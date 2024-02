Excolaboradores de Piñera presentan plan de reconstrucción para Valparaíso

En una reunión matutina este miércoles, excolaboradores del expresidente Sebastián Piñera se reunieron con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, para presentar un plan de reconstrucción destinado a las áreas de la Región de Valparaíso afectadas por incendios.

La cita, anunciada previamente y coordinada antes de la sorpresiva muerte del exmandatario, tuvo lugar en La Moneda y contó con la participación presencial de figuras como Karla Rubilar, Jaime Bellolio, Ivan Poduje, Cristóbal Mena y Andrea Balladares. De manera remota se unieron Rodrigo Pérez Mackenna, Guillermo Rolando, Pablo Ivelic, Sergio Garrido, Cristobal Lira, Juan Andrés Fontaine y Mery Undurraga.

“Hemos puesto nuestro trabajo a disposición del Gobierno del Presidente Boric, como nos lo pidió el Expresidente Piñera hace unos días, justo antes de fallecer. Él estaba muy preocupado respecto a la emergencia que se estaba viviendo y el dolor de las familias de la región de Valparaíso”, comentó Rubilar sobre el documento entregado.

La propuesta de reconstrucción abarca un costo total de US$ 742 millones y se estima un lapso de cuatro años para su ejecución. Se espera que cubra la restauración de 7.100 viviendas dañadas y la revitalización de 27 barrios que se encontraban en situación de campamentos.

Además, incluye la construcción de infraestructuras como piscinas temperadas y canchas de pasto sintético.

El plan de reconstrucción se divide en cinco áreas principales: nuevas viviendas, radicación, reconstrucción, relocalización y obras de confianza. La inversión se distribuye de la siguiente manera: el 45% para nuevas viviendas, el 38% para radicación, el 9% para reconstrucción, el 5% para relocalización y el 4% para obras de confianza.

El documento también proporciona un cronograma detallado, con hitos clave para cada año de los cuatro años de reconstrucción planificados. Esto incluye la regularización de la propiedad de las familias afectadas, la licitación de proyectos de construcción, la construcción de viviendas en sitio propio, la urbanización de campamentos y la instalación de viviendas y servicios.

El plan, según explicó Poduje, también incluye la instalación progresiva de obras de confianza, como canchas y piscinas temperadas, a lo largo de los cuatro años de reconstrucción.

“Tenemos que tener una visión de Estado”

La ministra Toro, designada por el Presidente Gabriel Boric como encargada del proceso de reconstrucción, agradeció la disposición de quienes asistieron a la reunión y de todos quienes han estado disponibles a colaborar en esta emergencia.

Destacó que “cuando enfrentamos situaciones como estas, tan dramáticas, que han significado mucho dolor y daño a miles de familias, tenemos que tener una visión de Estado. Desde el primer día que el Presidente me confirmó como encargada de la reconstrucción yo me puse en contacto con diversas personas que han liderado procesos en distintas catástrofes, como la ex Presidenta Bachelet, el ex Presidente Piñera, distintos delegados y delegadas de reconstrucciones anteriores”.

La secretaria de Estado agradeció “muchísimo poder recibir esta experiencia y también darnos cuenta de que hay algunos elementos comunes que ya veníamos discutiendo desde cuando constituimos el lunes el Comité de Reconstrucción que me toca presidir, como los desafíos que implica hacernos cargo de una reconstrucción en una zona que, si bien es densa, tiene una geografía y una ocupación del territorio que es diverso”.

Por su parte, la ministra de Vivienda (s) Gabriela Elgueta, sostuvo que “ha sido una reunión muy productiva, donde hemos podido conocer los aprendizajes que les tocó en distintos ámbitos, y en ese contexto, hemos recogido la propuesta que ellos, en el ámbito de la reconstrucción en vivienda y urbanismo, han traído a esta reunión, una propuesta contundente y que es muy coincidente con la estrategia que estamos nosotros implementando en este proceso de planificación inicial”.

La reunión se suma así a la realizada ayer por la ministra Toro con exdelegados y exdelegadas de procesos anteriores de los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet y del expresidente Piñera, también a la sostenida con el senador y exencargado de la reconstrucción del 27F, Felipe Kast, a la que sostendrá esta jornada con el Colegio de Arquitectos y a las que ha mantenido con organizaciones no gubernamentales.