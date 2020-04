La bolsa de gatos que armó Mañalich con la cifra de nuevos positivos asintomáticos para Coronavirus

El Ministro de Salud, Jaime Mañalich, nuevamente está en en el centro de las críticas y esta vez, debido a los nuevos criterios de calificación para resultados positivos para COVID-19, los que se dividirán entre positivos con síntomas y positivos asintomáticos.

El lunes 26 de abril el Consejo Asesor COVID-19 recomendó nuevas disposiciones para la detección de Sars Cov-2 en nuestro país, entre las que se incluía el testear a personas que aparentemente sanas, orientado a los grupos de mayor riesgo y aquellos que tienen la probabilidad de infectar a más personas, como aquellos que atienden público.

En el reporte diario que entregan las autoridades del Minsal, el ministro Mañalich explicó ayer que “en los últimos tres días, cuatro días, se han hecho 920 exámenes de PCR a personas asintomáticas, en contacto estrecho con alguien que fue un caso positivo, en dos recintos penitenciarios de Santiago y en algunos recintos de adulto mayor. De los 920 exámenes realizados estos días, 250 aparecieron positivos para Coronavirus PCR en personas que no tenían síntomas, repitiendo la estadística más, o menos, conocida en el mundo que entre el 20 y 25% tuvieron el virus”.

Luego, entregó las cifras diarias, aplicando el nuevo criterio.“En el día de hoy -29 de abril de 2020- informo lo siguiente: tenemos 529 casos que corresponden a la definición primera, nuevas personas que desarrollaron síntomas y se les hizo PCR y éste salió positivo. Y tenemos un número no despreciable de casos que corresponden a estos testeos asintomáticos, que sube a 250 personas que vamos a notificar cada día, como personas que no tuvieron la enfermedad pero salieron positivos”.

Y agregó: “En resumen, hoy día tenemos, de los pacientes que informábamos diariamente, 520 casos nuevos de enfermos con PCR positivo y 250 casos de personas en los que se fue a la búsqueda, a pesar de no tener síntomas de esta enfermedad, pero que su PCR resultó positiva”.

Cifras que no dejaron en claro cuántos casos positivos se identificaron hasta el 28 de abril a las 21 hrs, pero la interpretación apuntó a que habían 779 casos positivos, de ellos 529 correspondía a personas que presentaban síntomas y 250 a personas asintomáticas.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches señaló en su cuenta de Twitter: “Hoy tenemos 770 nuevos contagiados. Los asintomáticos, si bien se desconoce cuán infectantes son se deben aislar al igual que aquellos que presentan síntomas. Es necesario aclarar esta información para evitar confusiones. #Covid19Chile”. Y la frase “son 770” se convirtió en Trending Topic, luego que algunas voces salieran a señalar que los positivos eran sólo los 529 casos informados por Mañalich.

Ayer hubo una demora excesiva en la difusión del informe diario del Minsal, el que hasta ya entrada la tarde no se había publicado en el depositario que tiene el Gobierno. Desde el Minsal no salió ninguna versión oficial, ni comunicado ni tuit del ministro Mañalich explicando la tardanza y fuentes del ministerio aseguraron que esta se debió a "ajustes necesarios" con la nueva modalidad de testeo.

En la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud señalaron, al momento del informe, que hubo “520 casos nuevos”, “250 casos asintomáticos (con PCR positivo)”, “14.885 casos totales” “9 fallecidos (216 en total)” y “8.057 recuperados”, “corte de información a las 21:00 horas de ayer”.

El Mostrador se contactó con el Minsal y consultó si los 920 exámenes tomados en centros penitenciarios y residencias para adultos mayores, habían sido incluidos en los 6.454 test informados por los laboratorios hasta las 21 horas del 28 de abril. Desde su equipo de comunicaciones señalaron que “no es que los 920 exámenes estén incluidos en los informados hoy día, porque el ministro ha hablado de exámenes que se han hecho en 3 o 4 días, pero están incorporados en los reportes diarios”. Agregaron que “no se sabe qué días fueron incorporados esos 920, pero están incorporados dentro del reporte dado (...) no tienen cómo saber cuántos fueron informados cada día”.

Explicaron que “lo que se informaba en el reporte diario son las personas confirmadas con PCR positivo. El ministro está hablando de que éstos -los 250 casos- son de los últimos tres o cuatro días, por lo tanto, todos los reportes de los últimos tres o cuatro días incluye a todas las personas confirmadas positivas con PCR, independiente de si son asintomáticas o no”.

Consultados sobre la cifra de positivos informada el 29 de abril en la mañana, precisaron que “son 520 y no más, no es que haya 250 adicionales”. Información que siembra la duda sobre las palabras entregadas por el ministro, quien reiteró en dos ocasiones que al 29 de abril: “Tenemos 529 casos que corresponden a la definición primera, nuevas personas que desarrollaron síntomas y se les hizo PCR y éste salió positivo. Y tenemos un número no despreciable de casos que corresponden a estos testeos asintomáticos que sube a 250 personas que vamos a notificar cada día”.