Inexpropiabilidad de fondos: oposición cuestiona rechazo de indicación en la CC y Domínguez afirma que no se ha aprobado normas sobre "apropiación" de ahorros

Diputados opositores abordaron la mañana de este miércoles el rechazo del Pleno de la Convención Constitucional a una indicación presentada por la convencional Bárbara Rebolledo (Ind. RN-Evópoli), que buscaba la inexpropiabilidad de los fondos previsionales.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) expresó que “si el Presidente Boric fuera diputado estaría parado aquí en este momento, porque el también firmó una reforma para declararlos inexpropiables”.

Asimismo, se refirió al proyecto presentado el lunes por el gobierno que impide la expropiación de los ahorros previsionales.

"Venga ministro Jackson a conversar, tenemos una reforma constitucional que protege los fondos de los chilenos y que tiene la mayoría de votos en la Cámara de Diputados, conversemos, legislemos para las pensiones de los chilenos de una vez por todas”, añadió.

Por su parte, el diputado Víctor Pino (PDG) apuntó que "queremos asegurar el futuro de estos fondos, lo que pueda ocurrir en cinco, en diez, en 15, o en los próximos 30 o 40 años".

Respuesta de la Convención

En el habitual punto de prensa realizado por la mesa directiva de la Convención Constitucional, la presidenta María Elisa Quinteros (MSC) y el vicepresidente Gaspar Domínguez respondieron a los cuestionamientos por el rechazo a la indicación de Rebolledo.

"Si uno mira las constituciones de otros países, este tema no existe, entonces no es un tema que esté regulado a nivel constitucional (...) En la Constitución del 80 no figura la inexpropiabilidad y vemos que los fondos son de cada una de las personas. Generar cierta polémica no contribuye mucho al proceso", dijo la convencional Quinteros.

Por su parte, el convencional Domínguez sostuvo que el Pleno "no ha aprobado ninguna norma que vaya en la dirección de retirar o apropiarse de los fondos de pensiones de los trabajadores. Ninguna, y quien diga lo contrario miente".

"Como vicepresidente de esta Convención quiero dar la certeza que esta Convención no va a votar ninguna norma que vaya en la dirección de quitarle los ahorros a los trabajadores", añadió.

En tanto, Quinteros afirmó que la propuesta podría volver en el marco de las normas transitorias. "El Pleno es quien decide si lo vamos a aprobar o no. Hasta que eso no ocurra, no podemos dar certezas porque son materias que todavía no se han discutido como transitorias", comentó la presidenta del órgano constituyentes.

Rechazo a la indicación de la derecha

El Pleno de la Convención Constitucional votó el martes, y en particular, el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. En la instancia, los convencionales aprobaron -entre otras normas- incisos del artículo 13, sobre el derecho a la seguridad social.

El primer inciso del artículo 13, aprobado con 120 votos a favor, 16 en contra y 13 abstenciones, indica que "la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad".

Sin embargo, rechazaron -con 43 votos a favor, 72 en contra y 24 abstenciones- una indicación presentada por la convencional Bárbara Rebolledo, que buscaba la inexpropiabilidad de los ahorros previsionales.

"El derecho de propiedad de las personas sobre sus fondos de pensiones es inviolable. El Estado no podrá nacionalizar, expropiar ni confiscar los fondos de pensiones de las personas. Los remanentes de los fondos de pensiones se podrán heredar en su totalidad en los términos que establezca la ley", señalaba el texto rechazado.