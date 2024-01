Afilan cuchillos en la UDI por conducción de Macaya y Hoffmann

¡El 2024 comenzó sobregirado con eventos políticos! No hubo descanso, a pesar de ser semana corta. El miércoles formalizaron al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el jueves fracasó la quinta acusación constitucional de la derecha; y el viernes hubo preocupación por la ausencia del Presidente de la República en La Moneda. Finalmente, el Mandatario apareció tras un día de “reuniones privadas”.

La derecha no gana ninguna. El fracaso de la quinta acusación constitucional contra ministros de Estado nuevamente deja entrever fracturas en la derecha. Lo que dejó de ser un secreto es el mal ambiente que hay al interior de la UDI.

El fracaso de la quinta acusación constitucional contra ministros de Estado nuevamente deja entrever fracturas en la derecha. La partida del general.Y en medio de una ola de homicidios y la discusión de la agenda de seguridad, conocimos la formalización del general director de Carabineros. En La Moneda están optimistas respecto al futuro de Ricardo Yáñez y esperan buenas noticias en enero.

Ahora todos quieren a SQM. La reconciliación del Partido Comunista y Frente Amplio con la minera vinculada al exyerno de Augusto Pinochet. Algunos dicen que fue la sorpresa del anuncio y, otros, que hubo una cuidadosa operación de convencimiento de sus dirigentes.

La Ley del Lobby no corre.Contamos además detalles de los encuentros que tuvieron seis ministros de Estado con el lobbista y militante UDI, Pablo Zalaquett.

Y en el bonus track de esta edición: el duro análisis que hace de dicho caso María Jaraquemada, que fue presidenta de la Comisión para la Probidad y Transparencia. También contamos las novedades en caso Audios; el día en que el PS se cuadró entero con el ministro Carlos Montes; y la larga vida que le pronostican en el cargo a la contralora subrogante Dorothy Pérez.

EL COMPLEJO MOMENTO DE JAVIER MACAYA Y PEPA HOFFMANN EN LA UDI

La derecha las pierde todas. La acusación constitucional contra Carlos Montes es la quinta derrota de la oposición en su intento por destituir a un ministro de Estado de la administración del Presidente Gabriel Boric. La oposición no logró alinearse y en la UDI se habla de serios problemas internos.

El descontento es un secreto a voces. El fin de semana pasado, aparecieron las primeras señales públicas del malestar que existe en el gremialismo con la conducción de la colectividad por parte de su actual presidente, Javier Macaya, y la secretaria general, María José Hoffmann. Un artículo en La Tercera sugirió que Víctor Pérez, Claudio Alvarado, Jacqueline van Rysselberghe y Marcela Cubillos estaban mirando con interés al Partido Republicano.

El exministro del Interior y exsenador Víctor Pérezdijo, en una entrevista, que “la UDI no puede seguir siendo derrotada, primero por la izquierda y después por los republicanos” y habló de la necesidad de adelantar las elecciones de directiva.

“La vida interna del partido está muy descompuesta”, me señaló un dirigente histórico de la UDI. Como ejemplo de su falta de articulación, mencionaron la ausencia de reuniones de la mesa y lo vacía que está la sede de la colectividad en calle Suecia. Me dijeron que esto expresaba lo difícil que está resultando para el partido convocar gente y mover iniciativas que distingan a la UDI de sus compañeros de coalición.

Partido Republicano cerró inscripciones de nuevos militantes.El presidente de Republicanos, Arturo Squella, me confirmó el rumor que circula en la UDI, en cuanto a que el partido de José Antonio Kast comenzó a ser selectivo en sus nuevos militantes. Respecto a exmilitantes de RN y la UDI, “estamos rigurosos en no aceptar todas las postulaciones de exmilitantes de Chile Vamos que quieren entrar solo para tener más posibilidades en las municipales”, me dijo Squella.

Falta trabajo en regiones. Entre las principales críticas al interior del gremialismo está la ausencia de trabajo a nivel regional, tarea que depende principalmente de la secretaría general del partido, que encabeza la exdiputada María José Hoffmann. Respecto al presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguran que la relación con Hoffmann pasa por un mal momento y existe poco diálogo.

La carta para una nueva directiva. En los sectores disconformes con la actual administración señalan que la mejor carta para suceder a la directiva es el exdiputado y exministro Claudio Alvarado. “Todavía nos queda el chasis (esqueleto que sostiene a los automóviles), pero necesitamos rearmarnos”, me señaló un dirigente.

Efectos en la candidatura de Evelyn Matthei. Existe reconocimiento al buen desempeño que ha tenido la alcaldesa en las encuestas y su capacidad para competir con José Antonio Kast. Sin embargo, preocupa que la ausencia de liderazgo en la UDI termine afectando a la candidata justo en el año de las elecciones municipales.

En la mesa apuntan que todas estas críticas son de una generación política que está resentida por el cambio generacional en el partido y sus bancadas, que participa en la orgánica, pero que no tiene arrastre en las bases.

EL GOBIERNO OPTIMISTA CON SITUACIÓN DEL GRAL. YÁÑEZ

Lo del general Yáñez no es un problema legal, es un problema político. Las primeras declaraciones de los ministros del Presidente Gabriel Boric intentaron ubicar en el ámbito de tribunales la noticia de la solicitud de formalización al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

La ministra vocera, Camila Vallejo, dijo que “estamos a la espera de lo que estime la Justicia”. El ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve, señaló que esperarán la resolución judicial. Pero el tema no es judicial y afecta directamente a La Moneda y al ex Presidente Sebastián Piñera.

¡Es la delincuencia, idiota! La prioridad de este Gobierno es lograr resultados en el control de la delincuencia y, en ese objetivo, la institución de Carabineros es el principal brazo para implementar las medidas destinadas a incrementar la sensación de seguridad en la población. Está decidido no tomar ninguna decisión importante en las próximas semanas.

Observadores que conocen el tema me destacaron que sería muy delicado un deterioro de las relaciones y la posibilidad de que Carabineros comience a manifestar molestias con el Poder Ejecutivo.“Costó mucho que la administración Boric se ganara la confianza de la policía uniformada”, me dijeron, recordando la época de la exministra Izkia Siches en Interior.

Problemas entre poderes del Estado. Un tema delicado en esta relación es que el general Yáñez, al inicio de este proceso, decidió no declarar en la causa y, cuando lo hizo, optó por guardar silencio. Complejo que la máxima autoridad de la policía uniformada no haya colaborado con la Justicia.

A través del actual general director de Carabineros también se llega al ex Presidente Sebastián Piñera. La oposición está atenta a la formalización de Yáñez, porque podría abrir camino para llegar al ex Mandatario y a quienes fueron los ministros del Interior que estuvieron a cargo de las policías durante el estallido social.

A dilatar una compleja decisión. El jueves en la tarde, La Moneda decidió postergar cualquier decisión respecto al futuro del general director de la policía uniformada. Por eso, el ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció que “legalmente no existe imposibilidad” de que Yáñez siga en el cargo. La formalización será el 7 de mayo. Faltan cinco meses y pueden pasar muchas cosas.

Una buena noticia.Personas que conocen detalles del proceso me contaron que el escenario podría cambiar si el general Yáñez es sobreseído en la causa que lleva la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por delitos de lesa humanidad. Esa noticia debería conocerse en los próximos días de enero.

Prioridad, cambiar defensa del general Yáñez. En el Gobierno está claro que es importante cambiar el equipo y la estrategia de la defensa del general director. Consideran que fue un error la decisión de su abogado, Jorge Martínez, de atacar frontalmente a los fiscales a cargo del caso (Ximena Chong y Xavier Armendáriz) y que no correspondía referirse a conversaciones privadas entre el Presidente Boric y Yáñez.

CODELCO-SQM: CÓMO SE GESTÓ EL APOYO DEL FA Y EL PC

Partido Comunista firme con SQM. El 27 de diciembre, en la tarde, se dio a conocer la asociación público-privada entre SQM y Codelco para la explotación del litio en el salar de Atacama, y la ministra vocera, Camila Vallejo, encabezó la conferencia de prensa que explicó el acuerdo logrado por la cuprífera estatal. Luego, el pasado miércoles, el PC entregó una declaración oficial de tres páginas sobre este memorándum de entendimiento sin críticas y solo advirtió que estará vigilante:

“Han surgido voces que critican los porcentajes de participación, plazos y condiciones acordados. También provoca indignación la continuada presencia en SQM del yerno del dictador, que mantiene impune parte de su apropiación delincuencial en esta empresa, así como su accionar ilegal en el financiamiento de la política. Tales críticas deben ser valoradas, son plenamente justificadas y muestran a una ciudadanía alerta que vigilará el avance de este proceso en una dirección que resguarda el patrimonio público”.

No fue fácil alinear al PC y Frente Amplio. Una señal de lo alineado que está el Partido Comunista con el Gobierno quedó reflejada en este documento del 4 de enero, donde se repiten los mismos argumentos que entregó La Moneda al momento de celebrar el acuerdo. Entre esos puntos destacan la necesidad de potenciar empresas del Estado, lograr control de materias primas críticas para la transición energética (litio y cobre), el cuidado del medio ambiente y de las relaciones con las comunidades locales.

En el caso del PC, reconocen que fue clave la comunicación con el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, ydestacan el rol de Manuel Riesco, histórico directivo del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), vinculado al Partido Comunista.

Presidente Boric encabezó decisión. En el Gobierno mencionan como relevante que fuera el Mandatario el principal impulsor de la propuesta, dejando en segundo plano al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y a los otros dos importantes interlocutores y miembros de dicha instancia, Pedro Pablo Errázuriz y Eduardo Bitran. La presencia de Bitran fue relevante para la izquierda, porque fue el vicepresidente ejecutivo de Corfo que, en 2017, negoció con SQM la salida de la familia de Julio Ponce de la administración de la empresa.

En una carta publicada en El Mercurioel martes de esta semana, Eduardo Bitran aclaró su relación con la minera privada: “Mi rol en el tema (del acuerdo) ha consistido en la participación en un comité de directores que se reunió periódicamente para asesorar al equipo negociador y no participé en ninguna reunión con SQM”.

Segundo piso, activo promotor del acuerdo. Respecto al rol del Frente Amplio, en el Gobierno reconocen que fue importante la participación del presidente de la Fundación Chile y consejero de BancoEstado, Pablo Zamora, y en los primeros meses también participaron la exasesora del Segundo Piso Lucía Dammert y el exjefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía.

Socialismo Democrático tiene otra versión. Parlamentarios y dirigentes del PS y el PPD señalan que lo más relevante para este apoyo irrestricto fue el sigilo y absoluto secreto con que se realizaron las negociaciones. “Esto llegó armado y tomó por sorpresa a quienes podían oponerse en el oficialismo, porque contaba con el apoyo del Presidente de la República, que estaba convencido de que esto sería su legado en un escenario de gran sequía de reformas estructurales”, me explicó un senador.

PREGUNTAS A MARÍA JARAQUEMADA

La abogada María Jaraquemada es dura respecto al caso de las reuniones sostenidas por varios ministros del Gobierno en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett (UDI).

Jaraquemada fue la presidenta de la Comisión para la Probidad y Transparencia que armó el Presidente Gabriel Boric para analizar la crisis desatada por el caso Convenios y que derivó en una serie de propuestas presentadas al Mandatario en octubre pasado. En esta entrevista, es muy crítica del evento de las comidas en casa de Zalaquett, que involucra a seis ministros de esta administración.

-¿Cuál es la envergadura del problema para el Gobierno al darse a conocer estas reuniones?

¿Falta grave o llamado de atención solamente?

-Es la Contraloría la competente para determinar una posible infracción de ministros o ministras y la sanción que corresponde, que, en todo caso, sería de multa. Si esta información se hubiera publicado debidamente por Ley del Lobby, no sería tema de discusión y debate.

-El ministro Nicolás Grau dijo que no hubo negociaciones. ¿Eso aminora la falta?

-Nuevamente, será Contraloría la que determinará si efectivamente no se trataron temas que entran en el margen decisorio y de acción de las distintas autoridades presentes. El ministro Grau indicó que fueron a conversar la necesidad de una transformación profunda en la salmonicultura, es decir, materias propias de su cartera y de Medio Ambiente. Aun cuando hayan sido genéricas, debieran haberse registrado, ya que se entiende que no fue una reunión de camaradería sino en el ejercicio de sus funciones.

-¿No deberían existir estas reuniones? ¿Cómo es en otros países?

-Por el contrario, las reuniones y conversaciones francas e intercambios de visiones entre el sector privado y público son deseables en una democracia consolidada, pero, tal como establece la Ley del Lobby, la transparencia de estas también es necesaria, para separar nítidamente acciones legítimas de influencias de aquellas que no lo son, más aún en momentos de alta desconfianza hacia instituciones públicas y privadas. Los estándares de países OCDE es que estas relaciones se regulen a través del lobby, con más o menor intensidad. En nuestro país, el foco se ha puesto en la transparencia de las audiencias y reuniones de autoridades.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Caso Hermosilla deja de ser noticia. Para el mundo político, noviembre será recordado como el mes del caso Hermosilla –o caso Audios–. Han pasado menos de dos meses y el escándalo parece haber bajado su intensidad. Abogados de la causa me explicaron lo que está ocurriendo.

En él hay dos causas relevantes en términos políticos. La principal es la que está investigando la posibilidad de cohecho, que se encuentra a cargo de los fiscales Miguel Ángel Orellana, Marcelo Vargas y Felipe Sepúlveda. La segunda es la que investiga lavado de activos, a cargo del fiscal Juan Pablo Araya. En ambos casos hay pocas noticias, porque señalan que los equipos están buscando antecedentes relevantes para sustentar la existencia de los delitos.

La arista que ha tenido más movimiento y prensa es la relativa a la querella presentada por Leonarda Villalobos contra Rodrigo Topelberg y su esposa Yael Speisky, por la filtración del audio. Entre los abogados señalan que esta causa es menos relevante y es parte de una estrategia similar a la implementada por el abogado Luis Hermosilla, que intenta poner el foco en una supuesta “operación política”.

– Finalmente el PS se cuadró con el ministro Carlos Montes. Hace algunas semanas, contamos en esta sección que hubo voces discrepantes en el Partido Socialista respecto al apoyo que la colectividad debería entregarle al ministro de Vivienda y Urbanismo. Se dijo que el secretario general del PS, Camilo Escalona, y el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, eran de la idea de darle libertad de acción al Presidente Boric para realizar los cambios de gabinete que estimara necesarios, incluyendo la salida del ministro Montes.

Este martes, esas dudas se disiparon cuando el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), asistió a declarar a la comisión revisora de la acusación constitucional, sobre lo cual el diputado Jaime Naranjo (PS) dijo que “(Crispi) no aportó en nada más que en desviar la atención el día en que lo más importante era escuchar a la defensa de Montes ” y lo calificó como un “invitado de piedra”.

” y lo calificó como un “invitado de piedra”. Luego, el jueves, fueron significativas las señales de agradecimiento que tuvo el ministro Montes hacia el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, por su trabajo para que no prosperara el libelo.

– No existe nombre para contralor general de la República. El miércoles la contralora subrogante, Dorothy Pérez, volvió a hacer noticia con un informe que cuestionaba el atraso en la rendición de cuentas de los gastos involucrados en la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Según fuentes del oficialismo y la oposición, el período de subrogancia de Pérez será largo.

En el Gobierno me dijeron que no existe en el oficialismo algún nombre para sustituirla y que la derecha tampoco ha mostrado interés por imponer algún candidato.

En La Moneda no ven con malos ojos el trabajo realizado por Dorothy Pérez y me señalaron que “la Contraloría va a cumplir 100 años de existencia y el trabajo de la contralora subrogante está demostrando que es una institución que descansa sobre una labor permanente”.

AGENDA DE LA SEMANA

– Ley corta de isapres contra el tiempo. Luego de meses paralizada en el Senado, el martes se discuten las indicaciones a la ley corta en la Comisión de Salud, luego pasa a la Comisión de Hacienda y se vota en Sala. La idea es que en marzo se discuta en la Cámara de Diputadas y Diputados, para que su promulgación esté lista en abril. Resuelto este tema, debería empezar la discusión de la reforma de salud.

RINCÓN DEL LOBBY

– Ojo. Esta sección nació a mediados de 2023 con la idea de poner el foco en las relaciones que tenían importantes autoridades y funcionarios de Gobierno con actores que representan intereses privados o institucionales.

Parece que hay que agudizar el ojo, porque no es suficiente revisar el registro de las audiencias de los secretarios de Estado . La revelación que hizo Ciper sobre seis ministros que asistieron a encuentros en la casa del conocido lobbista Pablo Zalaquett (UDI) es sorprendente, porque demostró lo fácil que resulta saltarse las medidas destinadas a evitar el tráfico de influencias. El registro de audiencias de la Ley del Lobby puede ser fácilmente olvidado.

. La revelación que hizo Ciper sobre seis ministros que asistieron a encuentros en la casa del conocido lobbista Pablo Zalaquett (UDI) es sorprendente, porque demostró lo fácil que resulta saltarse las medidas destinadas a evitar el tráfico de influencias. Los primeros nombres que aparecieron asistiendo a las comidas en casa de Zalaquett fueron los de los titulares del Medio Ambiente, Maisa Rojas , y de Economía, Nicolás Grau.

, y de Economía, Según me señalaron en el Gobierno, fue la filtración de estos dos nombres lo que motivó que los otros ministros asistentes decidieran dar a conocer la lista completa y, por eso, supimos que también fueron a la casa de Zalaquett los ministros Alberto van Klaveren(Relaciones Exteriores), Carolina Tohá (Interior), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura).

La necesidad de diálogo político. Un asistente a estos encuentros me señaló que las reuniones fueron “de conversación política” y que la intención era aportar a la discusión, porque llevamos al menos 10 años “empantanados” y este Gobierno no ha sabido generar diálogo político.

Una persona vinculada a las organizaciones de transparencia me dijo: “Quedó el desnudo que a nadie le importa mucho la ley. Muy extraño en un Gobierno que se preció de su probidad y superioridad moral”.

Cacería de brujas.Uno de quienes participó de los encuentros me señaló que la filtración de los nombres habría salido del Ministerio del Medio Ambiente, como señal de molestia por este tipo de reuniones. La Moneda luego decidió dar a conocer los otros nombres a modo de mostrar dichas reuniones como algo habitual y sin fines de lucro.

RECOMENDACIONES: PRISCILLA

Hija de tigre. Sofia Coppola es la hija de uno de los directores de cine más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, Francis Ford Coppola (El Padrino). Sin embargo, hace tiempo que ella tiene vuelo propio. Su última película, Piscilla –estrenada hace una semana en la cartelera nacional–, es una muestra de su estética característica.

La cinta cuenta la historia de Priscilla Presley, la mujer de 14 años que Elvis conoció cuando tenía 23 años, mientras estaba realizando el servicio militar en Alemania. Priscilla fue luego su esposa y la madre de su única hija.

La productora del filme es la propia Priscilla Presley y está basado en su libro Elvis and Me, publicado en 1985.

Llama la atención que la película no tenga música del mítico cantante estadounidense.

Y hasta aquí nuestro primer +Política de 2024, un año que promete muchas noticias. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.