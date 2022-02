Convencional Rivera presenta iniciativa que busca disolver los poderes del Estado y en su reemplazo crear una "Asamblea Plurinacional"

La comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional se encuentra recibiendo las últimas normas antes de que comiencen los debates en el Pleno. En este contexto, la constituyente, María Rivera (Coordinadora Plurinacional y Popular), presentó una iniciativa que busca disolver los tres poderes del Estado y en su lugar, crear la "Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos".

"Nunca se ha podido discutir abiertamente esto porque el Estado de Chile desde su origen ha estado en las manos de los poderosos y bajo su absoluto control", comenzó su intervención Rivera.

Al justificar la norma presentada, la representante de la ex Lista del Pueblo, aseguró que "el Estado que existe hoy y sus instituciones no le sirven al pueblo trabajador y este Estado debe ser reemplazado por uno nuevo en que las decisiones estén bajo la responsabilidad de la clase trabajadora".

"Muchos me van a decir que vengo a plantear ideas del siglo pasado, que vengo a traer el fantasma de la revolución rusa (...) sí, exactamente eso, yo vengo a esta Convención a reivindicar al pueblo trabajador, a quienes trabajan todos los días pero no tienen ninguna decisión en los rumbos del país. Nuestras ideas no son del pasado, sino del presente", añadió.

La norma

La iniciativa contempla la disolución del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y en su lugar, se crea una "Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos", que estará compuesta por 600 personas, que serán electas a través de "asambleas de base por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y suboficialidad de las Fuerzas de Armadas". Además, se establece que el sueldo de los miembros no será superior al de un obrero de la Gran Minería del Cobre.

El principio fundamental de este órgano será "la paz entre los pueblos y el rechazo a cualquier forma de anexión de territorios tradicionalmente ocupados por otros pueblos". También se contempla que asuma las funciones de los tres poderes disueltos y la dirección de las Fuerzas Armadas.

Entre otras propuestas de la idea presentada se encuentra que "no tendrán derecho a voto en las Asambleas de Base los siguientes segmentos sociales: propietarios de gran empresa, tierras; banqueros y especuladores; la alta jerarquía de las iglesias; la oficialidad de las Fuerzas Armadas y orden y seguridad, y gerencias de grandes empresas".

Si esta idea llega a estar presente en la nueva Carta Magna, se tendrá que conformar un Comité Electoral Provisional en 30 días y estará compuesto por "60 representantes de la clase trabajadora y campesinos para definir las reglas generales específicas para las elecciones de cada Asamblea de base y la Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos".

Reacciones

No todos los convencionales se encuentran conformes con la iniciativa presentada, puesto que el constituyente, Jaime Bassa (FA), se refirió a lo sucedido en la comisión de Sistema Político.

"Se trata de una propuesta que está absolutamente fuera de los márgenes culturales de nuestro país", indicó Bassa.

"Es parte de la discusión, es verdad que como toda idea es legítima de ser planteada, no tiene ninguna posibilidad de avanzar, no sólo porque no tenga los apoyos y los votos suficientes dentro de la Convención Constitucional, sino porque creo que no representa el espíritu de redistribución del poder y desconcentración del poder que alienta a este proceso constituyente", concluyó el ex vicepresidente de la mesa directiva.