Felipe Alessandri abandona Santiago para competir por Lo Barnechea: “La comuna donde vivo y trabajo”

Tras descartar su candidatura para recuperar la alcaldía de Santiago, actualmente liderada por Irací Hassler (PC), y luego de la filtración de un polémico audio en el que se refería a la actual alcaldesa, el exalcalde capitalino, Felipe Alessandri (RN), confirmó su candidatura para convertirse en el próximo jefe comunal de Lo Barnechea.

En las últimas semanas, el panorama político en Lo Barnechea se ha visto sacudido por el anuncio del actual alcalde, Cristóbal Lira (UDI), quien comunicó su decisión de no buscar la reelección en las próximas elecciones de octubre. Según Lira, esta determinación responde a motivos “personales y familiares”.

La renuncia de Lira a la reelección generó un fuerte revuelo en la derecha, desencadenando un rápido movimiento de fichas entre los distintos partidos que conforman la coalición de Chile Vamos. Ante esta situación, Lira propuso la realización de primarias entre los partidos de la coalición, con el objetivo de que “sean los vecinos de Lo Barnechea quienes escojan democráticamente al candidato de nuestra coalición”.

Dentro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se ha levantado como candidato promovido al exconcejal y excore Carlos Ward. Mientras tanto, en Renovación Nacional (RN), hasta hace poco se barajaban varios nombres para competir, entre ellos el del exsubsecretario Rodrigo Ubilla, el exadministrador municipal de la comuna y concejal Michael Comber y el del exalcalde Alessandri.

Pero la incertidumbre respecto a la decisión de RN se disipó este miércoles, luego de que Alessandri, a través de un documento compartido con su círculo cercano y al que El Mostrador tuvo acceso, señalara la importancia de su arraigo en Lo Barnechea, donde reside, trabaja y educan a sus hijos.

“Me gustaría llevar a Lo Barnechea al siguiente nivel”

¿Por qué no volver a competir con Santiago? “Porque cumplí un ciclo en la comuna. Trabajé incansablemente, y desde el principio, pese a todos los intentos, he dicho que no. Agradezco mucho las muestras de confianza de tantos. Me desviví por Santiago. Teníamos sin comercio ilegal todo el casco histórico. Las grandes empresas optaron por mantener o ampliar oficinas. El metro cuadrado era el más caro de las capitales de latinoamérica. Y me quedo con ese recuerdo: de que Santiago tiene todo para ser la mejor comuna. Pero en su minuto, los vecinos quisieron una administración como la actual y, para recuperarla se necesita mucho más que un determinado alcalde”, dice Alessandri en el citado documento.

Sin embargo, hoy, agrega, sus energías están puestas en Lo Barnechea, “comuna donde vivo y trabajo, donde trabaja mi señora, donde estudian mis hijos, y donde creo que se pueden hacer grandes cosas, tal como lo han hecho mis antecesores“.

La apuesta de Felipe Alessandri: “Me gustaría llevar a Lo Barnechea al siguiente nivel: Con un desarrollo urbanístico a escala europea. Sin contaminación visual, no lumínica. Transformándola en la comuna más segura y con la mejor calidad de vida de Chile”.

Así, el exalcalde de Santiago confirma su candidatura por la comuna del sector oriente de la Región Metropolitana.

Cabe mencionar que, por su parte, Evópoli también ha presentado sus opciones con las concejalas Juanita Mir Balmaceda y Paulette Guiloff. Además, el Partido Republicano ha entrado en escena nominando al abogado Pedro Lea-Plaza como su candidato al municipio.

Esta multiplicidad de candidaturas dentro de la derecha podría generar una competencia fragmentada, particularmente debido a que los republicanos, al no tener un pacto con Chile Vamos, competirán directamente en las municipales sin pasar por primarias. Esto significaría la presencia de dos candidatos del sector en la papeleta.

Sin embargo, Rodrigo Galilea, presidente de RN, ha expresado su esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo entre los distintos partidos de la coalición para presentar una sola candidatura. En este sentido, ha reiterado la importancia de realizar primarias en Lo Barnechea como un proceso democrático e institucional.