House of Cards en la derecha: Chile Vamos vuelve a sospechar de Republicanos

¡Con una inusual lluvia en noviembre, el ambiente político nacional se prepara para la recta final del segundo proceso constitucional! En las encuestas lidera el “En contra”, pero los que saben advierten que la clave está en los indecisos.

En Chile Vamos varios mordieron piedras escuchando el discurso de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. Volvieron las dudas respecto a la posibilidad de un acuerdo municipal en la derecha.

Y en el Gobierno hubo sorpresa con las declaraciones de una ministra de la Corte Suprema que intentó responsabilizar al ministro de Justicia por el nombramiento de la notaria María Elena Leiva Carvajal, cuando es la judicatura la principal responsable. Se vienen reformas, avisan desde La Moneda.

En la crisis educacional que afectó a Atacama, llamó la atención la ausencia en la mesa de negociaciones del director de Educación Pública, Jaime Veas. El funcionario elegido por Alta Dirección Pública fue uno de los más afectados tras dos meses de paralización en el norte. La senadora Yasna Provoste tiene asegurada su reelección.

¡Ojo!, la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco rompe su silencio de más de cinco meses en un evento pagado. Además, los innovadores están muy molestos con el Gobierno por un brutal recorte presupuestario a Corfo y otras instituciones estatales vinculadas al emprendimiento.

Y en nuestro bonus track de esta edición: una conversación con el presidente de Pivotes y cabeza del grupo Matte , Bernardo Larraín Matte, en que explica su decidido apoyo a la opción “A favor” del nuevo texto constitucional. Además, en la recomendación de esta semana, el último libro del poeta Diego Maquieira .

Antes de comenzar, te quiero invitar a que compartas o te sumas a +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, te invito a que te Inscribas o compartas este boletín.

CHILE VAMOS VUELVE A SOSPECHAR DE REPUBLICANOS

Una burla. Eso fue lo mínimo que me dijeron importantes miembros de Chile Vamos a la salida del acto de entrega de la nueva propuesta de Constitución al Presidente de la República, Gabriel Boric. Los 20 minutos de discurso de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, fueron interpretados por algunos como una bofetada a los UDI, RN y Evópoli presentes ese martes en el ex Congreso Nacional en Santiago.

“Nunca nos informaron de este discurso, nadie conversó con nosotros, no hubo ninguna conversación sobre este tono beligerante que iba a tener”, me dijo un RN que participó de la discusión constitucional.

Lo peor de todo. “Yo tenía la convicción de que ganaría el Rechazo y la confianza de que se repetiría el cierre de la cuestión constitucional. Pero nada de eso ocurrió y hoy estamos aquí, para una nueva cita con la historia y para hacernos cargo, cada uno desde su posición, de nuestra responsabilidad“, señaló la presidenta del Consejo en la primera parte de su discurso. Un importante actor de Chile Vamos en el proceso me dijo: “Eso era un ataque directo a nosotros (Chile Vamos) y nuestro Acuerdo por Chile”.

¿Por qué es importante? Esto fue considerado una mala señal para comenzar a lograr acuerdos con miras a las elecciones municipales de 2024. Volvieron las desconfianzas entre los socios del “A favor”. “En la elección de consejeros, a Juan Sutil (RN) en O´Higgins los republicanos lo hicieron puré por las redes sociales, esa es su manera de trabajar y es muy probable que vuelvan a hacer lo mismo en las municipales”, me dijo un diputado.

El discurso de Hevia les duele porque Chile Vamos logró que todas sus huestes estuvieran cuadradas por el “A favor”, incluyendo a su presidenciable Evelyn Matthei, que nunca estuvo muy convencida con el nuevo texto. En la UDI sacan en cara el costo que le significó a la alcaldesa de Providencia su definición: en la última encuesta Criteria, Matthei bajó 6 puntos, quedando José Antonio Kast con 21% (+3 puntos) sobre ella, que obtuvo 18% de las preferencias. El diputado Diego Schalper (RN) llamó la atención a Republicanos por no tener a sus huestes ordenadas, considerando que su senador Rojo Edwards –entre otros de sus partidarios– va por el “En contra”.

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, después de la ceremonia, me minimizó la molestia por el discurso de Hevia: “No veo molestia, ellos lo van a saber interpretar”, afirmó. Para varios asistentes, el cierre del Consejo Constitucional fue nefasto para Chile Vamos. “No recogen nada de nuestra narrativa, todo es blanco y negro”, me dijeron.

Un socialista me dijo que en su partido miran desde arriba y recomiendan: “Déjenlos que se maten solos”. Un poco soberbio de su parte.

SE DESTAPÓ LA OLLA DE LOS NOTARIOS

Miedo a denunciar. En tribunales es sabido que hay ministros de Corte y cónyuges de miembros del Poder Judicial que son los operadores clave para el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros judiciales.

El tema es muy delicado y me advirtieron que no publicara los cuatro nombres que circulan como principales operadores, porque podía ser peligroso. “Inmediatamente recibirías una querella”, me dijo un funcionario del Poder Judicial vinculado al tema nombramientos.

Todos relacionados. María Elena Leiva Carvajal, hermana del diputado socialista Raúl Leiva Carvajal y también de uno de los más relevantes notarios de Santiago, Francisco Leiva Carvajal, obtenía la Primera Notaría de San Miguel a poco más de dos años de haberse titulado en la Universidad de Las Américas.

Me contaron que el caso del notario Francisco Leiva Carvajal es similar al de su hermana recién nombrada. Francisco Leiva obtuvo su notaría en el Gobierno de Michelle Bachelet, dos años después de haberse graduado de la Universidad Central y tras trabajar como secretario del exministro de la Corte Suprema Marcos Libedinsky.

La Corte Suprema y el ministro de Justicia. En el Gobierno llamó la atención que la ministra de la Corte Suprema María Cristina Gajardo –presidenta del Comité de Personas del máximo tribunal del país– realizara, el lunes, una declaración responsabilizando al titular de Justicia del proceso de nombramiento: “Sobre lo expresado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos en torno al nombramiento de la titular de la Primera Notaría de San Miguel es necesario precisar que este fue hecho por el señor ministro de Justicia el día jueves 23 de octubre pasado, en base a una propuesta de terna confeccionada por la Corte de Apelaciones de San Miguel“.

La declaración no cayó bien en La Moneda porque responsabilizaba al ministro del error, cuando el actor más relevante en el proceso de estos nombramientos es el propio Poder Judicial, que es el que evalúa, elige y elabora las ternas.

En el ambiente judicial es vox populi que el nombramiento de los notarios, conservadores y archiveros es una zona rara en el Poder Judicial. “La corrupción no tiene muchas posibilidades de intervenir en las sentencias, lo más oscuro está en este sistema de nombramientos”, me señaló un académico.

Nuevo sistema notarial. El jueves, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia ingresó al Parlamento un documento que Formula indicaciones al proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. El objetivo principal de esta reforma es sacar al Poder Judicial de estos nombramientos.

ATACAMA: PROVOSTE LIMPIA CAMINO A REELECCIÓN TRAS CRISIS DE EDUCACIÓN Y LOS COSTOS PARA DIRECTOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA

El fusible. Jaime Veas, director de Educación Pública, es quien pagará los costos de la extensa crisis del paro de profesores en la Región de Atacama. Sus cercanos reconocen que está destruido. Una señal de su mala situación es que no participó de las negociaciones en Atacama. “Nunca estuvo sentado a la mesa, a pesar de que era el principal encargado y responsable de la situación”, señalan en el Gobierno.

La exministra de Educación Adriana Delpiano, en un programa de televisión el domingo pasado, lo dijo: “Es evidente que el servicio de Educación Pública debió actuar antes. En este caso, lo voy a decir bien enfáticamente, es el director del servicio de Educación Pública (Jaime Veas) el que debería estar todos los días en Atacama y no le corresponde al ministro ni a la subsecretaria estar todo el día en Atacama enfrentando este tema”.

Los setenta días de paralización constituyen la crisis más compleja que ha enfrentado el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. En el Gobierno preocupa el alto nivel de exposición que tuvo que asumir recién saliendo de otra compleja crisis, como fueron las negociaciones en agosto con el Colegio de Profesores. “El ministro quedó con la batería baja después de esta crisis, hay que cuidarlo”, me dijeron.

Provoste triunfa. Desde el inicio de las denuncias por problemas de infraestructura y abastecimiento de insumos siempre se señaló, como una de las razones del protagonismo de la senadora Yasna Provoste, su preocupación por lograr la reelección. En el Mineduc señalan que Provoste estaba realizando su trabajo como parlamentaria, denunciando irregularidades y déficits educativos, pero también reconocen que su encono tuvo un elemento electoral.

El principal problema de Provoste tenía nombres: Daniella Cicardini –diputada socialista que termina su tercer período sin posibilidad de reelegirse en la Cámara– y Juan Santana Castillo –diputado socialista que termina su segundo período–. Santana anunció que ya no quiere competir en las senatoriales.

Provoste denunció a los cuatro vientos que el control de la Seremi de Educación y del Servicio Local de Educación Pública por los socialistas tenía como objetivo apoyar a sus candidatos en las elecciones de gobernadores, alcaldes y las parlamentarias. El camino quedó despejado para la reelección de Provoste y el socialismo termina malherido en la región.

PREGUNTAS A BERNARDO LARRAÍN MATTE

La semana pasada, +Política tituló “A favor”: los empresarios salen a bailar al ritmo de los republicanos.

Esta semana quisimos consultarle al respecto a uno de los principales promotores del “A favor” en el sector privado, Bernardo Larraín Matte,presidente de la Fundación Pivotes y cabeza del grupo Matte.

-¿Por qué el sector empresarial optó tan decididamente por el “A favor” en el plebiscito?

-Hablo por mí. La propuesta constitucional propone innovaciones que los incumbentes de la política difícilmente emprenderían y que van a la vena de los problemas que experimenta nuestra democracia y nuestro Estado. Me refiero a los cambios que se proponen al sistema político para disminuir su fragmentación en el Congreso Nacional; a un nuevo régimen de empleo público que limita los funcionarios de confianza y fortalece la condición meritocrática de la administración pública. También, en este tema, impulsa nuevas instituciones autónomas que mejorarán la calidad de las políticas públicas, como son una Oficina de Finanzas Públicas e Impacto Regulatorio en el Congreso y el Consejo de Evaluación de Políticas Públicas en el Estado. Las falencias que tiene la propuesta (que sí las tiene) son incorporar instrumentos tributarios en una Constitución o dejar abierto a la interpretación que se pueda o no incorporar solidaridad a partir de las contribuciones de seguridad social. Estos puntos son perfectamente posibles de corregir o precisar en el Parlamento.

-¿Cómo evitar que apoyar la opción “A favor” no se identifique o interprete como un apoyo a los republicanos?

-Siempre habrá interpretaciones interesadas y simplistas, no me condiciono por ellas para expresar mi opinión. Yo me quedo con que esta propuesta constitucional refleja las 12 bases acordadas por todos los partidos políticos, desde el Partido Comunista al Republicano. Si fuera inconsistente con ellas, ¿por qué ningún consejero reclamó a la instancia correspondiente? Me quedo con que esta propuesta parte del anteproyecto trabajado por los expertos de todos los sectores. Me quedo con que los cambios al anteproyecto los realizaron los consejeros elegidos por 13 millones de chilenas y chilenos. Pero, sobre todo, me quedo con lo único relevante a la hora de decidir el voto el 17 de diciembre: el texto.

-¿Cuáles serían los costos para el sector empresarial si pierde el “A favor”?

-El costo, creo, lo asumiría Chile por no aprovechar una oportunidad única de habilitar desde la Constitución reformas al sistema político y a la estructura del Estado que los incumbentes de la política no tienen incentivos para emprender. Espero que gane el “A favor”, pero de ganar el “En contra”, en Pivotes nos abocaremos a desafiar al sistema político para que lleve al Congreso las referidas reformas, algunas de las cuales nacieron de una Iniciativa Popular de Norma que fue la cuarta más votada por los ciudadanos entre más de 1.400 presentadas.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Ministra Ángela Vivanco vuelve a hablar, este vez en evento pagado, y vuelve a hacer ruido en los pasillos de tribunales. En junio pasado, la ministra de la Corte Suprema removió el tablero judicial cuando –en una entrevista en el diario La Tercera– interpretó el fallo de la Tercera Sala que afectó a las isapres. Vivanco era en ese momento vocera del máximo tribunal y tuvo que dejar esa tarea, guardando silencio hasta hoy.

Transcurridos cinco meses del episodio, Ángela Vivanco vuelve a aparecer públicamente con una charla sobre John F. Kennedy, a 60 años de su muerte. El evento es pagado y convoca ASK Comunicaciones. Los interesados pueden inscribirse para volver a escuchar a la ministra el 29 de noviembre, a las 18:30 horas.

– El martes, el oficialismo también mordió piedras en la entrega del proyecto de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric. Un consejero me confesó su arrepentimiento por no haber atacado con más firmeza a la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN), cuando se supieron las denuncias que la involucraban en el caso Cuentas Corrientes, mientras ocupaba el cargo de directora del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Graneros, previo a entrar al proceso constitucional.

“El caso de Mangelsdorff podría haber sido como el episodio del Pelao Vade en la Convención Constitucional pasada y habría debilitado al bloque de la derecha. No lo hicimos por cuidar el ambiente, nos equivocamos y nos pasaron máquina”, se lamentó el consejero.

– Drástico recorte. Los directivos de las oficinas gubernamentales encargadas del emprendimiento y la innovación estuvieron a punto de escribir una carta manifestando su molestia por el drástico recorte de recursos que tienen en el Presupuesto 2024.

Los afectados son Corfo –me dijeron que va a tener que reducir de manera importante su tamaño–, ProChile, InvestChile y el Ministerio de Agricultura, entre otros. La única institución que no sufrió una baja en su presupuesto para el 2024 fue Fundación Chile, que es una entidad público-privada.

La explicación en el Ministerio de Hacienda es que la ausencia de reforma tributaria obligó a bajar el gasto y priorizar los sectores Salud, Educación y Vivienda, además de los bonos que entregará el Gobierno.

AGENDA DE LA SEMANA

Sigue la gran batalla. Continúa la discusión del Presupuesto 2024, donde el Gobierno no la ha tenido fácil, debido a que varios parlamentarios de sus propias filas han rechazado partidas en Salud y Educación, entre otras.

Dos siglos. La Corte Suprema celebra 200 años. Existe expectación por los discursos de las autoridades judiciales y de Gobierno.

RINCÓN DEL LOBBY

Buscando información sobre la reforma al sistema de notarías, accedí a un documento del Ministerio de Hacienda firmado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, que detalla el costo fiscal de ese proyecto de ley (Informe Financiero Nº242/09.11.2023).

El documento también sirve para entender cuáles serán los principales cambios que quieren implementarse, donde destaca el nuevo rol del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

RECOMENDACIONES: VUELVE DIEGO MAQUIEIRA

Las reflexiones del poeta Diego Maquieira permiten salir de todo encuadre o patrón al que estamos acostumbrados en este newsletter. En una conversación informal que tuve con él, tomándonos un café en Providencia, Maquieira me contó que solo leía en papel y que era un iletrado en materia de internet, que no le interesaba meterse en las computadoras. En esa oportunidad supe que había lanzado un nuevo libro.

La recomendación de esta semana es, entonces, su libro Gramercy Park(2023), publicado por la editorial D21 Proyectos de Arte. Es como una pequeña libreta de anotaciones con tapa dura y está lleno de fotomontajes con textos poéticos e ideas de Maquieira.

Hasta aquí llegamos por hoy con nuestro +Política y no alcancé a hablar del misterioso sol del señor de los pasillos, Lucho Hermosilla, en el caso Crispi. Paciencia.