Con el objetivo de crear una hoja de ruta para el país nace Proyecta Chile 2050

“Chile no tiene un proyecto país que trascienda los periodos electorales y los gobiernos de turno”. Bajo esa consigna surge Proyecta Chile 2050, una instancia políticamente transversal que busca, de la mano de la academia y el empresariado, trabajar colaborativamente en una hoja de ruta que proyecte al país para los próximos 50 años.

En conversación con El Mostrador, el exsenador del PPD y actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, destacó la singularidad y la importancia de este proyecto —en sus palabras—”la única instancia que ha habido en la Historia de Chile que reúne a la izquierda y a la derecha de cara a una nueva fase de la humanidad”.

“Yo pienso que la izquierda y la derecha democrática no tienen respuesta al siglo XXI. Fueron grandes aportes para el siglo XX y creo que, en el vacío de propuesta en un mundo que está gobernado por la incertidumbre, obvio que ganan los populismos de pseudo izquierda y pseudo derecha, ganan visiones extremas, populistas, que utilizan el temor de las personas para dar respuestas que finalmente no van a construir futuro”, manifestó el exsenador y principal gestor de Congreso Futuro.

Con el cambio climático, la ausencia de acuerdos en la política, una educación con un paradigma propio del siglo pasado, largas listas de espera en Salud y hasta la inteligencia artificial como potencial amenaza para la humanidad, Girardi resalta que el desarrollo de la iniciativa cuenta con el apoyo del Senado, la Cámara de Diputados, el Gobierno, las universidades, el mundo sindical, los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil.

Ofrecer futuro

El análisis de Guido Girardi es tajante: “Hoy no hay acuerdo político, ni siquiera en cosas donde debiéramos tenerlo, ni en materia tributaria, ni en materia de educación, o sobre cómo enfrentar el tema de pensiones y eso va a ir a que acrecentándose, la polarización va a ir acrecentándose”, advirtió el exparlamentario. Y agregó que “estamos entrando a una era distinta a la Segunda Revolución Industrial. Nuestras instituciones fueron hechas para esa era de certeza y estabilidad, pero ahora vivimos en un tiempo de disrupción y obsolescencia acelerada”.

Según Girardi, la gobernanza en la era de la inteligencia artificial requiere una velocidad y adaptabilidad que nuestras instituciones actuales no poseen. Por eso, reiteró, “es importante que la izquierda y la derecha en sistemas democráticos sean capaces de ofrecer futuro y ofrecer gobernabilidad, pero lo tenemos que hacer entre todos, porque la política hoy día no tiene las capacidades intelectuales, el mundo intelectual no tiene capacidades de decisión y tampoco las universidades están centradas en desafíos de su país”.

Proyecta Chile 2050 no solo pretende construir un consenso sobre el futuro del país, sino también fomentar la colaboración y el altruismo en un contexto global marcado—a juicio de Girardi—por la polarización y el egoísmo. “Queremos recuperar la conversación, porque la democracia es conversación y hoy es casi imposible. Queremos recuperar la esperanza de que se puede construir un Chile con futuro, cuando todo parece negro e incierto”, expresó el exsenador.

El exsenador destacó que “la educación actual no está formando personas para los trabajos del futuro, sino para un mundo de certidumbre que ya no existe”. Por tanto, sentenció, “necesitamos formar individuos adaptables y creativos que puedan enfrentar múltiples profesiones a lo largo de su vida”.

La IA podría superar y desplazar al humano

Uno de los aspectos más críticos mencionados por Guido Girardi es la amenaza y la oportunidad que representa la inteligencia artificial. “La inteligencia artificial puede llevar a la humanidad a los mejores futuros que jamás hubiera imaginado, pero también es la mayor amenaza, ya que una IA mal manejada podría superar y desplazar al humano”, alertó. Subrayó la importancia de tomar decisiones éticas y políticas sobre el uso y control de esta tecnología, para evitar su monopolización por unos pocos grupos de poder (China y Silicon Valley).

De acuerdo al exparlamentario, Proyecta Chile 2050 busca presentar una primera propuesta consensuada de proyecto país en marzo del próximo año, que sirva como guía para todos los candidatos y candidatas en futuras elecciones.

“Este es un espacio de acuerdo y diversidad, representado por diferentes visiones, colores políticos y disciplinas. Esta conversación inclusiva y colaborativa es lo que Chile necesita para enfrentar los desafíos estratégicos del futuro”, concluyó Girardi.

Según explica, el siglo XX fue un siglo en el que se avanzó en diversas materias, pero ese mundo terminó. “Así como las generaciones anteriores pensaron esa sociedad, a nosotros nos toca pensar la que viene, pero esta es mucho más compleja, con cambios mucho más rápidos, que amenazan incluso al humano”, dijo durante la presentación del proyecto.

Coloma: “Dejar de lado un cierto cortoplacismo frenético”

El proyecto –cuyo trabajo comienza en julio de este año– fue lanzado ayer lunes en la Sala Valentín Letelier de la Casa Central de la Universidad de Chile. La iniciativa tuvo su origen en el marco del Consejo Asesor Científico y Tecnológico de Congreso Futuro y el Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades de Chile (CRUCh).

Proyecta Chile 2050 consiste en un “conjunto de propuestas de largo alcance diseñadas por centenares de expertos, actores empresariales, de gobierno, sociedad civil y academia, en diferentes ámbitos que son claves para el desarrollo del país, de cara al futuro”, afirmó el vicepresidente del CRUCh y rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, en la presentación de la iniciativa.

Sobre el rol de las universidades, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, agrega que “en tiempos marcados por la modernidad, estas instituciones—que han sido por siglos entrenadas para la reflexión crítica, para la convivencia respetuosa y para el ejercicio de la creatividad colectiva— son más importantes que nunca. Pero para ello debemos mostrar a la sociedad el valor de nuestras instituciones y también el valor de nuestras comunidades y de lo que de ella resulta”.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, destacó cómo se gestó este proyecto y afirmó que ha que “dejar de lado un cierto cortoplacismo frenético que los filósofos plantean como una de las situaciones que hoy en día pasan en el mundo y que probablemente nos está golpeando con más fuerza”.

Por su parte, la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Cecilia Hidalgo, se refirió a los desafíos pendientes en materia de educación y salud, y afirmó que “tenemos que generar conocimiento y trabajar de forma armónica. Por eso me parece que esta idea que convoca a actores tan diversos del quehacer nacional es un primer paso muy importante para empezar a generar una ruta para el futuro hasta el año 2050”.

“Desde la UC estamos muy comprometidos con esta iniciativa, para poder realizar propuestas en conjunto sobre cómo vemos a nuestro país en los próximos 30 años”, agregó el rector Ignacio Sánchez. Y es que —añadió la autoridad universitaria— la idea es proyectar, imaginar, soñar lo que queremos para Chile, lo que podemos realizar desde el sistema universitario y técnico-profesional para aportarle a la sociedad”.

Durante la ceremonia se valoró el insumo de trabajo que significan las publicaciones de las 15 mesas temáticas del Hub de Políticas Públicas de la Fundación Encuentros del Futuro, en las que ya han participado más de mil académicos y expertos. Estos trabajos, construidos a partir del consenso, serán revisados y actualizados para profundizar en ámbitos como educación del futuro, salud del futuro, economía y trabajo del futuro, desarrollo de energías renovables, potencialidad y oportunidades de recursos tales como el hidrógeno verde y litio, el aporte de las ciencias, entre otros.

La presentación de Proyecta Chile 2050 contó, además, con la participación del Ministro de Hacienda, Mario Marcel; del diputado Francisco Undurraga; del Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; de la presidenta del Consejo CTCI, Silvia Díaz; de la exsubsecretaria del Ministerio de Ciencia, Carolina Torrealba; y del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, entre otros, que serán parte del Secretariado Ejecutivo de Proyecta Chile 2050, entidad que tendrá como presidente al rector Emilio Rodríguez. Vicepresidentes serán el rector Ignacio Sánchez y Guido Girardi (vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro) y como secretario asumirá al director de Fundación Encuentros del Futuro, consejero de Centro de Innovación UC y director de empresas, Alfonso Gómez. Además, se sumarán como consejeros la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, y el presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, el senador Juan Antonio Coloma.