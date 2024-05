Actriz Lola Dueñas por su papel en “La Mesías”: “Es divertido hacer de una villana tan villana”

La actriz española Lola Dueñas se llevó el Premio Platino 2024 a la mejor interpretación femenina por su trabajo en la serie “La mesías”, la más reciente serie de los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, donde interpreta a una madre desequilibrada por su fanatismo religioso.

“Es verdad que es un personaje bastante complicado, es un monstruo pero es muy graciosa y tiene momentos de ternura y luego es imprevisible y un monstruo absoluto, es divertido hacer de un monstruo y una villana tan villana”, dice la actriz en entrevista con El Mostrador.

La seria española de siete episodios cuenta la historia de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos.

El elenco está compuesto por Macarena Garcia, Roger Casamajor, Lola Dueñas, Ana Rujas, Carmen Machi, Albert Pla, Amaia Romero, Cecilia Roth, Nora Navas y Rossy de Palma.

Los directores ya habían trabajado con Lola Dueñas en la serie “Veneno”, “yo quería volver a trabajar con ellos”, expresó la actriz.

En ese sentido, dice que trabajar con Javier Ambrossi y Javier Calvo “es un milagro y un regalo porque nos entendemos muy bien, siempre he dicho que son la horma de mis zapatos como directores, ellos trabajan desde el amor, trabajan a lo bruto y “La mesías” es una auténtica maravilla, trabajar con ellos a parte de ser una experiencia como actriz es una experiencia vital”

“Lo que más me costó fue que tuve que engordar 16 kilos para el personaje y eso fue muy duro para mi, fue lo peor de todo, como no engordo no me dejaban moverme, estuve dos meses tumbada en un sofá comiendo y comiendo sin hambre y ahí reconozco que lo pasé mal”, agrega.

Revisa la entrevista completa a continuación: