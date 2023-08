El hijo de Kast que quiso estudiar gratis con la Beca Chile

Siguiendo los pasos de su tío Miguel Kast Rist, exministro de la dictadura y “Chicago boy” de tomo y lomo, José Antonio Kast Adriasola postuló a la última convocatoria de becas de magíster en el extranjero de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), con el fin de estudiar en la Universidad de Chicago.

Aunque no resultó seleccionado (como muchos otros postulantes), lo que ha llamado mucho la atención en redes sociales es el hecho de que su padre, el líder máximo del Partido Republicano, José Antonio Kast Rist, es un férreo opositor de la educación gratuita. La excandidata a constituyente Valeria Cárcamo (RD) recordó, en su Twitter, que el 28 de octubre de 2017 el contendiente de Gabriel Boric en la última presidencial se preguntaba en su cuenta de dicha red social: “¿Por qué si alguien tiene recursos para financiar su educación superior no puede hacerlo? ¿Por qué defienden educación gratis para todos?”.

En efecto, si Kast Adriasola hubiera obtenido la beca, el Estado chileno le habría sufragado los costos por sus estudios por al menos dos años (la duración promedio de un magíster), a cambio del compromiso del estudiante de regresar y permanecer al menos el doble de tiempo en Chile y de, por cierto, titularse.

Por supuesto, el ser hijo de alguien que propugna determinadas ideas no obliga a nadie a pensar del mismo modo. Sin embargo, todo indica que Kast Adriasola tiene el mismo sino ideológico de su padre. Abogado, posee un magíster en Filosofía en la Universidad de Los Andes y en su currículo detalla que –aunque no obtuvo el financiamiento de ANID– se encuentra ya estudiando en la Harris School of Public Policy, de la Universidad de Chicago, y que hasta mediados del año pasado fue director ejecutivo de la ONG “Influyamos”, la plataforma partidaria de Republicanos.

Además, figura como asistente personal y coordinador de giras regionales de su padre y como jefe de campaña del profesor de Derecho de la PUC Cristóbal Orrego, cuando este postuló por el Partido Republicano al Consejo Constitucional, sin resultar electo. Previo a ello, fue abogado de un estudio jurídico del sector oriente de la capital.