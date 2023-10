Constitución: Pacto Municipal intenta contener aparición de díscolos en la derecha

¡Buenos días! Comienza el fin de semana después de solo cuatro días laborales y una compleja discusión constitucional que cuesta comprender. Pocos días, pero muchas cosas que contar.

En esta edición de +Política: te cuento los efectos de la sorpresiva aparición de críticos de derecha a la nueva propuesta constitucional y cómo Republicanos pretende asegurar el apoyo de Chile Vamos. Y a propósito de la derecha, en La Moneda comentan cómo su propia gente dejó sola a Evelyn Matthei, luego de revolver el gallinero con sus críticas a los republicanos y al proceso constitucional.

Y después de tres días de viaje para llegar a China, el Presidente Boric logró pisar suelo asiático, acompañado de una pequeña comitiva. Los empresarios están molestos con el Gobierno, mientras que en Cancillería cunde la preocupación por las salidas de libreto del Mandatario.

Vueltas en la cabeza. Por primera vez aparece un estudio que da cuenta de los líderes que la gente tiene dando vueltas en sus cabezas. Mostramos las sorpresas después de cinco meses investigando.

También en esta edición: lo agotados que tiene el Presidente Boric a los carabineros encargados de su seguridad; la enviada de La Moneda a monitorear los Juegos Panamericanos; la molestia del Ministerio de Salud con los senadores que no reconocen los resultados del informe técnico que se realizó para el caso isapres; y la aparición de un exasesor de Joaquín Lavín trabajando con el candidato presidencial peronista en Argentina.

Y en nuestro bonus track: conversamos con el constitucionalista Javier Cousosobre los temas más delicados de la nueva propuesta de Constitución. También constatamos que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, no registra ningún viaje al extranjero y la lista de audiencias que tuvo este año refleja los serios problemas de la comuna.

Gabriel Boric tiene libro. Y para terminar contamos que, a menos de dos años de la administración Boric, una importante editorial británica publica un libro analizando su Gobierno.

1

CONSTITUCIÓN: PACTO MUNICIPAL INTENTA CONTENER APARICIÓN DE DÍSCOLOS EN LA DERECHA

Ahora le toca a la oposición. En la derecha va a ocurrir lo mismo que pasó con la izquierda cuando tuvo que decidir entre el Apruebo y el Rechazo. El sentimiento de fracaso que dejó la ausencia de grandes acuerdos en la Comisión Experta motivó la aparición de voces críticas en la derecha, ante la propuesta constitucional redactada en el Consejo mayoritariamente republicano.

Recordemos que la primera propuesta de nueva Constitución produjo un quiebre en el oficialismo y varios rostros de izquierda aparecieron apoyando el Rechazo. Fue el caso de Andrés Velasco, Óscar Landerretche, Javiera Parada, Manuel Marfán, Felipe Harboe, entre otros, lo que además dio paso al surgimiento de los movimientos Demócratas y Amarillos.

Académicos de derecha gritan por la prensa. Lo que llamó la atención esta semana fue la cantidad de abogados de derecha que aparecieron criticando el nuevo texto constitucional de Republicanos. El martes, Hernán Corral, académico de la Universidad de los Andes, sorprendió cuando terminó “esperanzado” una columna muy crítica en El Mercurio: “Tenemos la esperanza de que la Comisión Experta elimine todas estas normas que son más propias de ley que de una Constitución”, hablando de la exención de contribuciones y varias otras normas.

Otros de los columnistas de derecha que llamó la atención fue el profesor de Derecho Constitucional, también de la Universidad de los Andes, José Ignacio Martínez Estay, quien revisando el informe de la Comisión de Venecia destacó la siguiente conclusión: “Como hizo el 2022, ha reiterado (la Comisión de Venecia) que las constituciones deben reflejar amplios acuerdos sobre principios e instituciones constitucionales básicas y evitar soluciones maximalistas”.

Opiniones de académicos. El exsubdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP) y académico, Lucas Sierra, en carta publicada en El Mercurio y titulada “El ‘quien’ es un niño”, consideró verdadero el peligro de que esté en juego el fin del aborto en tres causales con la nueva propuesta constitucional. Semanas antes, el decano de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, criticó el contenido del texto por la manera de abordar el Poder Judicial.

¿Por qué es importante esto? Si estas divergencias respecto al texto de nueva Constitución se mantienen y siguen creciendo, la derecha podría enfrentar la aparición de destacados o influyentes personeros del sector llamando a votar “En contra”, tal y como ocurrió en la centroizquierda durante el anterior proceso constitucional. Se espera que entre las mujeres surjan importantes voces oponiéndose a la nueva propuesta de Carta Magna. De hecho, esta semana apareció una lista de rectoras de universidades criticando el texto.

Republicanos tranquilos. Hasta ahora, en el Partido Republicano existe total tranquilidad, porque hay seguridad de que las dirigencias de RN y la UDI están decididas a votar “A favor”. La gran carta de negociación que Republicanos habría puesto sobre la mesa es garantizarles a RN y la UDI una buena elección municipal el 2023. Esto limita la libertad de acción de los militantes, pero no impide el surgimiento de díscolos en la derecha y el efecto que esto tendría el 17 de diciembre.

2

LAS RELACIONES INTERNACIONALES NO SON EL FUERTE DEL PRESIDENTE

El cuento chino del Presidente Gabriel Boric. El viaje del Mandatario a China ha estado lleno de tropiezos y errores. Entre ellos –según fuentes diplomáticas que conocen las costumbres asiáticas–, está la ausencia de Irina Karamanos en la visita de Estado, considerando que las autoridades de ese país tenían preparada una completa agenda para recibir a la pareja de Boric. “Irina ha ido a muy pocos viajes con el Presidente”, me explicaron en La Moneda.

Molestia de empresarios. Tema complejo ha resultado el de la delegación que viaja al gigante asiático. La falta de un avión adecuado para el periplo motivó la ausencia de importantes personas en la comitiva del Presidente. El tema más delicado fue que varios de los empresarios que iban a participar en la visita desistieron de incorporarse al viaje, porque tenían que tomar vuelo comercial y Cancillería dispuso financiamiento solo en pasajes de turistas.

Un importante empresario me contó que lo relevante en estas giras es que puedes compartir con el Mandatario y los ministros para transmitirles inquietudes y necesidades. Es en ese contexto de cercanía, generado en el viaje, que es importante aparecer frente a los empresarios y autoridades chinas apoyados por el Presidente.

Mala relación. El caso China confirma el conflicto que existe entre los equipos de Presidencia y Cancillería encargados de planificar las giras al exterior. Es comentado en La Moneda que la rivalidad entre estos dificulta un buen diseño y coordinación de los viajes presidenciales. El encargado de las relaciones internacionales del Segundo Piso es Carlos Figueroa –asesor que estará ausente en el viaje al gigante asiático por hallarse de luna de miel–, cuyo equipo funciona independiente y muchas veces con agendas distintas a las de la Cancillería y Presidencia, cuentan en el mundo diplomático.

El canciller partió un día antes a China y dos ministros de la delegación decidieron no acompañar al Primer Mandatario y partir a visitar países de la región para, después de eso, llegar al gigante asiático.

Algunos parlamentarios decidieron bajarse de esta gira porque recién el pasado martes en la mañana supieron los detalles del viaje, luego de una reunión en Valparaíso con el propio canciller Alberto van Klaveren.

Alarmas. Pero lo que más preocupa al ambiente diplomático, empresarial y gubernamental son las declaraciones que realiza el Presidente Boric fuera de libreto y sin la asesoría de Cancillería. Es común que comente temas internos de otros países, saltándose el protocolo diplomático que recomienda abstenerse de dar opiniones. La lista de episodios del Jefe de Estado al respecto es larga:

En Celac (Buenos Aires) habló de los “atropellos” a los manifestantes por parte del Gobierno del Perú, encabezado por Dina Boluarte. Lima calificó como “irrespetuosas” las palabras del Mandatario chileno.

En la IX Cumbre de las Américas (Los Ángeles, California) criticó a Estados Unidos por no participar en la coalición “Américas por la Protección del Océano” y el representante de Washington estaba sentado casi a su lado.

En un encuentro en la Universidad de Columbia (Nueva York), hablando del golpe de Estado en Chile, el Presidente Boric le dijo a un estudiante iraquí que intentaba entender la intervención estadounidense el 73: “Tú sí que sabes bien lo que es la intervención de Estados Unidos en un país”. Esto, mientras estaba en visita de Estado en EE.UU.

En la celebración de la Navidad palestina (Santiago), durante su discurso, el Mandatario contó su molestia porque tiene un mapa de cortina de ducha y “siempre me violenta mucho mirar al Medio Oriente y no ver a Palestina”.

Semana compleja. En Cancillería señalan que fue el propio Presidente, a primera hora del sábado, el que pidió la declaración pública condenando el ataque de Hamás a Israel. En su círculo destacan lo reservado y cuidadoso que ha sido el Jefe de Estado en sus declaraciones, tomando en cuenta que no aceptó en primera instancia las cartas credenciales del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, y anunció en varias ocasiones que su Gobierno abriría embajada en Palestina.

El embajador israelí no piensa lo mismo. En un almuerzo por el 12 de octubre en la Embajada de España, el jueves, el diplomático manifestó a varios de los asistentes su incomodidad con el Gobierno de Chile y el Presidente, porque considera que Israel no fue “suficientemente apoyado”. Artzyeli habría manifestado a personeros gubernamentales su molestia por la manera en que las autoridades chilenas reaccionaron al ataque de Hamás.

3

MATTHEI, UNA LÍDER POSITIVA, SEGÚN ESTUDIO DE DATAVOZ

Identificar liderazgos en política es complejo, especialmente en el volátil ambiente político actual. Un líder es el que puede conducir masas porque habita las cabezas de muchas personas. Con el objetivo, justamente, de identificar esos nombres que circulan en las cabezas de los chilenos es que Datavoz (grupo Statcom) comenzó hace cinco meses un Monitor de liderazgos políticos, el que mensualmente entregará los nombres de quienes son considerados líderes positivos y negativos entre los encuestados.

Una novedad de este estudio es que no funciona con una lista cerrada que se les presenta a los encuestados para que elijan nombres: los que aparecen son propuestos por las personas encuestadas naturalmente cuando se les pregunta por líderes positivos y negativos. Son menciones espontáneas de los consultados.

que se les presenta a los encuestados para que elijan nombres: los que aparecen son propuestos por las personas encuestadas naturalmente cuando se les pregunta por líderes positivos y negativos. Este estudio se realiza desde marzo y la muestra que ha formado parte en estas cinco ediciones ha sido de entre 923 y 1.183 participantes por encuesta, los que mencionaron entre 161 y 186 personajes, lo que llama la atención por la cantidad de nombres que la gente maneja.

Primer resultado público del Monitor de liderazgos políticos. La medición realizada en septiembre de este año arrojó, entre los 10 líderes positivos más mencionados, a Evelyn Matthei (24,2%), José Antonio Kast (18,5%), Camila Vallejo (13,9%) y Gabriel Boric (12,8%), en los primeros lugares. Lo interesante es que algunos de estos nombres se repiten en la lista de los 10 personajes mencionados negativamente: Gabriel Boric (36%), Camila Vallejo (22,7%), José Antonio Kast (18%) y Giorgio Jackson (16,7%), entre los primeros.

Datavoz destaca que “en 3 de 5 mediciones el único personaje que aparece siempre en los TOP Ten POSITIVOS y no en los NEGATIVOS es Evelyn Matthei. En la vereda opuesta está Giorgio Jackson, que aparece solo en los TOP Ten negativos de las 5 mediciones. En el oficialismo solo Carolina Tohá figura con evaluaciones netas positivas entre los 10 más mencionados”.

Este estudio comenzará a aparecer mensualmente desde octubre en El Mostrador y los invitamos a seguir la evolución de estos nombres que, muy probablemente, cambien en los próximos meses, debido a la discusión por el “A favor” y el “En contra” en el marco del proceso constitucional. Como personaje político, Evelyn Matthei es muy probable que se mueva en la valoración, según lo que decida respecto al plebiscito de diciembre.

4

PREGUNTAS A CONSTITUCIONALISTA JAVIER COUSO

El académico y abogado constitucionalista Javier Couso está en estos días dando clases en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, desde donde sigue en detalle el debate constitucional en el ex Congreso Nacional. Reconocido constitucionalista, Couso explica en esta entrevista lo que está ocurriendo en la Comisión Experta y cuáles son, a su juicio, los principales problemas del texto en discusión.

-¿Qué aportes hizo la Comisión Experta en esta segunda etapa?

-Los aportes de la Comisión Experta en los escasísimos cinco días que tenía para realizar modificaciones al proyecto aprobado por el Consejo Constitucional han sido muy puntuales, y de escasa trascendencia. De hecho, llama la atención que los expertos de Chile Vamos no hayan insistido en materias por ellos aprobadas en el Anteproyecto presentado en junio pasado, por la vía de hacer ‘observaciones’ que repusieran aquello que el Consejo electo modificó. Así las cosas, exceptuadas cuestiones puntuales, el esperado aporte de la Comisión Experta de retomar los acuerdos transversales no se materializó, arriesgando la aprobación del texto en diciembre próximo.

-¿Estás de acuerdo con la calificación que hizo Evelyn Matthei, de que esta Constitución “se parece más a un programa de gobierno”?

-Luego de las observaciones de la Comisión Experta, la declaración de Evelyn Matthei ha sido confirmada. Se puede decir que el texto sigue siendo “partisano” o “programático”, blindando constitucionalmente políticas públicas legítimas, pero propias del dominio legal. En lo “valórico”, constitucionalizando una agenda moral conservadora, y en lo económico, una agenda liberal que no tiene parangón en ninguna Carta constitucional de países desarrollados, rigidizando las opciones de políticas públicas en ambos ámbitos.

De hecho, el carácter programático del proyecto se evidencia en su extensión, porque es una de las más extensas del mundo (medido por número de palabras). Las Cartas constitucionales no programáticas se limitan a plasmar los aspectos más fundamentales de la organización política y los derechos fundamentales básicos.

-¿Cuál es el principal problema de la propuesta constitucional del Consejo?

-Representa la imposición por parte de una mayoría circunstancial de un proyecto político legítimo específico (de cuño conservador en lo moral, y liberal en lo económico), pero no un pacto constitucional para acordar el marco básico en que diferentes opciones políticas se disputen las (siempre fluctuantes) preferencias ciudadanas. Por definición una Carta programática o partisana será fuente de división y no de unidad en el futuro, algo que trasladará a la arena constitucional las disputas democráticas.

En términos técnicos, hay dos cosas que me preocupan. El primero es que, a pesar de que se proclama el Estado social de derecho, el proyecto propicia la segregación en el goce de esos derechos por ingreso socioeconómico, lo que desvirtúa precisamente el Estado social que consagra. El segundo es que el proyecto está plagado de normas programáticas con un sesgo ideológico específico (exención de contribuciones a primera vivienda; expulsión inmediata de inmigrantes ilegales; decenas de normas procesales penales; y un largo etcétera).

5

RINCÓN DEL LOBBY

–La gestión de la alcaldesa Irací Hassler (PC) pasa por un momento de tranquilidad, tras meses de polémica por el intento de adquisición de la Clínica Sierra Bella. El municipio de Santiago acoge los principales centros del Poder Ejecutivo, Judicial y parte del Legislativo del país, lo que transforma a la comuna en un importante centro de gestión de influencias y transacciones. Esta semana revisamos con quién se junta la alcaldesa y posibles gestores de intereses que tocan a su puerta, y la mayoría son residentes con problemas.

Algo que llama la atención en la página de Ley del Lobby de la jefa comunal es que solo registra como viaje una salida a Viña del Mar el año 2017, pese a que han sido conocidas públicamente sus visitas a Francia, Bélgica, Corea del Sur, entre otros. Entre las audiencias destacadas de la alcaldesa de Santiago este año están:

07/09/2023:

Asiste: Luisa Chávez, presidenta del Sindicato de Trabajadores Independientes Parque Laguna Feliz del Parque O’Higgins .

Luisa Chávez, presidenta del . Tema: Colocación de toldo, rechazo a solicitud de permisos, discusión de actividades atractivas para los vecinos, relleno de maicillo, vigilancia para evitar situaciones violentas y aumento de baños para las Fiestas Patrias.

21/08/2023:

Asiste: Carmen Romero, de Fundación Teatro a Mil .

Carmen Romero, de . Tema: Presentación de programación Festival Teatro a Mil 2024. Calendario de actividades del Festival Santiago a Mil del año 2024, comprometiendo el apoyo municipal.

04/08/2023:

Asiste: Marcela Camponovo, del Colegio de Profesores Regional Metropolitano .

Marcela Camponovo, del . Tema: Presentación del calendario de actividades para la conmemoración de los 50 años.

02/06/2023:

Asisten : Herminda González, Nancy Gutiérrez, Víctor Robles, Carolina González Ponce y María Clunes, de Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer.

: Herminda González, Nancy Gutiérrez, Víctor Robles, Carolina González Ponce y María Clunes, de Tema: Presentación de estudio de trabajadores sexuales en la ciudad. Se coordinaron apoyos para trabajadoras sexuales en torno al casco histórico.

10/04/2023:

Asisten: Claudia Urtubia Novia, de Hotelera VC Ltda .; Angela Muñoz, de Empresa hotelera Gran Palace ; Rodrigo Giadalah, Inversiones Bueras Ltda .

Claudia Urtubia Novia, de .; Angela Muñoz, de ; Rodrigo Giadalah, . Tema: Preocupación del sector turístico por la seguridad. Evaluación de distintos planes de colaboración para poder resguardar la seguridad de sus pasajeros y visitantes.

6

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Presidente Boric tiene agotado a su equipo de seguridad. A principios de esta semana, apareció un video que mostraba al Mandatario paseando en su característica bicicleta naranja por el Parque de los Reyes.

Llamativa era la ausencia de miembros de la seguridad presidencial, lo que le debe haber costado un llamado de atención a más de algún funcionario. Este caso me hizo recordar una conversación que tuve con un miembro del equipo de seguridad presidencial, a mediados de año.

lo que le debe haber costado un llamado de atención a más de algún funcionario. Este caso me hizo recordar una conversación que tuve con un miembro del equipo de seguridad presidencial, a mediados de año. El uniformado me confesó que el Presidente les hacía complejo el trabajo, porque no le gusta tener que andar todo el día acompañado y es bueno para salir en las noches a reuniones e, incluso, a lugares públicos. Este funcionario del Departamento de PPI (Protección de Personas Importantes) de Carabineros, me confidenció que “nos saca trote el Presidente Boric, nosotros trabajamos en tres turnos y es poco lo que podemos descansar”.

– Pragmatismo ideológico: el asesor de Joaquín Lavín trabaja en Argentina para candidato peronista Sergio Massa. El catalán Antonio Gutiérrez-Rubí se ha transformado en un hombre clave en las elecciones latinoamericanas y no le importa el bando. Pasa de extrema izquierda a derecha, de populismo a pragmatismo. La última campaña exitosa que asesoró fue la del actual presidente colombiano, Gustavo Petro.

En Chile lo conocemos porque asesoró en el tema de comunicaciones y redes sociales al exalcalde UDI Joaquín Lavín , cuando estaba a la cabeza de Las Condes y compitió en las primarias de la derecha para las elecciones presidenciales de 2021.

, cuando estaba a la cabeza de Las Condes y compitió en las primarias de la derecha para las elecciones presidenciales de 2021. Argentina no es un escenario nuevo para Gutiérrez-Rubí, pues asesoró a Cristina Kirchner cuando era presidenta y su Gobierno pasaba por denuncias de corrupción; y también habría trabajado con el actual mandatario trasandino, Alberto Fernández.

– El exministro Marco Antonio Ávila seguirá en Revolución Democrática (RD). La semana pasada escribí en +Política que el exministro de Educación estaba pensando abandonar RD. El comentario surgió de fuentes que me fundamentaron dicha decisión en que estaba molesto por el hecho de que el alcalde de Tiltil –también RD– lo responsabilizó de la crisis económica que produjo el cierre de varias escuelas en ese municipio, y porque no había prosperado su candidatura a la presidencia del partido.

Hablé con el exministro Ávila y está lejos de dejar Revolución Democrática. Al respecto, me comentó: “Mucho menos ahora que estamos trabajando en crear un gran partido único donde participarán más sensibilidades y propuestas. La próxima semana voy a la discusión del partido único a Ñuble. Yo tengo una clara identificación frenteamplista y voy a trabajar seriamente en este proyecto”.

– La enviada de La Moneda en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El tema de los Panamericanos es clave para el Segundo Piso y el círculo cercano del Presidente Gabriel Boric. El tema lo llevan personalmente el jefe de asesores, Miguel Crispi; el jefe de Estudios, Leonardo Moreno; y el jefe de gabinete de Presidencia, Carlos Durán. “Es una buena noticia después de meses turbulentos, vamos a estar full dedicados a ellos”, me comentaron.

Hace unas semanas, La Moneda mandó a una persona de su absoluta confianza para que trabajara cerca del ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Se trata de la periodista Nicole Vergara –nueva jefa de Comunicaciones del ministerio– , que previo a este cambio trabajaba en Presidencia y había sido una persona cercana al Mandatario desde antes de llegar a La Moneda .

, . “Es una persona leal al Presidente a morir, fue mucho tiempo su brazo operativo y tiene mucha responsabilidad política”, me comentaron en Palacio. Es una pérdida para el Presidente Boric su salida, pero es considerada estratégica para las tres semanas llenas de deportes que comienza el 20 de octubre.

– Molestia en el Ministerio de Salud con reacción de senadores y diputados. El martes, finalmente, se conoció –luego de mes y medio de atraso– el informe que estaba preparando la Comisión Técnica convocada por la Comisión de Salud del Senado para buscar soluciones al fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a devolver dinero a sus afiliados y no aumentar los precios de los planes.

En el Congreso son varias las voces que han criticado la propuesta, apuntado al Ministerio de Salud y a la ministra, porque se redujo de manera importante el monto que tendrían que devolver las isapres a sus afiliados.

En Salud están molestos, porque esa comisión reportaba a los senadores, que estaban representados con voz y voto a través de sus respectivos asesores. A diferencia de estos asesores, los representantes del Minsal que estaban en la comisión tenían derecho a voz pero no a voto. Esto permite deducir que fueron los parlamentarios los responsables de esta propuesta que bajó la deuda de las aseguradoras y no las autoridades de la cartera de Salud.

7

AGENDA DE LA SEMANA

Presidente Gabriel Boric visita China acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; de la Segegob, Camila Vallejo; de Economía, Nicolás Grau; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Transportes, Juan Carlos Muñoz; y de Obras Públicas, Jessica López. 14/10: Comienza visita en Chengdú para inaugurar Chile Week China. 15/10: Llegada a Beijing para participar del II Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional y el Consejo Empresarial Chile-China. 19/10: retorno a Chile.

acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; de la Segegob, Camila Vallejo; de Economía, Nicolás Grau; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Transportes, Juan Carlos Muñoz; y de Obras Públicas, Jessica López. Juegos Panamericanos 18/10: Comienzan los juegos con béisbol y boxeo. 20/10: Presidente Gabriel Boric inaugura los XIX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Consejo Constitucional 16/10: Consejo Constitucional comienza votación de observaciones de la Comisión Experta.



8

RECOMENDACIONES: LIBRO SOBRE BORIC

El Presidente Gabriel Boric lleva menos de dos años en el poder y una importante editorial británica dedicada a textos académicos anunció la publicación, para el 2024, de un libro que analiza su gestión hasta la fecha: The Boric Government in Chile. Between refoundation and reform (El Gobierno de Boric en Chile. Entre la refundación y la reforma).

Los editores, y autores del primer capítulo de la obra, son el rector de la UDP, Carlos Peña, y el profesor de la Universidad de Leiden en Países Bajos, Patricio Silva.

La obra está dividida en tres partes : “Boric el político”, “Boric y la política” y, finalmente, “Boric y las políticas públicas”. Llama la atención que los autores de los 11 textos que componen el libro son todos académicos de la Universidad Diego Portales, con la única excepción del coautor y editor Patricio Silva.

: “Boric el político”, “Boric y la política” y, finalmente, “Boric y las políticas públicas”. Llama la atención que los autores de los 11 textos que componen el libro son todos académicos de la Universidad Diego Portales, con la única excepción del coautor y editor Patricio Silva. Por ahora solo es posible leer la introducción escrita por Carlos Peña y el propio Silva, titulada “El Gobierno de Boric y su sello transformador”, que está disponible en la página de la editorial Routledge, junto a otros detalles del libro. Leyendo la introducción, es interesante una de las tesis que manejan respecto a que la exitosa modernización cambió la cultura política y restringió la posibilidades del radicalismo.

Hasta aquí nuestro +Política de esta semana. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.