%), seguido por Camila Vallejo (43,2%). Evelyn Matthei en cambio, pese a que aumentó significativamente su tasa de rechazo (21,9%) y pasó abruptamente al sexto lugar de ese ranking, sigue siendo la candidata más “blanda” de los front runners, lo que le da una base para seguir captando adhesiones en todos los sectores.

Es también destacable en la encuesta la persistente alza de Michelle Bachelet (10,8%), quien se va consolidando como la mejor opción dentro del bloque gobiernista, pero al igual que Kast es quien obtiene uno de los más altos porcentajes de rechazo (34,2%) entre los encuestados (tercer lugar luego de Kast y Vallejo), aunque se perfila como una carta de unión al interior de un fragmentado oficialismo, que no ha logrado perfilar nuevos liderazgos presidenciables.

Un aspecto adicional a considerar es que en un escenario ficticio en que se enfrenten ella y José Antonio Kast, frente a la misma pregunta (quién sería mejor presidente para Chile) se produce casi un empate: 39,6% para Bachelet, versus 38,1% para Kast, con un 22,3% de personas que responden “ninguno”. Si las opciones son Bachelet y Matthei, el resultado es ampliamente favorable a esta última: 46,8% de Matthei versus 32,4% de Bachelet,

El pelotón de corredores de segunda posición no trae novedades y sigue estable con Camila Vallejo, (7,6%), Claudio Orrego (7,1%), Carolina Tohá (5,5%), Franco Parisi (5,3%) y Sebastián Piñera (3.3%) en las preferencias.

Corrupción y transparencia

En el caso de las reuniones que se dieron a conocer entre ministros y autoridades de gobierno con empresarios en la casa del exalcalde de Santiago y actual lobista Pablo Zalaquet, el 71,2% de los encuestados manifiesta que su contenido debiera ser público, pues involucra a autoridades de gobierno; y el 78,1% considera que las reuniones debieron haber sido declaradas previamente de acuerdo a la Ley del Lobby, para mejorar la transparencia de la gestión pública.

La encuesta también preguntó acerca del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio. El 62,5% de los encuestados considera que este acuerdo es beneficioso para el país, mientras un 20,1% considera que no lo es y un 17,4 no sabe. A su vez, el 59,7% de los encuestados considera que hubiese sido mejor una licitación internacional para obtener los mejores beneficios, mientras que el 28,9 considera que no, y un 11,4% responde que no sabe.

En relación a la notificación de formalización en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su responsabilidad omisiva en apremios ilegítimos, solo un 35,7% dice que él debe renunciar inmediatamente, mientras que un 58,1% señala que él debe seguir en el cargo mientras dure el juicio y hasta establecer responsabilidades. Solo un 6% dice que no sabe.

La encuesta es un sondeo realizado por SmartAnalytics, en colaboración con El Mostrador, entre los días 8 y 12 de enero de 2024. Corresponde a una encuesta probabilística de 1.133 encuestas con un error muestral de 2,4 puntos porcentuales, aplicada a un panel con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia. Es la segunda del año 2024 y sexta de una serie temporal destinada a medir el pulso semanal de los acontecimientos más relevantes de la coyuntura política.