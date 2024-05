Candidato oficialista por Lo Barnechea: “Pelea de la derecha desvía la atención de grandes temas”

Lo Barnechea ha sido escenario de una de las disputas más intensas de cara a las primarias municipales del próximo 9 de junio, donde Felipe Alessandri (RN) y Carlos Ward (UDI) han protagonizado una pelea descarnada. Batalla que ha generado la incomodidad del actual alcalde, Cristóbal Lira, quien, a pesar de su militancia en la UDI, votará por el exalcalde de Santiago.

Pero este escenario de confrontación podría ser una oportunidad para las candidaturas del pacto oficialista. Así lo señala Luis Felipe Vergara, candidato independiente por Contigo Chile Mejor. El académico y analista político enfatiza la importancia de “la alternancia en el poder” y asegura que los conflictos en la derecha hacen “que los temas de fondo, que son relevantes para la comuna, pasen a un segundo plano por las pugnas internas que hay en ese sector”.

-¿Por qué tomar la decisión de ir a disputar una comuna que ha sido uno de los bastiones históricos de la derecha en la Región Metropolitana?

-Es un desafío bastante relevante. El sector en particular al que yo represento nunca ha ganado una elección en Lo Barnechea, pero posiblemente eso quizás es parte de las principales motivaciones que a uno lo llevan a aventurarse en esta carrera por la alcaldía de esta comuna.

Hay una motivación por los desafíos desde el servicio público. Me formé en un entorno familiar y educacional muy vinculado al sector público, y me atrevería a decir que esos son los grandes desafíos que me llevan en esta carrera. Evidentemente espero poder aportar, poder compartir mi experiencia, mis conocimientos en el ámbito profesional y académico que he llevado durante estos años, y entregarle también a la comuna una mirada ciudadana que pueda generar una mejor calidad de vida para nuestros vecinos.

-¿Qué opinión le merece la disputa en las primarias de Chile Vamos y esta pelea descarnada entre Carlos Ward (UDI) y Felipe Alessandri (RN)?

-Es sorprendente, porque la verdad son dos sectores que tienen bastante afinidad con el alcalde. El alcalde Lira ha hecho una muy buena gestión en la municipalidad, eso hay que reconocerlo, y ha surgido esta pugna sobre a quién llamó primero, a quién no, quién se saca más fotos con él o no, desviando la atención de los temas de fondo.

Creo que eso evidentemente genera una oportunidad para una candidatura independiente que están mirando la comuna de manera distinta. No es lógico que se elija por quién tiene más palomas, quién reparte más tortas, quién genera acciones mediáticas o propagandísticas más fuertes. Espero que la ciudadanía vea eso y no se guíe por la cantidad de plata y recursos que se han gastado en una primaria, en una comuna que tiene otras prioridades.

-¿Esta pelea desvirtúa lo que podría ser la continuidad de la gestión o del legado del alcalde Cristóbal Lira por parte de alguna candidatura de Chile Vamos?

-Creo que el alcalde Lira también así lo ha planteado. Cuando dice que está pensando en suspender su militancia en la UDI, es no sentirse cómodo con los candidatos que están actualmente. Y esa molestia la transmite él, señalando “oye póngase de acuerdo como sector, yo no me voy a prestar para esto”. Y eso lleva también a que los temas de fondo, que son relevantes para la comuna, pasen a un segundo plano por las pugnas internas que hay en este mismo sector.

Esta comuna, que tiene una proyección fantástica, tiene temas relevantes para desarrollar. Y ese debería ser el foco de la discusión.

-¿Por qué los habitantes de Lo Barnechea deberían votar por un candidato del pacto oficialista, considerando la tendencia histórica en la comuna?

-Uno de los grandes desafíos es la alternancia en el poder. Desde hace muchos años, más de 20, esta comuna ha estado liderada por un sector en particular. Y eso, al igual que ha sucedido en otras comunas, ha propiciado hechos de corrupción que no son sanos. La alternancia en el poder busca también disminuir y resguardar para que esas corrupciones no sucedan. No me refiero a la alcaldía de Lira en particular, sino que me refiero a las dos administraciones anteriores.

Entonces, la alternancia es importante, lo hemos visto en otras comunas del barrio alto, lo hemos visto en otras comunas más populares. No tiene color político y afecta evidentemente a la ciudadanía.

Y lo otro son temas de competencia. Los desafíos asociados a manejar un municipio como el de Lo Barnechea, y creo que ahí hay un elemento diferenciador. Independiente del sector al que uno represente, aquí lo que se está eligiendo es quién es el mejor líder, que pueda gestionar de manera más eficiente una comuna.Y esas competencias y ese liderazgo creo que yo lo represento bastante bien. No solo por mi formación, sino que también porque he trabajado en temas de liderazgo, en temas de gestión. Tanto en el mundo profesional, pero también fuertemente en el mundo académico. Creo que esos son los elementos diferenciadores.

-¿Cuáles son las prioridades en términos de gestión que hoy día requiere Lo Barnechea? ¿Cómo abordar, por ejemplo, el tema de seguridad, que sin duda será uno de los focos centrales en las campañas municipales a lo largo de todo el país?

-La seguridad es uno de los temas que la ciudadanía, a nivel país y también y muy fuertemente en la comuna, plantean como prioritario. Lo Barnechea es una comuna bastante segura, lo que no implica que haya que descansar evidentemente. Hay buenas cámaras, hay buenos controles, buenos registros de seguridad, una buena seguridad ciudadana también, pero creo que hay que perfeccionar estos sistemas con un mayor involucramiento de la propia comunidad.

Nosotros también debemos ser actores relevantes de la seguridad. Generar instancias de comunicación entre los distintos barrios, más allá de lo que aporte el municipio o las distintas policías. También somos agentes de control y resguardo de la seguridad, y esa parte creo que podría potenciarse.

Leía los afiches de un candidato que planteaba blindar la comunidad, yo no creo que la solución sea blindar. Aquí lo que está sucediendo es que nos estamos llenando de cámaras, rejas, circuitos cerrados, globos aerostáticos, que son importantes, pero que nos están obligando a vivir encerrados en nuestras propias casas. La vida en comunidad, la vida del barrio, se está perdiendo, por lo que hay que potenciar la seguridad con miradas complementarias y con experiencias internacionales que avalen esto.

Otro desafío importante, dentro de muchos que hay, es la congestión. La comuna de Lo Barnechea prácticamente duplicó su población en los últimos 15 años, por lo que tenemos un atochamiento importante. La comuna creció de una manera poco orgánica, con planos reguladores que incrementaron la presencia de edificios, pero con pocas vías de acceso.

A su vez, hay poco transporte público. Y yo me atrevería a decir que uno de los grandes desafíos es lograr que el metro que va a llegar a Cantagallo, pueda avanzar un par de kilómetros más y así llegar a Lo Barnechea.

También tenemos el principal centro de esquí de nuestro país, pero con accesos muy complejos, poco amigables. Uno lo recorre en bicicleta en periodos más amigables con el clima, y es peligroso llegar a Farellones. Como eso, hay una serie de cerros y áreas libres que se deberían potenciar, y que creo que son desafíos a los cuales se puede aspirar.

-¿Qué giros o cambios haría en función de lo que ha sido la gestión del alcalde Cristóbal Lira?

-Yo creo que en el ámbito de la regulación de la construcción ha sido bastante permisivo. Valoro que la gente, y obviamente es importante, que la gente quiera vivir en Lo Barnechea. Fantástico, pero eso debió ir creciendo en paralelo con soluciones viales para que uno pueda tener buenos accesos y buenas salidas. Eso no repercute exclusivamente a Lo Barnechea, muchos de los que vivimos acá trabajamos en otras comunas, y empezamos a congestionar otras comunas.

Por lo que debemos dar las condiciones para que nuestra comunidad pueda vivir en un ambiente de tranquilidad vial. Por ejemplo, tampoco tenemos casi ciclovías. Siendo una comuna que está muy preocupada del medio ambiente. Nada propicia fácilmente la circulación a través de vías especiales para quienes somos ciclistas, por ejemplo. Esos son otros desafíos a desarrollar y a potenciar.

También la comunidad tiene un solo Centro de Salud Familiar en la comuna. Y la población, como te decía, ha crecido casi exponencialmente. Entonces se requieren más centros para los sectores de la población que no tienen acceso a los servicios privados.

-¿Cuáles son los desafíos para el sector oficialista, para el pacto Contigo Chile Mejor? ¿Cómo lo ven en ese sentido más general?

-Si al Gobierno le va mal, o no tan bien, al pacto asociado al Gobierno también le cuesta, carga con esta mochila de gestiones que pueden ser difíciles. Y eso es algo que es una realidad. O sea, creo que nuestro sector está haciendo un esfuerzo importante por demostrar que las cosas se están haciendo bien, pero se pueden hacer mejor, y me parece que estamos al debe igual con la ciudadanía.

Se ha ido de menos a más a nivel de Gobierno, pero estoy convencido de que se puede mejorar considerablemente la gestión. Eso espero que la ciudadanía lo pueda visualizar y recuerde que, más que elegir una autoridad, como puede ser en el caso del Parlamento o en el caso presidencial, acá se elige quiénes son los mejores líderes y los mejores gestores para llevar adelante una comuna. Y no necesariamente vincularlo a un color político o una corriente política en particular. Yo lo veo en las redes sociales, lo que menos me dicen es marxista, pero ni siquiera han visto mis planteamientos, mis propuestas. Entonces, la invitación es a ver un poco más allá.