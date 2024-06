Ministro Muñoz y paro de EFE: “Se tiene que resolver a la brevedad”

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, llamó a la Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE) y a los dirigentes de los sindicatos a resolver a la brevedad la paralización en los tramos Santiago-Nos, los servicios de EFE Valparaíso y EFE Sur.

Durante esta mañana, Muñoz se reunió en La Moneda con Eric Martin, presidente de EFE, la ministra del Trabajo Jeannette Jara y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

A la salida, el ministro les hizo “un llamado a la empresa con mucha fuerza y al sindicato, que entiendan que esto es algo que se tiene que resolver a la brevedad. Que son decenas de miles de personas que un día normal, para que se hagan una idea, son 250.000 los viajes que se hacen en estos servicios ferroviarios, y por lo tanto esto es algo que afecta a muchas personas”.

El ministro dijo que si bien el plan de contingencia que se ha implementado ha servido para mitigar los efectos del paro, “no logra resolver los problemas de las necesidades de movilidad de todas esas personas en estas ciudades y por lo tanto es clave que las dos partes se sienten a conversar cuanto antes a resolver este asunto”.

Accidente ferroviario

El ministro también fue consultado si había responsabilidades políticas de los directivos de EFE en el accidente ferroviario ocurrido en San Bernardo la madrugada del pasado jueves.

Al respecto, dijo que “es muy importante no apresurarse y esperar los informes adecuados. Acá, efectivamente, todo indica que hubo una falla humana importante que terminó con la vida de dos personas y estos dos trenes que chocaron el jueves en la madrugada. La verdad que es un hito lamentable, que no se puede volver a repetir y en base a los antecedentes que van surgiendo se tomarán las medidas que hay que tomar, pero por el momento no hay medidas como las que usted indica que estén a la vista”.

Finalizó indicando que desde el ministerio están convencidos “que el sistema opera en forma segura, que da todas las garantías de seguridad”, pero que están disponibles “para tener un diálogo que nos permita tomar acciones, que permitan que esa seguridad sea aún mejor”.