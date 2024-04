Presidente Boric a ministros: “Es es un año de cumplimiento, no un año de promesas”

Con un llamado a sus ministros a cumplir los compromisos, el Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes el consejo de gabinete de abril.

“Como le señale el consejo de gabinete pasado, este es un año de cumplimiento, no un año de promesas. Y por lo tanto, mi mandato es que sigamos trabajando firmes en terreno para cumplir lo que nos hemos comprometido con el pueblo de Chile”, dijo al inicio de la instancia.

Boric también destacó los avances económicos informados en las últimas semanas: “Hemos consolidado y se ha logrado reducir la inflación desde un 14% a menos del 4%, y esto es muy importante, sin caer en una recesión y sin hacer los ajustes que eran necesarios en una economía sobrecalentada a costa de los trabajadores y trabajadoras, sino que se hizo con una perspectiva de seguridad social, de protección social”.

“Además, tenemos la buena noticia que pese a los agoreros de siempre, la economía está creciendo desde mediados del 2023, es decir, que llevamos nueve meses creciendo. Y esta expansión va a continuar firme durante, desde el año 2024. Ustedes vieron que el Banco Central ajustó sus proyecciones de crecimiento y esto va a ser además por encima del crecimiento promedio del último periodo 2015-2021″, recalcó.

A juicio de Boric, “en materia económica estamos despegando y vamos a consolidar ese despegue, y también en parte depende de nuestra gestión”.

Tras destacar estas cifras, dijo que la ciudadanía espera que esos anuncios se vean reflejados en su día a día, sin “espejismos”, como dijo el Mandatario.

“Es importante señalar que la recuperación de la economía no es fruto del azar ni de condiciones solamente externas, sino que tiene que ver con nuestro trabajo y en particular del equipo económico. Y es bueno decirlo porque hay quienes no les gusta reconocerlo de esa manera y yo creo que es importante destacar que es producto de la gestión que estamos llevando adelante, que hemos logrado normalizar las situaciones del país”, cerró.