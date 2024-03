Embajador de Israel en Chile evalúa acudir a organismos internacionales por exclusión de FIDAE

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, manifestó su preocupación y frustración ante la exclusión de la participación de su Estado en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2024, anunciando que están evaluando recurrir a organismos internacionales en busca de soluciones.

Esta decisión se tomó luego de que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric cancelara la participación de empresas israelíes en el evento, en respuesta a la ofensiva contra Hamás, la cual ha resultado en la pérdida de más de 30 mil vidas en Gaza. A pesar de los esfuerzos por garantizar la participación de Israel, incluso mediante un recurso de protección, este fue desestimado.

Ante esta situación, Artzyeli expresó su descontento, afirmando que están considerando diversas opciones, entre ellas acudir a organizaciones internacionales. En sus palabras, esta exclusión representa una discriminación, ya que impide la libre competencia.

“Estamos analizando nuestras opciones, incluido en organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Es una discriminación, prohíben la competencia”, dijo el diplomático a Canal 13.

En relación con la postura del gobierno chileno en el conflicto, el embajador señaló que la preocupación por los derechos humanos debería aplicarse de manera equitativa, sin centrarse exclusivamente en Israel. Además, hizo hincapié en la grave situación humanitaria tanto en Gaza como en Israel, destacando la necesidad de abordar las preocupaciones de todas las partes involucradas.

Cabe mencionar que el Presidente Boric reiteró que la exclusión de Israel de FIDAE 2024 se trata de una cuestión de principios y de respeto irrestricto a los Derechos Humanos, los cuales, a su juicio, están siendo violados por parte del ejército de Israel y el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, especialmente en relación con la situación en Gaza.

Artzyeli también abordó los objetivos de Israel en Gaza, mencionando la necesidad de desmantelar las capacidades militares de Hamás y liberar a los secuestrados, incluyendo mujeres que sufren abusos.

El embajador también dijo que el recurso de protección presentado fue como un “juego político” del cual —aseguró—Israel y las empresas involucradas no tenían conocimiento. Ante esta situación, optó por desvincularse públicamente de dicha acción a través de redes sociales.

Gobierno descarta antisemitismo

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, salió al frente para respaldar la decisión del Presidente Gabriel Boric de excluir a Israel de la Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae), defendiendo la postura del Gobierno ante las críticas surgidas.

En una entrevista con Chilevisión, la secretaria de Estado abordó las preguntas sobre si la decisión de marginar a las empresas israelíes podría considerarse antisemita, respondiendo enfáticamente que “evidentemente no”. Vallejo argumentó que cada vez que se critica al Estado de Israel por la situación en Gaza, no se trata de un ataque al pueblo israelí o judío, sino de una crítica legítima a un Estado que está “masacrando” a la población civil en esa región.

“Jamás nadie va a estar en contra, ni se trata esto del pueblo israelí o del pueblo judío, no. Tiene que ver con un Estado que está masacrando a población civil y esto tampoco es ni justificar, muy por el contrario, el atentado que hizo Hamás, lo condenamos. Pero uno en esto tiene que tener un solo estándar”, sostuvo.

Ante los cuestionamientos sobre las amplias relaciones en materia militar con Israel, Vallejo enfatizó en la necesidad de coherencia y de considerar los derechos humanos por encima de cualquier conveniencia comercial.

Vallejo también destacó que la exclusión de Israel de la Fidae no significa necesariamente el fin de las relaciones comerciales, pero subrayó la responsabilidad de no ser cómplices de la “masacre” que se está produciendo en Gaza y de no mantener relaciones con empresas vinculadas a la industria armamentista involucradas en dicho conflicto.

En cuanto a si este criterio se mantendrá para futuras ediciones de la Fidae, la ministra expresó su deseo de que no sea necesario, pero reiteró la importancia de buscar un cese al fuego en la región.