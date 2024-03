Tohá sobre formalización de Muñoz: “Nos vamos a preocupar que no dañe a la estrategia de seguridad”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó el allanamiento que realizó el personal de OS7 de Carabineros en el domicilio y oficina del director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, en marco del caso Hermosilla.

La Fiscalía Oriente solicitó los allanamientos contra Muñoz debido a una eventual participación de este en la entrega de información de carácter confidencial hacia Luis Hermosilla, quien está siendo investigado por sobornos a funcionarios del SII y de la CMF para beneficio de uno de sus clientes, Daniel Sauer.

Tohá participó en el lanzamiento del libro escrito por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) titulado: “El imperativo de la seguridad en Chile: enfrentando el crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico”. En la instancia, la secretaria de Estado recalcó la importancia de las confianzas en las instituciones a la hora de combatir la crisis de seguridad que afecta a nuestro país.

“Nos vamos a preocupar que no perjudique a la estrategia de seguridad”

A la salida de la instancia, la titular del Interior compadeció ante los medios confirmando la formalización de Muñoz en marco del caso Hermosilla, diligencia llevada a cabo por la fiscal Lorena Parra y que se ha declarado secreta la investigación. Esta será el próximo martes 19 de marzo.

“Ciertamente como Gobierno nos preocupa, pero respetamos el trabajo de la Fiscalía que es un órgano autónomo y creemos que es muy importante que esté investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley“, sostuvo al respecto.

Por otro lado, aclaró que al Ejecutivo no le corresponde intervenir “de ninguna manera en esta investigación, es una causa que lleva la Fiscalía y actúa con plena autonomía al Gobierno”, además, agregó que “Nos vamos a preocupar de que esta situación no perjudique el trabajo policial ni tampoco a la estrategia de seguridad, y que no perjudique a las personas”.

Al ser consultada acerca de una solicitud de renuncia de Muñoz a su cargo, Tohá, manifestó que “el Gobierno va a recopilar los antecedentes, y no tenemos nada más que decir”.

Sobre el trascendido sobre una citación por parte del Presidente Gabriel Boric al director general de la PDI al Palacio de La Moneda, la ministra del Interior aclaró que “no es efectivo”.