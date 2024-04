El día que Luis Hermosilla calificó de “delitos pichiruchis” los hechos que se imputaban a los Sauer

Al menos cuatro declaraciones prestó la abogada María Leonarda Villalobos entre fines del año pasado y marzo del presente en la causa que indaga la Fiscalía Oriente, en contra de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, así como el padre de estos, además de su socio Rodrigo Topelberg y otras dos personas: el exgerente del factoring Factop, Luis Flores, y el abogado Darío Cuadra.

Villalobos, junto con el abogado Luis Hermosilla, eran quienes defendían a los Sauer en las indagaciones que se seguían en contra de ellos debido a los delitos cometidos por el factoring Factop. Fue ella quien grabó el audio de la reunión efectuada el 22 de junio del año pasado en la oficina de Hermosilla –en la cual también estaba presente Daniel Sauer–, cuya divulgación (en noviembre pasado) dio lugar a uno de los escándalos más severos de los últimos años en Chile, en medio del cual se incautó el celular de Hermosilla, lo que dio paso a la formalización y prisión preventiva del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez, actualmente acusado de haber entregado informaciones afectas a secreto judicial al señalado abogado.

En la primera declaración, efectuada el 23 de noviembre del año pasado –frente al fiscal Juan Pablo Araya, su abogada Alejandra Borda y oficiales de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI–, explicó que la famosa mención a los 140 millones que se escucha en el audio, que Daniel Sauer dice haberle pagado, se refiere a tres contratos que firmó con los Sauer y Topelberg por asesorías en materias tributarias, relacionadas con un contrato de forwards, aunque en el audio se escuchaba a Sauer decir lo siguiente: “Me cobró gamba 40. Me dijo: Le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá. Son 40 para mí. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio y a la Leo le pagué 140 palos”.

Según su testimonio, el 25 de mayo del año pasado, junto a Luis Hermosilla acompañaron a Ariel Sauer a prestar declaraciones en el marco de la investigación que seguía en contra de Factop la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La abogada explicó que hubo muchas cosas de los dichos de Sauer que le llamaron la atención y que incluso quedó con la duda sobre si su cliente estaba diciendo la verdad, por lo cual –aseguró– lo conminó a que se sincerara, sin resultados.

“Ante dicha conversación, Luis Hermosilla no dijo nada y él solamente dijo que estábamos frente a ‘delitos pichiruchis’ y de ahí me retiré”, señaló Villalobos al fiscal y los detectives, en una segunda declaración, prestada el 6 de diciembre de 2023.

Según el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), “pichiruchi” se refiere a una “persona o cosa insignificante, de poca importancia”, algo que no se condice con lo establecido en la investigación, pues solo en la querella del Servicio de Impuestos Internos se imputan a los Sauer y sus asociados la emisión de casi 10 mil facturas falsas por un monto neto de 12 mil 988 millones de pesos, a más de 100 clientes, y una evasión de IVA de 2 mil 282 millones.

Por supuesto, el adjetivo –de ser cierto– cobra sentido si se tiene en cuenta lo indicado por un informe secreto de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según el cual existen ocho reportes de operaciones sospechosas, de distintos bancos, respecto de Hermosilla, que dan cuenta del volumen de dinero que manejaba en sus cuentas corrientes, puesto que solo en una de ellas, en el Banco BCI, registró abonos por 4 mil 370 millones de pesos, entre septiembre de 2021 y octubre de 2023.

La grabación

Según Villalobos, luego de la declaración ante la CMF, descubrió una serie de otros antecedentes sospechosos, que fue anotando en un cuaderno. Aseguró a la policía y al fiscal que estaba convencida de que Topelberg no tenía conocimiento de las maniobras defraudatorias, por lo cual, luego de grabar el ahora famoso audio, se lo entregó a la esposa de este, la también abogada Yael Speisky.

En una tercera declaración, en la cual aparece en calidad de víctima –hay que recordar que Villalobos se querelló en contra de los Sauer, al igual que su esposo, Luis Angulo, acusándolos de haberse apropiado de casi mil millones de pesos de ellos–, prestada ya en el curso de este año ante la PDI, explicó que el 18 de junio de 2023 se liberó el expediente de Factop en la CMF, ante lo cual Hermosilla convocó a la reunión que se efectuó el 22 de ese mes, en sus oficinas, cuando ella grabó el audio, “porque aparecían mencionadas mi empresa y la de mi marido y también necesitaba encarar a Rodrigo Topelberg (sobre) si conocía esta situación. Pensé que Rodrigo no me iba a creer, porque su mejor amigo era Daniel Sauer, por eso grabé”.

Según su relato, al día siguiente llamó a Topelberg para contarle lo que habían dicho sobre él, “así que lo hice escuchar esa parte de la grabación y me dice que lo vea con Yael, porque era su abogada”.

Se reunió con ella y también le dio a conocer el audio, ante lo cual “me lo pide, me negué en un principio”, pero argumentó que durante una semana fue hostigada con la solicitud de compartir el archivo, hasta que “se lo envié, pidiendo que por favor no lo compartiese con nadie”.

Speisky le prometió que jamás lo divulgaría, diciéndole “animal, cómo se te puede ocurrir que yo haría una cosa así, cuando la Titi a mí me grabó y me jodió la familia”, en referencia a la esposa de Daniel Sauer, la exmodelo María Isabel Ahubert Jalaff, más conocida como “Titi”.

El 15 de noviembre, cuando el audio estaba a punto de ser publicado, María Leonarda Villalobos relata que se comunicó con Topelberg, quien negó que hubieran sido ellos los autores de la filtración, pues “dicho audio les echaba abajo una negociación con Larraín Vial, advirtiéndome que no podía hablar conmigo por sugerencia de sus abogados”.

El lunes de esta semana, durante la mañana, la PDI detuvo a los ahora seis imputados por el caso Factop. Dos de ellos, Alberto Sauer y Darío Cuadra, ya fueron formalizados y quedaron con arresto domiciliario. Los otros imputados (Daniel y Ariel Sauer, además de Rodrigo Topelberg y Luis Flores) fueron ya formalizados y ayer en la tarde el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó un receso de la audiencia hasta las 10 de la mañana de hoy, después que la Fiscalía y varios querellantes solicitaran como única medida cautelar para los exejecutivos la prisión preventiva, petición que debería resolverse en el curso de esta jornada, luego de que aleguen sus defensas.