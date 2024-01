Ministro Cordero reprocha “expresiones impropias” del diputado Ibáñez sobre la senadora Rincón

El ministro de Justicia, Luis Cordero, expresó su desaprobación hacia las declaraciones del diputado y presidente de Convergencia Social (CS, el partido del Presidente Gabriel Boric), Diego Ibáñez, durante la discusión sobre la reforma de pensiones.

Ibáñez cuestionó el rol de la senadora y presidenta del partido Demócratas, Ximena Rincón, como expresidenta de la AFP Provida, provocando una reacción inmediata de los diputados de Demócratas y la suspensión de la sesión.

Cabe mencionar que, ayer, hubo una buena y una mala para el Gobierno en la votación del proyecto de reforma a las pensiones en la Cámara de Diputados y Diputadas. La buena es que se aprobó legislar la iniciativa, y la mala es que la fórmula 3 y 3 para el 6% de cotización adicional con cargo al empleador, que muchos consideraban era el corazón de la propuesta, fue rechazada.

En medio de esta discusión se destacó la “arenga” del diputado Ibáñez: “con cariño diputados del partido Demócratas: no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida”.

Expresiones impropias

El ministro Cordero calificó las palabras de Ibáñez como “impropias” y destacó que, al solicitar colaboración y apoyo para una reforma de gran relevancia, se espera un trato cordial. Además, señaló que el incidente afectó la amistad cívica necesaria en el ámbito político.

“Cuando uno solicita contribuciones, cooperación y colaboración, un acto tradicional de amistad cívica es tratar con cordialidad a aquellas personas que uno solicita su colaboración, y creo que ayer se ocuparon expresiones impropias cuando uno está pidiendo colaboración en una reforma muy relevante para el país”, dijo el ministro Cordero en un punto de prensa.

Las críticas se extendieron más allá de la bancada de diputados que buscan ser el centro político, generando una respuesta contundente por parte del partido. El senador Matías Walker, en representación de Demócratas, anunció la congelación de la relación con el Gobierno hasta que Ibáñez se disculpe, y también exigió una disculpa por parte del Ejecutivo.

A pesar de la solicitud de disculpas, Diego Ibáñez aún no ha abordado el tema públicamente. El ministro Cordero señaló que la responsabilidad de una eventual disculpa recae en el propio diputado, haciendo hincapié en la importancia de las reglas de igualdad de trato y comportamiento en la política.

Responsabilidad institucional

El incidente ocurrió cuando, a pesar de que los diputados Demócratas habían anunciado su voto a favor de la idea de legislar la reforma de pensiones, Ibáñez instó públicamente a la bancada a respaldar la propuesta. El llamado incluyó críticas a la senadora Rincón, generando un ambiente tenso en la Cámara.

El ministro Cordero concluyó destacando la necesidad de actuar con responsabilidad institucional en situaciones como esta, instando al propio Ibáñez a reflexionar sobre sus palabras y considerar una disculpa pública.

“Creo que es razonable y conveniente en este tipo de situaciones que cada uno actúe con la responsabilidad institucional, por lo tanto, quien profirió esas expresiones sea el que deba realizar esa reflexión”, comentó el titular de la cartera de Justicia.

Los descargos de la senadora Rincón

En conversación con Radio Universo, la senadora Ximena Rincón hizo sus descargos respecto a los dichos del diputado Diego Ibáñez. “El presidente del partido del Presidente de la República, ningunea a Demócratas a minutos de una votación de una de las reformas clave del Gobierno, y eso no es tener ni un poco de conciencia política, ni respeto por los colegas, y ningún respeto por alguien que ni siquiera estaba en la sala, y si hubiera estado, tampoco hubiese podido hablar en la Cámara de Diputados”, acusó.

“Creo que lo que hace el señor Ibáñez es de una tontera suprema y sin ninguna conciencia del costo para una reforma que le importa al Gobierno y si fuera una buena reforma, no hubiera tenido el nivel de discusión que tuvo esta reforma en particular”, añadió.

Rincón recordó cómo se comportó el propio Presidente de la República (cuando era diputado) y los diputados que hoy son ministros, durante la discusión de la reforma de pensiones del expresidente Piñera. “Me gustaría recordarles que muchos de ellos guardaron completo silencio cuando yo siendo ministra del Trabajo, me opuse de manera clara y categórica a la fusión trucha de la AFP Provida donde yo había sido directora”, sentenció.

“Así que cuidado con el tema de los conflicto de interés, porque si es por conflicto de interés, él y muchos han guardado silencio frente a los robos que hemos visto en este Gobierno”, cuestionó Rincón.

Sobre si en su caso existe alguna inhabilidad por haber sido directora de AFP Provida, la senadora comentó que “no es primera vez que me toca participar en estos temas, fui directora antes de 2010, he participado como ministra en estas discusiones, he dado cuenta de mi absoluta independencia de aquello (…) Creo que lanzar acusaciones gratuitas al aire, es una conducta que se está volviendo muy recurrente cuando no hay argumentos para defender malas reformas”.

La legisladora de Demócratas finalmente indicó que hasta ahora no ha tenido contacto con el parlamentario de Convergencia, “porque es de una tontera máxima, no tiene la altura que amerita el caso”. Además, dijo, “si revisan la discusión de este tema (reforma), yo no expresé nunca cómo debíamos votar en esta primera etapa (en la Cámara), nunca señalé que había que votar en contra de la idea de legislar, y dijimos una y otra vez con el senador Walker, que los diputados tenían que definirlo y los íbamos a respaldar”.