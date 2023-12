Plebiscito: guillotina pende sobre el liderazgo de J.A. Kast

¡Llegó diciembre y no paramos hasta el 2024! Fin de colegios y universidades, reuniones familiares, Navidad y Año Nuevo. Y a esta agitada agenda de eventos hay que sumarle el plebiscito de mitad de mes, que puede cambiar radicalmente nuestra escena política.

Comenzamos el +Política de esta semana contando los dos escenarios posibles. En el Gobierno están preocupados, una segunda derrota en la administración del Presidente Boric sería mortal para La Moneda. Más allá de cuál sea el resultado, en Palacio ya se está hablando de nuevo cambio de gabinete después del plebiscito.

Y en la derecha el escenario también es complicado. El Partido Republicano mira preocupado el efecto que podría tener para el liderazgo de José Antonio Kast una derrota de su texto constitucional. Los más optimistas en Chile Vamos creen que una derrota sería buena para unir a la oposición.

Jueves negro. Carlos Montes no estaba preparado para el allanamiento al ministerio que encabeza, especialmente después de una compleja semana en la Cámara, donde Revolución Democrática sacrificó la relación con el ministro con el objetivo de no quedar como principal responsable del caso Convenios.

El regreso de los Jedis. Igual que en la Guerra de las Galaxias, La Moneda comienza a apreciar la experiencia y sabiduría de políticos tradicionales de la izquierda. En las últimas dos semanas entraron al Gobierno Rodrigo Egaña y José Antonio Viera-Gallo.

Entran a picar en Educación. La negociación de la Ley de Presupuesto remeció al Ministerio de Educación, y el ministro Nicolás Cataldo realiza cambios importantes para iniciar una nueva etapa. Y aunque hay veda de encuestas, les contamos de una encuestadora brasileña que circula como la que estuvo más cerca del resultado del plebiscito Apruebo-Rechazo. Interesante también es mirar en detalle una columna que publicó Marcos Barraza sobre las tareas del oficialismo posplebiscito.

Y en nuestro bonus track de esta edición: le pedimos al senador Ricardo Lagos Weber (PPD) que explicara sus dichos sobre la ministra Carolina Tohá y la vocera Camila Vallejo. ¡Que nadie se enoje!

EL PLEBISCITO DEFINE ESCENA POLÍTICA DE LOS PRÓXIMOS AÑOS

Un ministro del Gobierno del Presidente Gabriel Boric me dijo, preocupado, que el triunfo del “A favor” implicaría “la absoluta pérdida del control de la agenda política por parte del oficialismo”. Varios consideran que sería el fin del Gobierno, “dead man walking” (“hombre muerto caminando”) por los próximos dos años y tres meses que restan de la administración.

Un ministro político fue más allá: “Si eso ocurre, todos los ministros deberemos colocar nuestras renuncias a disposición, para que el Presidente pueda formar un Gobierno adecuado para enfrentar ese nuevo escenario“.

Lo más duro. En el oficialismo estiman que lo más complejo para la administración Boric será tener que “implementar cosas en las que no creemos”, refiriéndose a que tendrían que implementar la nueva Constitución presentada por el Consejo Constitucional de mayoría republicana.

Congreso desbandado. Otro elemento preocupante para el actual Gobierno sería el desorden parlamentario, donde aumentarán los díscolos y comenzaría un enfrentamiento entre Frente Amplio, Partido Comunista y Socialismo Democrático. El Partido Republicano comenzaría a consolidarse en el Congreso, aglutinando nuevas fuerzas –como Amarillos y Demócratas– al bloque de Chile Vamos (Evópoli, Renovación Nacional, UDI). La derecha saldría energizada y unida para las municipales.

Pero hay pesimismo en la derecha. Un importante senador de la UDI me dijo que consideraba poco probable que triunfe el “A favor”. El parlamentario me confesó que “en un principio pensábamos que era irremontable ganarle al ‘En contra’, que iba a ser de 12 a 15 puntos la diferencia, pero eso se está estrechando mucho, porque el ‘A favor’ ha ganado energía y vemos que diariamente disminuye la diferencia. Sin embargo, esto no va a ser suficiente para ganar el plebiscito”.

¿Cuál sería el efecto de la derrota de la derecha? El primer damnificado por el fracaso sería el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Ha sido muy doloroso para los republicanos el descuelgue de gente de sus filas, como Rojo Edwards, Johannes Kaiser, Gonzalo de la Carrera, Teresa Marinovic. Ellos criticaron muy duramente la indisciplina de Chile Vamos y resulta que hemos terminado siendo los más ordenados del sector”, me dijo un dirigente RN.

Bajaría la ansiedad de Chile Vamos. Republicanos tendría que hacer una mea culpa por no haber optado por la propuesta de texto que hizo la Comisión Experta, que era de consenso y con la que habría logrado una mayoría en el plebiscito. También quedaría resentida su apuesta de competir por la libre y no buscar acuerdos en conjunto con Chile Vamos.

EL PEOR DÍA DEL MINISTRO MONTES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA

“El jueves fue el peor día del ministro Carlos Montes en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, me dijo una persona cercana al exsenador PS, luego de conocerse el allanamiento a dicha cartera. Los que presenciaron la diligencia cuentan que fue violenta y la calificaron como una maniobra comunicacional del fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, que viajó especialmente a Santiago para realizar el allanamiento, apoyado por los medios de comunicación.

En el ministerio explicaron que el allanamiento y la incautación de material se debieron a que, de los cuatro oficios que solicitó la Fiscalía, respondieron tres, y que no enviaron el cuarto porque lo que se consultaba había sido respondido en los tres enviados previamente. “En el cuarto oficio se repetían las preguntas de los primeros y, si la Fiscalía consideraba que no era así, podrían haber avisado o insistido en el punto”. En el ministerio están investigando en detalle la situación y sus responsables.

Lunes negro. El episodio ocurre luego de que el lunes la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados entregara finalmente, tras cuatro meses de trabajo, un informe en el que acusa al ministro Montes de “reprochable inobservancia”.

En el círculo del titular de Vivienda y el PS responsabilizan a los miembros del Frente Amplio presentes en la comisión por el alto protagonismo que tuvo finalmente el ministro en el informe. “A los diputados de centro y de derecha no les interesaba localizar la responsabilidad en el ministro Montes, pero RD no quería ser el único cuestionado en el informe”, señalan.

Y todo empezó con Revolución Democrática. Con el correr de los meses, la estrecha cercanía que había entre el ministro Montes y los dirigentes del Frente Amplio se ha ido diluyendo e incluso muchos hablan de un serio distanciamiento entre ellos.

Cercanos a Montes recuerdan que este escándalo empezó por militantes de RD involucrados en la fundación Democracia Viva y que los informes de irregularidades estuvieron concentrados en la entonces subsecretaria de Vivienda, también RD, Tatiana Rojas. Sin embargo, en el socialismo ven que en Revolución Democrática solo quieren involucrar más al ministro para no aparecer como los principales cuestionados.

El diputado Raúl Soto (PPD) lo dijo: “Acá hubo una operación política para desviar el foco de atención que estaba radicado en Revolución Democrática y en algunos de sus militantes que fueron quienes abrieron esta caja de Pandora de los convenios y las fundaciones en nuestro país, y desviar la atención hacia el ministro Montes, que es un ministro que no tiene ninguna responsabilidad directa en los casos de corrupción”.

Reflotan acusación constitucional. El viernes continuaron las malas noticias para el ministro Carlos Montes, cuando trascendió que su cercano asesor Ricardo Trincado, jefe de Asentamientos Precarios del Minvu, le había presentado el 7 de junio un informe sobre Democracia Viva que señalaba que no existían en los convenios irregularidades en lo legal y reglamentario. Los tres episodios de esta semana contribuyen a que sectores de la oposición nuevamente levanten la posibilidad de acusar constitucionalmente al titular de la cartera de Vivienda.

EL REGRESO DE LOS JEDIS: RODRIGO EGAÑA Y JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO

El nombre de José Antonio Viera-Gallo circuló entre varios otros posibles candidatos a embajador en Buenos Aires. Sin embargo, el jueves pasado, el propio Viera-Gallo quedó sorprendido cuando supo la noticia por una nota publicada en Ex-Ante.

En el mundo político consideran un acierto la designación del exsenador y exministro, porque fue quien condujo la embajada de Chile en Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri –socio de Milei en la nueva coalición de gobierno– durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.

Entre los lazos de Viera-Gallo con el círculo de Milei destaca su amistad con Eduardo Eurnekian, el empresario de origen armenio cercano al presidente electo trasandino.

Ex Concertación al rescate. Pero el ascenso de José Antonio Viera-Gallo se suma al de varios otros antiguos funcionarios de los gobiernos de la Concertación que se han ido integrando a la administración del Presidente Gabriel Boric, dejando atrás las duras críticas que recibieron por su protagonismo en los alguna vez vilipendiados 30 años.

Egaña retorna a Educación Pública. La designación por parte del Mandatario, esta semana, de Rodrigo Egaña (PS) en el cargo de director subrogante de Educación Pública, es otro caso de antiguos funcionarios de la Concertación que asumen puestos clave en el actual Gobierno. Ese cargo quedó vacante porque el Presidente le pidió la renuncia a Jaime Veas (PS), después del pobre manejo que tuvo del paro de profesores en Atacama.

Esta entrada y reconocimiento de exconcertacionistas comenzó con el ascenso de Alberto van Klaveren (cercano al PPD) como ministro de Relaciones Exteriores, tras la salida de la canciller Antonia Urrejola (cercana al PS) en marzo de 2023. Luego, vino el ascenso del que fuera subsecretario de Salud durante el Gobierno de Ricardo Lagos, Osvaldo Salgado (PS), a la subsecretaría de Redes Asistenciales, en reemplazo del cuestionado exsubsecretario Fernando Araos.

Un espacio donde los ex Concertación no han podido entrar es el Segundo Piso de La Moneda, que conduce Miguel Crispi (RD). La llegada de Juan Carvajal (PS) como asesor de la Secretaría de Comunicaciones, que dirige Pablo Paredes (RD), es lo más cercano al círculo presidencial que han logrado estar los exconcertacionistas.

Luis Maira en la oreja del Presidente. Un hombre clave para la entrada de estos cuadros de la ex Concertación sería el exdiputado, exministro y exembajador en México y Argentina, Luis Maira (PS), a quien Boric acude habitualmente para conversar y consultarlo. De este círculo habría surgido también el nombre de Jaime Gazmuri para ocupar la embajada de Chile en Venezuela.

TRES PREGUNTAS A RICARDO LAGOS WEBER

El senador PPD Ricardo Lagos Weber fue el protagonista de la semana política por sus comentarios del domingo pasado, en el programa ‘Mesa Central’ de Canal 13, donde dijo que gran parte del peso del Gobierno estaba recayendo en los hombros de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). En esa oportunidad también habló de las vocerías de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo: “El vocero es vocero, tiene que explicar”, señaló. En esta entrevista le pedí al senador que clarificara algunos puntos de sus declaraciones.

-¿Cómo califica la relación entre Socialismo Democrático y el Frente Amplio + PC en el Gobierno?

-Es una relación que ha ido de menos a más, que tuvo ripios y dificultades, ha mejorado, pero todavía falta. Y falta no solo para administrar los dos años de Gobierno que quedan, que no es poco, o administrar las próximas elecciones municipales. Lo importante aquí es ver si somos capaces de lograr, entre estas dos coaliciones (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático), un proyecto común que identifique un progresismo necesario para Chile. Esto va a requerir generar muchas confianzas para lograr mayoría, que es la única manera de lograr cambios estructurales. Esa mayoría no la vamos a lograr desde algo identitario, sino que sumando a otros que no son parte de la coalición y que pueden sentirse interpretados por nuestro llamado de futuro.

-¿Considera que las responsabilidades en materia de Gobierno recaen más sobre representantes de Socialismo Democrático (SD)?

-No sé si recaen más responsabilidades sobre el SD, lo que pasa es que, desde el cambio de gabinete y el desastre del fracaso del plebiscito del 4 de septiembre, la agenda legislativa ha estado hecha para que sean cuatro o cinco ministros los que tengan más presencia mediática. Eso no implica que los otros ministros no trabajen. La agenda legislativa en materia de seguridad, económica, laboral y justicia ha hecho que los ministros Tohá, Marcel, Jara y Cordero, respectivamente, tengan un rol más marcado en los medios de comunicación. Sobre estas personas ha descansado mucho de lo que se ha hecho y es por un tema de coyuntura.

-¿A qué atribuye la menor relevancia o presencia del FA + PC?

-Eso es opinable, creo que hay que desplegar un esfuerzo para evitar que eso pase, especialmente en regiones. A nivel de los servicios regionales ministeriales, claramente hay una mayor representación de Apruebo Dignidad. Eso podría mejorar dándoles espacio a otras fuerzas que podrían desplegarse, pensando en que hay que mostrar buena gestión de Gobierno y de la coalición en vista de las elecciones que vienen próximamente.

CONVERSACIONES DE PASILLO

Terremoto en el Ministerio de Educación. La salida del director de Educación Pública, Jaime Veas, fue solo el inicio de una serie de cambios que está haciendo el ministro Nicolás Cataldo, después del complejo trámite del presupuesto de su cartera y que postergó por un año la desmunicipalización e implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Tras la designación de Rodrigo Egaña en el puesto de Veas, como director de Educación Pública, el ministro Cataldo explicó: “Necesitamos un liderazgo distinto, un esfuerzo distinto para implementar los compromisos que están en el protocolo de acuerdo con el Congreso y para implementar los ajustes a la ley″.

Menos de tres meses duró Eric Olivares en su cargo de jefe de gabinete del ministro de Educación. Miembro del Partido Comunista, Olivares no habría cumplido con las expectativas de Cataldo.

También salió la directora de Educación General (DEG), Andrea Osorio, que había asumido su puesto en diciembre pasado en reemplazo de Daniela Eroles.

que había asumido su puesto en diciembre pasado en reemplazo de Daniela Eroles. Llegaría al ministerio la exsubsecretaria de la Segegob, Valeska Naranjo (CS), a asumir tareas de coordinación política y legislativa.

– La encuesta que todos comentan. Cadem, Black&White, Data Influye son algunas de las últimas encuestas que se han dado a conocer respecto al plebiscito del 17 de diciembre próximo. Este sábado comienza la veda de dichos sondeos y no está permitido hablar de posibles resultados. Muchos cuestionan esta medida, pero eso es harina de otro costal.

En este contexto hay una encuesta de la que todos hablan, porque habría sido la que estuvo más cerca del sorpresivo resultado del plebiscito por la propuesta de la Convención Constitucional, que terminó con un 62% de la opción Rechazo y 38% del Apruebo.

Sería la encuesta AtlasIntel, que realiza la empresa brasileña de big data que se instaló en Chile para el referendo de septiembre del año pasado. Actualmente existe en su página un cuestionario de libre acceso sobre el plebiscito del 17 de diciembre, que se puede responder.

Según conocedores de este ambiente, AtlasIntel trabaja con un universo de encuestados muy grande y que en el plebiscito de 2022, dicen, superó el millón de personas.

– Partido Unitario del Frente Amplio en tierra derecha. En medio de las esquirlas que deja el caso Convenios para RD, sus militantes están optimistas con la idea de concretar a principios del próximo año la formación del partido único que agrupe a RD, CS y Comunes.

El 15 de noviembre pasado hubo un encuentro en Coyhaique, con la finalidad de afinar detalles de la nueva colectividad.

Este domingo se realizará en Santiago el cabildo Región Metropolitana, para continuar con el cronograma que pretende culminar con una propuesta oficial en enero.

AGENDA DE LA SEMANA

Congreso nacional de alcaldes en Valdivia. El Presidente Gabriel Boric lo inaugura el lunes.

Debería terminar la discusión sobre el Ministerio de Seguridad en la Cámara de Diputadas y Diputados .

. Despliegue del Gobierno tras discusión del Presupuesto de la Nación , para difundir las principales políticas públicas que implementará el 2024.

, para difundir las principales políticas públicas que implementará el 2024. Esta semana debería conformarse el Gabinete Económico que anunció el Presidente Boric en su cadena nacional por la Ley de Presupuesto.

RINCÓN DEL LOBBY

La experiencia de exparlamentarios es muy valorada por empresas que tienen que relacionarse con el Estado. Fuad Chahin (ex-DC) es un ejemplo de exparlamentario dedicado a asesorar a empresas y, entre los registros de sus audiencias, destaca su asesoría a la compañía china de transmisión de energía eléctrica Eletrans, que tiene en Chile al menos cuatro proyectos de transmisión de energía.

Previo a esta tarea de lobbista, Chahin fue diputado, presidente de la Democracia Cristiana y miembro de la Convención Constitucional del 2022.

En la Plataforma Ley del Lobby constan en los últimos meses dos reuniones relevantes de él con ministros de Estado:

11/7/2023 . F. Chahin tuvo reunión con el ministro de Energía, Diego Pardow Lorenzo, en representación de la empresa china Eletrans III para conversar sobre el proyecto Obra Nueva Maitencillo-Punta Colorada-Nueva Pan de Azúcar, adjudicado a Eletrans.

. F. Chahin tuvo reunión con el ministro de Energía, Diego Pardow Lorenzo, en representación de la empresa china Eletrans III para conversar sobre el proyecto Obra Nueva Maitencillo-Punta Colorada-Nueva Pan de Azúcar, adjudicado a Eletrans. 31/10/2023 . F. Chahin figura con una audiencia con el ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso. El objeto de la reunión fue presentarle al ministro proyectos de Eletrans para la construcción de líneas de alta tensión y manifestarle las dificultades de disponibilidad portuaria para el proyecto de procesamiento de hierro en la Región de Atacama.

. F. Chahin figura con una audiencia con el ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso. El objeto de la reunión fue presentarle al ministro proyectos de Eletrans para la construcción de líneas de alta tensión y manifestarle las dificultades de disponibilidad portuaria para el proyecto de procesamiento de hierro en la Región de Atacama. A todas estas reuniones, Chahin asistió acompañado de Me Zheng, abogada que forma parte de Servicios Legales Chile China Lawyers Spa.

RECOMENDACIONES

El viernes pasado, el diario La Segunda publicó una columna del dirigente comunista Marcos Barraza, exministro de Desarrollo Social en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y exmiembro de la Convención Constitucional del 2022. Barraza es actualmente jefe de gabinete de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y ha sido clave en la normalización de las actividades municipales después del caso Sierra Bella.

El texto es una buena oportunidad para conocer las ideas y expresiones que utiliza este importante líder del PC (“modelo de explotación y expoliación que favorece a una minoría”).

(“modelo de explotación y expoliación que favorece a una minoría”). Llama la atención que, a pesar de señalar que “es un error estratégico pensar únicamente en enfrentar los problemas del momento” , identifica claramente las urgencias del Gobierno: “Seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción”, e insiste mucho en las prioridades.

, identifica claramente las urgencias del Gobierno: “Seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción”, e insiste mucho en las prioridades. El texto concluye que es fundamental fortalecer la coalición de gobierno: “La unidad de la izquierda con la centroizquierda, es la única garantía para profundizar la democracia y la justicia social”.

Hasta aquí el +Política de esta semana, ¡y bienvenido diciembre! Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.