Zalaquett lanza salvavidas de plomo a Enrique Correa y relata que estuvo en sus cenas

“Estamos consternados”, eso fue lo que declaró Imaginacción, la consultora de Enrique Correa, que se autodefine como “la principal empresa de lobby del país”, ante la revelación de los nombres de los comensales en las reservadas reuniones en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett.

La empresa, fundada en 1996, afirmó a través de un comunicado que siempre ha “abogado por el estricto cumplimiento de la ley como el estándar mínimo exigible”, una norma que, a su juicio, “lamentablemente no se ha cumplido en esta coyuntura”. Además, les inquieta profundamente “la manera en que estos acontecimientos podrían repercutir en el ya complejo escenario delineado previamente”.

La preocupación de Imaginacción causó sorpresa al exalcalde y también lobista que ha realizado más de 40 encuentros en su domicilio, a los cuales, asegura, han asistido más de 120 personas “de todos los rubros”. Zalaquett incluso cuestionó la autoridad moral de Correa para hacer tales declaraciones, revelando de paso que el exministro del gobierno de Aylwin también fue parte de su lista de invitados.

“Tal vez les molesta a los lobistas tradicionales”

“Lamento mucho las palabras de Enrique Correa, a quien estimaba. No sé con qué autoridad moral ha podido decir estas palabras. De hecho, de acuerdo a todo lo que conozco, no creo que su trayectoria profesional y la de Imaginaccion ameriten dar esta cátedra. Y dado que no hay nada que esconder, como plantean, y como yo lo creo también, no sé por qué no ha reconocido que vino a mi casa a estos conversatorios después de ocurrido el estallido social”, dijo Pablo Zalaquett a El Mercurio.

Consultado por si hay otros lobbistas que buscarían desprestigiarlo, el exalcalde no lo descarta. “Si puedo hacer estos encuentros y ampliar redes, tal vez les molesta a los lobistas tradicionales que jamás lo han podido hacer. Ese no es problema mío”, sentenció.

Zalaquett ha sido enfático en que los encuentros en su casa “no fueron lobby”, al tiempo que se pregunta: “¿quién está seguro de que no hay gente de todos esos lobistas que están dando cátedra que sí hacen reuniones que no se saben y sí se cobran?”

“Me he preguntado por qué ese ataque tan grande que viene de ese mundo“, añadió.

Ministros “no fueron expuestos a lobby”

El exalcalde Zalaquett también se refirió a las reuniones que sostuvo con los ministros del Presidente Gabriel Boric, especialmente a las que asistió el titular de Economía, Nicolás Grau, y la jefa de la cartera del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

“Si vamos al caso concreto que ha causado más revuelo, que es el del ministro Grau y de la ministra Maisa Rojas, puedo decir que lo siento mucho, porque ellos han hecho algo por Chile. Yo soy totalmente opuesto a su color político y le aseguro que no fueron expuestos a lobby. La ministra Rojas explicó la importancia de la biodiversidad, temas relativos al cambio climático y que, en ese contexto, cualquier industria tiene que respetar ciertos aspectos”, explicó.

El exjefe comunal de Santiago dijo que, por su parte, “el ministro Grau explicó su posición y su punto de vista a largo plazo. Habló de sustentabilidad, de cohesión social, de asociación público-privada. Y los empresarios explicaron cómo es el proceso productivo y dentro de eso, también abordan la sustentabilidad”.

Zalaquett agregó que en muchos casos invitaba personalmente a los ministros y en un caso específico pidió ayuda a Jorge Insunza, exministro PPD, para organizar un encuentro. “Yo pregunto, ¿cuántos consensos ha habido en Chile últimamente? Porque en el último tiempo vemos polarización y se necesita que personas distintas conversen”.

Sobre las charlas remuneradas, luego de la controversia generada en torno a la expresidenta del PPD Natalia Piergentili, Zalaquett admitió realizarlas como parte de su trabajo, señalando que: “Uno de los productos que yo ofrezco desde mi consultora es el de las charlas. Y suelo hacerlas con personas que piensan distinto a mí”.

“Le puede preguntar a cualquiera de los asistentes. No hubo gestión de intereses, nunca nadie solicitó alguna petición a algún político por algún interés en particular para ninguna empresa o sector empresarial. Nunca. Nunca hubo ningún tipo de solicitud frente a un parlamentario, frente a un ministro, frente a nadie y puedo dar fe pública. Lo digo públicamente y lo ratifico: no ha habido lobby. Yo soy quien puede dar fe de eso porque soy el único que estuvo en todas las reuniones”, reiteró insistentemente durante la entrevista con el matutino.

“Nada bueno salió de la casa de Zalaquett”

El diputado Daniel Manouchehri (PS) expresó su firme opinión sobre las recientes reuniones en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett, calificándolas como un “error político”.

En una entrevista radial con Cooperativa, Manouchehri describió a Zalaquett como una “persona oscura” involucrada en diversas polémicas, sugiriendo que las reuniones no auguraban nada positivo.

El parlamentario socialista respaldó la solicitud del Presidente Gabriel Boric para que los encuentros con Zalaquett sean registrados en la Ley del Lobby, argumentando que es necesario mantener estándares de transparencia más elevados.

El diputado Manouchehri criticó el hecho de que ciertos actores, que han defendido intereses específicos en el Congreso, utilicen las reuniones como pretexto para oponerse a reformas perjudiciales para dichos intereses. Y concluyó señalando que estas reuniones enviaron señales equivocadas a la ciudadanía y expresó la esperanza de que no se repitan en el futuro.

“Nos hacen ver que nada bueno podía salir de una reunión en la casa de Zalaquett, y nada bueno salió de la casa de Zalaquett”, declaró.