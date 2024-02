Revisa el triunfo de Garín y la derrota de Jarry en el ATP Rio de Janeiro

Los tenistas chilenos tuvieron una suerte dispar en sus partidos en el ATP de Río de Janeiro donde Cristián Garín volvió al triunfo después de un largo tiempo, en cambio Nicolás Jarry se vio sorprendido por su rival quedando eliminado en primera ronda del torneo.

Cristian Garín (88°) volvió al triunfo luego de tres meses de su última victoria en noviembre de 2023 cuando venció a Joao Lucas Reis da Silva en octavos del Challenger de Brasilia. Esta vez derrotó al español Roberto Carballés Baena (66°) por 2-6, 7-6 (1) y 6-3.

Luego de estar set y un quiebre abajo, el nacional se recuperó y en un impresionante match point logró su primera victoria del año. Luego en el festejo mirando a su box “se sacó” la mufa que tenía hace meses.

Now THAT is a match point 🤌

🇨🇱 Cristian Garin guts out a 2-6 7-6(1) 6-3 comeback to dispatch Carballes Baena.@RioOpenOficial | #RioOpen10Anos pic.twitter.com/CeMqDlS4Dq

— ATP Tour (@atptour) February 21, 2024