Pactos en la derecha: Chile Vamos en estudio y Republicanos desecha sumarse por “estar debilitados”

Uno de los temas que estaban en la agenda del ex Presidente Sebastián Piñera, antes de su trágico accidente, eran las elecciones de octubre en las que se definirán gobernadores, consejeros regionales, concejales y alcaldes. En su mente, advierten ex colaboradores del mandatario, estaba la idea de armar lo antes posible un bloque de oposición que abarcara desde Demócratas hasta el Partido Republicano. Diversas figuras de Chile Vamos han transparentado que ese es el diseño que quieren construir, sin embargo, aún no hay claridad y el tiempo se agota, pues en marzo el plan tiene que estar definido. En Republicanos, en tanto, algunos de sus parlamentarios se apresuran a desechar que se plieguen a Chile Vamos, por sentirse debilitados tras la derrota en el plesbiscito constitucional pasado.

Hay quienes piensas que este acuerdo electoral puede proyectar una alianza programática de la derecha que, incluso, pueda gobernar. El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada RN, espera que todos los partidos que se sientan oposición logren unirse para que “podamos entregarle al país una alternativa programática para enfrentar las próximas elecciones”.

Sobre eso, el parlamentario agrega que “el fin último es actuar en unidad y demostrar que somos una alternativa no solo electoral, sino que para gobernar al país y que le dé estabilidad, que es lo que más se requiere”. Sin embargo, al interior de Chile Vamos creen que esa idea es apresurada y confirman que existe otro incentivo.

Esta unión no es sinónimo de un bloque opositor que compartirá un mismo criterio programático e ideológico, advierten fuentes al interior de Chile Vamos, sino que este se sostiene por un cálculo práctico que responde a una estrategia electoral. Diferentes voces opositores coinciden con el cálculo. El oficialismo tendrá candidatos únicos desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana y estos contarán con el respaldo -hasta ahora inamovible- con el que cuenta el Presidente Gabriel Boric, un 30%.

Con ese escenario en frente, Chile Vamos entiende que, en caso de que en una comuna, por ejemplo, se presente un candidato oficialista, uno de Demócratas, otro de Chile Vamos y otro Republicano, ese 30% oficialista se transforma en una mayoría mucho más competitiva. Entonces, en aras de que no se diluyan los votos entre opositores, Chile Vamos busca ser el articulador de este frente opositor.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, responde que “es prematuro extrapolar, es muy importante resolver la etapa municipal con el mejor éxito posible porque eso nos va ayudar a la siguiente etapa que es la parlamentaria y presidencial”. Hutt, agregó, que la conversación del pacto de Gobierno es algo que “requiere madurar”.

Marzo es un mes clave. Personajes de Chile Vamos han aparecido en la prensa sosteniendo que la mejor forma de enfrentar las elecciones en octubre es mediante un amplio acuerdo de partidos de oposición. En caso de que haya primarias, que es lo más probable, estas serían en junio, lo que significa que los pactos deben estar inscritos para el mes de abril y aún no hay acuerdo en Chile Vamos del diseño de la estrategia electoral.

Ahora, cabe destacar que son cuatro elecciones las que se llevarán a cabo y tienen características que complejizan los tipos de acuerdos a los que se pretenden llegar. En las elecciones uninominales, como la elección de alcalde y de Gobernador, lo más probable, advierten en Chile Vamos y en Republicanos, es que se llegue a un pacto por omisión. En cuanto a Demócratas se evalúa la misma opción o bien incluirlos en el pacto.

Sauerbaum cree que con el Partido Republicano “vamos a tener pactos por omisión en muchas partes del país, eso se está viendo en lo concreto”. Sin embargo, advierte que “a nivel nacional, ellos no tienen una gran cantidad de candidatos, por lo tanto, van a privilegiar, seguramente, algunos sectores en donde puedan sacar efectivamente a sus candidatos”.

Hutt, por su parte, sostiene que “nosotros tenemos interés en maximizar la probabilidad de que nuestros candidatos ganen”, pero eso también trae consigo “varios desafíos” dice la ex ministra y consejera constitucional. El primero es, dice, “seleccionar muy bien los candidatos, que tengan una buena trayectoria, una buena sintonía con las personas y que todos estemos de acuerdo que es el mejor candidato o candidata”. La timonel de Evópoli indica que aún no hay definiciones, pues la conversación “aún está abierta”. “Es algo que no se ha cerrado al interior de Chile Vamos”, dice.

El otro tipo de elección, si podemos llamarlo así, son las plurinominales, es decir, en aquellas que se presenta una lista de candidatos. En este caso, para la elección de consejeros regionales y concejales.

Diversas fuentes aseguran que el partido de José Antonio Kast ya anunció que presentarían listas propias, por lo que un pacto en esas elecciones quedaría descartado. Ahora, el meollo está en que Chile Vamos aún no resuelve si presentarán listas como coalición o, como de costumbre, por partido. Además, aún se está evaluando cómo incluir a Demócratas en ese diseño.

“Nosotros como Chile Vamos no hemos definido todavía la forma de ir en conjunto. Podemos ir con listas por partido o en pactos electorales de dos o tres partidos. No lo hemos definido todavía. La fórmula que hemos ocupado antes ha sido que cada partido lleva una lista de concejales individual y un candidato único a alcalde”, dice el jefe de bancada RN.

El diputado independiente, pero miembro de la bancada republicana en el Congreso, Stephan Schubert, tiene la misma lectura que se tiene en Chile Vamos.

El parlamentario entiende que la oposición tiene que lograr “trabajar unidos, porque en las elecciones tenemos que presentar idealmente un candidato por comuna”.

El triunfo del En Contra hizo que el Partido Republicano pagara los costos de un segundo proceso constituyente fallido. Una de las tesis que Schubert desecha, es que se plieguen a Chile Vamos por estar debilitados.

“Apostamos, con una muy baja aprobación ciudadana, y terminamos con 44, 45%”, dice el parlamentario. Además, reconoce: “Perdimos”. Sin embargo, “electoralmente hubo un crecimiento y se demuestra que la votación que recibió José Antonio Kast la siguió recibiendo el A Favor” sostiene el diputado. El legislador aclara que, si bien no son lo mismo, “sí demuestra que sigue habiendo un apoyo”.

En cuanto a Demócratas se ha hablado de que son el centro a conquistar, pero hasta el momento ninguna tratativa se ha hecho real.

Joanna Pérez, jefa de bancada de los diputados de dicho partido, asegura que “nosotros no hemos hablado de un pacto municipal” y que están enfocados en su trabajo territorial. Ahora, no descarta entrar a un pacto por omisión con el mundo opositor.