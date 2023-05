Forestal Mininco regatea multa por dañar araucarias

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la apelación presentada por la forestal, que buscaba zafar del fallo en su contra por la destrucción de 134 ejemplares de Araucarias Araucanas, que constituyen Monumento Natural. Para bajar la multa al mínimo (5 UTM por ejemplar) alegó “ignorancia excusable o buena fe comprobada”.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, confirmó el pasado 21 de abril, la sentencia dictada por el Juzgado de Policía Local de Lebu que había condenado —en febrero de 2022— a Forestal Mininco S.A. a pagar 6.700 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por el daño de 134 (50 UTM por cada una) Araucarias Araucanas, tipificadas como Monumento Natural.

Sin embargo, la empresa forestal presentó un recurso de nulidad, señalando entre otros argumentos: “(…) que no concurre la conducta que se tipifica por la ley por cuanto a las araucarias no se les provocó su muerte; que no es efectivo que los daños que denuncia Conaf se hayan ocasionado producto de las faenas de cosecha realizadas por la forestal; que el tipo infraccional que se imputa no resulta aplicable porque las faenas de cosecha se realizaron al amparo de planes de manejo aprobados por Conaf; que pide que se le absuelva conforme al artículo 46 Inciso 3º de la ley de bosque nativo, por ignorancia excusable o de buena fe comprobada; que para el caso en que se estime que debe ser sancionada, pide que la multa se imponga por el mínimo legal“.

El regateo de Mininco