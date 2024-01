Bernardo Larraín Matte: “No sé si al Presidente le gusta tolerar discrepancias o le falta liderazgo”

Mirna Schindler le preguntó a Bernardo Larraín Matte: ¿El Presidente que asumió el 11 de marzo de 2021 es diferente al Presidente de hoy que está iniciando su tercer periodo, para ti? “Qué duda cabe”, contestó el presidente del centro de estudios Pivotes y expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan, el también vicepresidente de Colbún, realizó profundas reflexiones sobre el liderazgo del actual Presidente de la República, Gabriel Boric, y la dinámica de su coalición en el contexto de las reformas propuestas.

“Muchas de sus reformas no las pudo implementar y tuvo que adecuarlas a la realidad. Ahora, sigue teniendo un trasfondo que básicamente dio a conocer en su campaña, sí, pero ha tenido que adecuarse y lo que ocurre es que muchas veces la evolución del Presidente no implica una evolución de su coalición“, comentó Larraín Matte.

Bajo esa mirada, el titular de la fundación Pivotes planteó dos posibles escenarios: “O bien, el presidente no ejerce un liderazgo fuerte para que su coalición vaya en el mismo camino. O quizá, en el fondo, tolera que su coalición se exprese en divergencia. Hay distintas tesis sobre por qué, en el fondo, la coalición no se mueve según cómo el presidente lo expresa”.

Liderazgo

Uno de los ejemplos citados por Larraín Matte fue la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde acusó discrepancias entre las declaraciones del ministro de Hacienda Mario Marcel y las acciones de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

“El ministro Marcel decía que iba a ser una reforma que iba a focalizarse exclusivamente en cómo agilizar la tramitación sin bajar estándares ambientales. Pues bien, la ministra Rojas incorporó en la reforma muchos otros objetivos. No estoy diciendo que no sean pertinentes de discutir, pero decir que esa reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental es una reforma que solamente se focaliza en lo que anunciaba el ministro Marcel, me parece que no es así. Tiene muchos otros aspectos que al final diluyen la parte de agilizar y disminuir la discrecionalidad en el sistema de evaluación de impacto ambiental“, cuestionó el empresario.

En ese sentido, Bernardo Larraín enfatizó la pregunta de si al Presidente le gusta tolerar las discrepancias internas o si simplemente le ha faltado liderazgo para dirigir a su coalición en una dirección más coherente con la versión original de sus propuestas.

“Entonces, al final, no sé si al Presidente le gusta tolerar, en el fondo, que hayan discrepancias, que hayan distintas visiones, que se mantenga, por así decirlo, la versión original, mientras otros ministros, en el fondo, tratan de empujar un cambio, o simplemente le ha faltado liderazgo para mover a la coalición en esa dirección”, cerró.

En El Mostrador Vodcast, Bernardo Larraín Matte también se refirió a las reuniones entre autoridades y empresarios en la casa del exalcalde y lobbista Pablo Zalaquett, algo que no le merece reproche. Además, abordó la discusión en torno al 6% de cotización adicional en la reforma de pensiones, señalando que “no puede ser que una mayoría o la mitad de la contribución vaya a reparto”.