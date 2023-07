Tribunal Constitucional suspende causa contra excarabinero acusado de lanzar joven al Mapocho

La última aparición de Sebastián Zamora, el exuniformado, se produjo a inicios de junio pasado, cuando el diputado del Partido Republicano Mauricio Ojeda sorteó, por medio de una de sus redes sociales, la piocha para solapa de su colectividad que intentó entregar al Presidente Gabriel Boric el 01 de junio pasado, quien no la recibió, por lo cual la llamó “La despreciada”. En la red social el expolicía escribió que “también en el año 2020 me sentí Despreciado, al igual que esa chapita. No solo fui yo, sino cientos de carabineros que fueron juzgados en un tiempo donde se caía a pedazos el estado de derecho en nuestro país. Todos nuestros carabineros fueron despreciados. Grandes Carabineros de Chile”.

Suspendida, a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie al respecto, se encuentra actualmente la causa que se indaga en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra del excarabinero de Fuerzas Especiales Sebastián Zamora Soto, luego de que el TC acogiera un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por su defensa.

Zamora está acusado de homicidio en grado de frustrado, debido a que, según la acusación del Ministerio Público, el 2 de octubre de 2020, sobre el puente Pío Nono, el exuniformado se abalanzó en forma diagonal en contra de un adolescente de 16 años, tras lo cual “lo hace caer de cabeza hacía el río Mapocho, esto es, desde una altura aproximada de 7.4 metros“, sin luego prestar ayuda al lesionado, que terminó con fracturas en ambas muñecas.

Terminado el plazo de investigación, el 22 de mayo pasado el juzgado dictó el correspondiente auto de apertura (el documento en el cual figuran las pruebas, testigos y peritos de ambas partes), excluyendo de la prueba ofrecida por la defensa a un perito, el profesor de Educación Física Pedro Pavez Muñoz, que es entrenador de rugby, y a dos testigos: Carlos Leiva Fernández, que es experto en seguridad, y el que quizá sea el más complejo para el Ministerio Público: el fiscal Patricio Macaya Silva.

Pavez, según el requerimiento presentado al TC por los defensores de Zamora (los exfiscales Alejandro Peña, Vinko Fodich y José Villalobos), expondría en el juicio acerca de un informe “gesto-motor” que daría cuenta “de los movimientos y maniobras desarrolladas por el acusado”, mientras que Leiva iba a explicar “la técnica de uso de la fuerza y mecánica de detención usada por el acusado al momento de la ocurrencia de los hechos”.

La pelea de fondo, sin embargo, es lo relativo a Macaya, quien era el fiscal de turno la noche de los hechos y quien, por ende, dictó las primeras instrucciones, que es sobre lo cual los defensores quieren que declare. No existe norma que impida que un fiscal sea citado a un juicio como testigo, pero desde los inicios de la Reforma Procesal Penal el Ministerio Público ha evitado que sus fiscales comparezcan ante estrados, asumiendo que es incompatible su calidad de “intervinientes”, como los define el artículo 12 del Código Procesal Penal, con la de testigos, pues estos son por esencia personas ajenas al proceso penal. Sin embargo, según Peña, Fodich y Villalobos, Macaya no sería interviniente en el proceso, pues no es el fiscal de la causa (que es Ximena Chong) ni tampoco participó, por ejemplo, de la formalización del acusado.

Ante el requerimiento, la segunda sala del TC (formada por Cristian Letelier, María Pía Silva, Miguel Fernández, Daniela Beatriz Marzi y Manuel Núñez, ministro suplente) accedió a la suspensión de la causa y requirió a los demás partícipes de la misma.

El Fiscal Nacional, Angel Valencia, respondió el miércoles pasado al TC, pidiendo que se rechace el recurso, argumentando, entre otras cosas, que el tribunal excluyó a los dos testigos y el perito “por resultar manifiestamente impertinentes”, agregando que la defensa apeló de ello y que existe un trámite pendiente ante el tribunal de alzada de Santiago.

En círculos del Ministerio Público ven con preocupación la decisión que vaya a tomar al final el Tribunal Constitucional, pues creen que si se acepta la declaración de Macaya en un caso de tan alto perfil, se sentará un precedente y ello derivará en varios fiscales siendo citados a juicios en calidad de testigos, lo que implica no solo un desperfilamiento del rol (dicen las mismas fuentes), sino también un problema práctico: con la sobrecarga de trabajo que tiene la mayoría de los persecutores, el abrir la puerta a las citaciones a los tribunales significará una carga adicional en términos de tiempo.

Por cierto, la última aparición de Zamora se produjo a inicios de junio pasado, cuando el diputado del Partido Republicano Mauricio Ojeda sorteó, por medio de Instagram, una piocha para solapa de su colectividad que intentó entregar al Presidente Gabriel Boric el 1 de junio pasado, quien no la recibió, por lo cual la llamó “La despreciada”. En su cuenta de la red social, el expolicía escribió que “también en el año 2020 me sentí Despreciado, al igual que esa chapita. No solo fui yo, sino cientos de carabineros que fueron juzgados en un tiempo donde se caía a pedazos el estado de derecho en nuestro país. Todos nuestros carabineros fueron despreciados. Grandes Carabineros de Chile“, luego de lo cual Ojeda anunció que le entregaría la piocha, argumentando que se la había ganado “por sus argumentos y por recibir el mayor apoyo de los cibernautas. Mejor cuidada imposible”.