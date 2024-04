Senador Castro (PS) rechaza “chantaje político” de la oposición sobre ley corta de isapres

El senador Juan Luis Castro, representante del Partido Socialista (PS), emitió una contundente declaración este jueves, desestimando la amenaza de la oposición de “dejar caer” el proyecto de ley corta de isapres en la Cámara de Diputadas y Diputados, a menos que el Gobierno realice cambios sustanciales en la propuesta.

En palabras del expresidente de la Comisión de Salud del Senado, “llamo a la templanza y a evitar provocaciones nunca antes vistas por parte de la oposición, en tonos tan radicalizados hacia un sector, como son las isapres, que considero extremadamente arriesgadas, peligrosas y al borde del boicot”.

El senador Castro denunció lo que calificó como un “chantaje político” por parte de la oposición, expresando su asombro ante la situación: “¡¿Cuándo se había visto esto?! Por favor… Esto en democracia no puede ocurrir, porque simplemente están presionando al Gobierno con un chantaje político de que, si no se reduce la deuda de las isapres, ellos no están dispuestos a aprobar una ley”.

Las declaraciones del legislador socialista se produjeron luego de que la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, y su homólogo de la UDI, el senador Javier Macaya, expresaran su descontento con el proyecto de ley corta de isapres, argumentando que podría llevar al colapso del sistema de salud privado.

Rincón afirmó que existe un consenso técnico sobre la necesidad de cambios, mientras que Macaya señaló que lo tramitado en la Cámara Baja “avanza en la dirección” de hacer colapsar el sistema de salud privado.

Entre los cambios exigidos por la oposición se encuentra la mutualización o reducción de la deuda, así como considerar propuestas alternativas, como la formulada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que propone una fórmula de cálculo distinta.

El proyecto de ley corta de isapres fue despachado por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, aprobando la mayoría de los cambios propuestos por la Comisión de Salud. Se espera que la iniciativa se someta a votación la próxima semana en la Sala, para luego pasar a tercer trámite. Sin embargo, el plazo máximo para su despacho desde el Congreso es el 12 de mayo, lo que plantea un escenario complejo si el Senado rechazara parcial o totalmente los cambios propuestos. En tal caso, se requeriría la intervención de una comisión mixta para resolver las discrepancias.