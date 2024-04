“Maltrato” y “chantaje”: las razones del diputado Rubén Oyarzo para renunciar al PDG

El diputado Rubén Oyarzo oficializó ante el Servicio Electoral (Servel) su salida del Partido de la Gente (PDG), afirmando que esta decisión se sustenta en “la ausencia de un proyecto político, la nula capacidad de la organización y el maltrato de la colectividad a sus propios parlamentarios”.

Sin dar nombres, aunque posteriormente lanzó dardos contra el fundador del PDG, Franco Parisi, el diputado por la Región Metropolitana lamentó que quienes hoy dirigen el partido “han tomado decisiones erráticas y se han aislado”. Como parlamentarios, añadió Oyarzo, “nos han aislado, demostrando que no tienen conducción organizacional”.

“Chile no conoce sus propuestas porque el Partido de la Gente no las tiene”, sentenció el diputado Oyarzo desde el Congreso, sobre la colectividad creada a fines de 2019.

En ese mismo sentido, señaló que en estos dos años ha levantado junto a otros parlamentarios una serie de propuestas relacionadas con la presencia militar en la Región Metropolitana y en las comunas afectadas por la delincuencia. Esta, dijo, “fue cuestionada en un principio, pero ha ido ganando adeptos”. Incluso, agregó en referencia a lo dicho en su momento por el alcalde RD de Maipú Tomás Vodanovic, “con bastante fuerza en el mismo oficialismo y alcaldes del distrito al que represento”, lo que a su juicio “deja en evidencia que nuestras ideas van en el sentido correcto”.

“Estoy convencido y dispuesto a lograr y construir un nuevo centro político que le ofrezca a Chile un proyecto de país serio, estable y seguro”, manifestó Rubén Oyarzo, reiterando su compromiso con las comunas de Maipú, Cerrillos, Estación Central, Quilicura, Pudahuel, Lampa, Colina y Tiltil.

Posteriormente, en una entrevista con Canal 13, el diputado y ahora exmilitante del PDG dijo que “yo me retiré del Partido de la Gente porque no hay un proyecto político, porque hay una mala organización dentro del partido, la directiva secuestró al Partido de la Gente. Existe un líder (Parisi) que viene a hacer turismo político y que en realidad no hace el trabajo, que corresponde políticamente hablando y, además, hay negocios y chantajes dentro del partido”.

Pacto administrativo por la Cámara de Diputados

El diputado Oyarzo también fue consultado respecto su nueva posición en las conversaciones por el pacto administrativo por la presidencia de la Cámara Baja, frente a lo que indicó que “luché hasta el final para la presidencia y que se cumpla el acuerdo original del PDG. Lamentablemente, el Gobierno llegó tarde tarde a conversar y se le dieron todas las señales”.

Señaló que “hoy, por todo lo que estoy diciendo del PDG, me es complejo buscar y votar por un partido político que no tiene organización, que no tiene ideas políticas. Por ende, yo voy a reflexionar. Y veo que la carta más seria para poder presidir la Cámara de Diputadas y Diputados creo que es la diputada Joanna Pérez (apoyada por Demócratas, Chile Vamos y el Partido Republicano)”.

De igual forma, precisó a la prensa que “no me niego a dar el voto al PC” y aclaró, en retrospectiva, que “yo no participé en ese acuerdo. Siempre dijimos que nosotros respetábamos el acuerdo, que era el acuerdo original. Y lo respetamos hasta el último minuto. El Partido Comunista hizo un acuerdo entre cuatro paredes, entre gallos y medianoche, con la Democracia Cristiana e, incluso, se vio con Demócratas. Nosotros no participamos en eso y yo no puedo hacerme cargo de votar por el Partido Comunista de algo que ni siquiera he firmado”.

Consultado por su respaldo a la diputada Joanna Pérez, respondió que “tenemos que llegar a un consenso. Tenemos que llegar a acuerdos y creo que el centro político es el que va a dar el paso para que lleguemos a esos acuerdos y a esos consensos que Chile necesita. Chile necesita hoy día hablar de seguridad, necesita hablar de educación, necesita que hablemos de salud y que hagamos proyectos de ley en esa línea. Y creo que el bloque más serio es con la candidata Joanna Pérez, con la cual comparto bancada e incluso trabajamos en conjunto temas tan importantes en (Comisión de) Gobierno Interior como la seguridad municipal”.

Finalmente y sobre el cierre de las conversaciones con el Gobierno por la presidencia de la Cámara, comentó que “lamentablemente llevo dos meses advirtiendo al Gobierno, al oficialismo, que nos sentemos a conversar. Con el ministro Elizalde nos sentamos una vez y sin ninguna propuesta y sin ningún acuerdo. Y cuando mencioné, cuando todavía estaba en el PDG -porque hoy día hablo como independiente-, de que se cerraban las conversaciones con el ministro Elizalde y con el Gobierno, ahí recién se acercaron a conversar. El Gobierno llegó tarde”.