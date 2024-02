Alcalde de Rapa Nui pone paños fríos a dichos de Presidente Boric sobre petición a Museo Británico

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmuns Paoa, les puso paños fríos a los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre el regreso del moai Hoa Hakananai’a a la isla por parte del Museo Británico, lugar en que se encuentra tras ser donado por la reina Victoria.

En conversación con Radio Cooperativa, el edil indicó “la política ocupa nuestro nombre y nuestra cultura para ganarse réditos. A la postre, son sanas conversaciones y buenas intenciones, pero no terminan en nada más”.

Solicitud

En las últimas semanas, un tiktoker haitiano con residencia en nuestro país, identificado como Mike Milfort, se hizo viral al comenzar a utilizar la frase “devuelvan el moai”. Tras esto, cientos de personas fueron a comentar los posts del Museo Británico en Instagram, lo que derivó en que la cuenta del organismo suspendiera los comentarios.

Tras cartón, el propio Mandatario en conversación en una radio en Chiloé, también se unió al llamado. “Cuando mostremos a Chile en el mundo, van a aparecer las Torres del Paine, van a aparecer los moai -que nos devuelvan el moai los ingleses-, también el desierto de Atacama y va a aparecer el Puente Chacao”.

Ante estos sucesos, Paoa sostuvo que el camino correcto para lograr un eventual regreso de los moais Hoa Hakananai’a y Hava (ambos en el Museo Británico) es que ambos gobiernos puedan patrocinar un encuentro entre el pueblo Rapa Nui y el actual sostenedor de los moais. “Es el camino jurídico-diplomático”, acotó.

Aunque, no ocultó sus molestias. “Ese camino no ha suscitado aún porque el Gobierno de Chile no ha prestado oído como corresponde; por lo que el Consejo de Ancianos contrató asesoría legal para que esto se lleve a cabo”, acotó.

Asimismo, se mostró preocupado de la limitación en los comentarios de la cuenta del Museo Británico, puesto que el pueblo Rapa Nui “busca amistad, pero justa y equitativa”.