Matthei: “Hay que ganar a Republicanos en primera vuelta, si no habrá otro gobierno de izquierda”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, es la persona que muestra los mejores números en las encuestas de cara a la próxima elección presidencial. Sin embargo, ella aún no define si será una carta para La Moneda o seguirá en la comuna de la que es su alcaldesa, desde 2016.

En conversación con Radio Duna, la jefa comunal abordó los movimientos que tiene que realizar su colectividad, Chile Vamos, para fortalecer competitividad en las elecciones municipales, para así asegurar un camino pavimentado para las elecciones presidenciales. En ese sentido dijo que el norte político debe ir en buscar acuerdos con Amarillos, Demócratas y el Partido de la Gente, los denominados partidos de centro. Y solo después de todas las conversaciones están zanjadas, lo siguiente sería conversar con el Partido Republicano.

“Nos tenemos que ordenar Evópoli, la UDI, Renovación Nacional. Tenemos que conversar mucho con Amarillos, con Demócratas, con el Partido de la Gente. Tenemos que priorizar comunas, tenemos que ver cuáles son los nombres disponibles y después recién empezar a conversar con los republicanos, porque si los republicanos quieren una lógica de matémonos todos eso es lo que vamos a tener”, sostuvo la alcaldesa UDI.

En esa línea y mirando al futuro sobre la elección presidencial de 2025, descartó de plano una alianza con la colectividad de José Antonio Kast, quien sería su candidato.

“Republicanos no va a ir a primarias en la presidencial de ninguna manera, lo han dicho en todos los tonos y eso es algo que tenemos que entender y tenemos que jugar con esas reglas del juego y tenemos que ganarles en primera vuelta, porque si no les ganamos en primera vuelta vamos a tener otro gobierno de izquierda. Lo vimos en segunda vuelta y lo vimos en el plebiscito del Consejo Constituyente, no fueron capaces de armar mayoría”, manifestó.

Reelección municipal y comicios presidenciales

Al referirse a la opción de ir a la reelección en Providencia, la edil señaló que es algo que debe ser analizado por los partidos que conforman Chile Vamos, asegurando que debe existir un empoderamiento de las colectividades, puesto que ya no está la figura de Sebastián Piñera -fallecido en febrero pasado-, quien era la persona que ordenaba a la oposición.

Asimismo, acotó que es importante lograr un buen resultado en las elecciones municipales para que se transforme en un logro en las presidenciales. “Si queremos ganar las presidenciales, tenemos que trabajar con mucha seriedad y con mucha generosidad en las municipales”, sostuvo.

Matthei precisó que se encuentra trabajando con su equipo para crear los lineamientos para tener “el mejor resultado posible”, y para ello, va a proponer un método que buscará enfocarse en las comunas a priorizar apostando a las mejores personas. “Si nosotros esto no lo tomamos en forma muy generosa, muy abierta, con un método que a todo el mundo le haga sentido y si no lo tomamos como un tema de equipo, cuidado, porque vamos a perder la presidencia del próximo año, sea quien sea el candidato“, manifestó.

En esa línea, aclaró que el foco está en recuperar la seguridad en Chile, ya que no ve la izquierda y la extrema izquierda puedan solucionar la problemática que más afecta al país.