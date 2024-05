En la hora de los descuentos clase política rinde examen para llegar a acuerdo en tema Isapres

Durante la mañana, la Comisión Mixta de Salud se reunió en el ex Congreso de Santiago para revisar las indicaciones que ingresó el Gobierno al proyecto de ley corta de isapres. El tiempo apremia, ya que el domingo 12 de mayo el Congreso tiene que despachar la ley que le tiene que dar cumplimento al fallo de la Corte Suprema, y el Ejecutivo mueve sus últimas cartas para llegar a acuerdos con la oposición y darle cauce a esta ley.

La sesión terminó pasadas las 14 horas, pero las conversaciones no terminarían ahí. A la salida de la reunión el senador Juan Luis Castro, quien fue presidente de la Comisión del Senado durante la mayor parte del trámite, anunció que el Gobierno se reuniría con la oposición para afinar detalles.

“Yo me alegro mucho que el Gobierno converse con la oposición hasta la madrugada”, dijo Castro y agregó que le “gustaría el mismo entusiasmo hacia la fila oficialista, porque no lo ha hecho así”. Incluso llamó al Ejecutivo a no dar por sentado que “por haber pactado o transado ciertos puntos, que no sé cuáles son, con la oposición, cree que eso va a ser respaldado por el oficialismo”.

Castro cerró sostuvo que “si no hay un diálogo con los dos sectores, el propio y el del frente, es difícil llegar a acuerdo”. “Jugar a la escondida nunca ha sido una buena receta”, advirtió el senador socialista.

Durante el transcurso de la tarde habían dudas entre los miembros de la comisión si es que finalmente se llevaría a cabo este diálogo entre el Ejecutivo y la oposición. Al interior del Minsal, incluso, advirtieron bajo reserva que no había mucho espacio de negociacion.

En esa misma línea, el diputado liberal Tomás Lagomarsino acalló los rumores de una posible prórroga: “No es momento de que prorroguemos, no tiremos la pelota para el corner. Aquí las indicaciones están, todos conocen la discusión, los problemas y los nudos críticos. ¿Qué más esperamos, sino votar?”.

La diputada Ana María Gazmuri, quien preside la comisión de salud de la Cámara, también se refirió a los plazos y coincide con que lo que queda es empezar a votar para acelerar el trámite. “Entendemos que estamos apretados, pero se puede lograr. La idea es que terminemos de discutir los aspectos más complejos hoy día en esta sesión y mañana entramos ya a la votación para que puedan pasar por la sala del Senado y el miércoles por la sala de la Cámara”.

Gazmuri espera que así sea, pues “ese es el compromiso” y , además, aseguró que “ya no hay muchas novedades. Las diferencias que tenemos frente a los puntos más sensibles ya están claras, están planteadas y no hay mucho más espacio.”

Si bien estas diferencias se van a tratar mañana martes, la ley ya viene con cierto nivel de acuerdo, pero en esta instancia se tienen que resolver los nudos más críticos y por eso el Gobierno ingresó diversas indicaciones.

Sobre el consejo consultivo, se modificó la redacción respecto a que no tendrá carácter vinculante para el superintendente y que este debe señalar en forma clara la decisión de aceptar o rechazar las opiniones del consejo. Además, se modificó de su constitución – cinco personas y dejan el cargo cuando se determine el plan de pago-, remuneración -15 uf por sesión, máximo 60 uf l mes- y quorum mínimo de tres integrantes.

Otra indicación agregó que para la determinación de la deuda, excluir lo que se haya pagado como excedentes a quienes tenían un plan inferior al 7%. En el artículo 3, en la letra c, agregaron “incorporar en todos los contratos que administre una prima extraordinaria por beneficiario” y que establece un máximo de alza de un 10% por contrato. Artículo que resulta confuso, según advierten al interior de la Comisión.

Se repuso el aumento de 7% de pago de cotización y la prohibición de repartir utilidades a las Isapres que no hayan cumplido con el pago de deuda. Pero el punto más critico, es la modalidad de pago de la deuda y el monto a pagar. Esto, a propósito de que el viernes el superintendente actualizó el monto de l deuda a 1.500 millones de dólares, más e lo calculado inicialmente y, a propósito de la posible insolvencia de las aseguradoras, generó preocupación en la oposición.

Hoy, llegó la citación para la sesión de mañana que se llevará a cabo desde las de 9:30 a 11:30 horas, en la Sala de Sesiones del Senado, Valparaíso, “con el objeto de continuar el estudio de las divergencias”, dice la citación. A la sesión también asistirá la ministra e Salud Ximena Aguilera, el Superintendente de Salud, Dr. Víctor Torres; el Director Nacional de FONASA, señor Camilo Cid, y a la Presidenta de Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Berstein.

Qué opina el Colegio Médico

El organismo colegiado envió un documento en el que explaya sus aprehensiones respecto al trámite de la ley. Su principal conclusión es que “es imperativo un acuerdo”. En el detalle de dicho documento explican las consecuencias para los especialistas de la salud, cómo afectaría a su estabilidad económica, mental y laboral.

El Colegio Médico ha participado contantemente de la discución y sus conclusiones apuntan a que es necesario poner en el centro del debate al paciente, es decir, mantener sus prestaciones y su cobertura financiera; cumplir la sentencia sin comprometer la sostenibilidad de ISAPRES mediante un plazo de pago de deuda de 10 años y ajustado según la edad del cotizante y reponer Consejo Asesor como ente fiscalizador, como lo hizo el Gobierno.

En segundo lugar, buscan que la ley otorgue “protección de prestadores privados” a traves de un aseguramiento del pago de prestaciones ya realizadas, protección de médicos y médicas y todo el equipo de salud, en caso de insolvencia de prestadores institucionales (Clínicas y

Centros Médicos).

Por último, respecto a Fonasa, proponen “nuevo gobierno corporativo” y el “cálculo de aranceles al valor real”.