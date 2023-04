¿Entiendes a tu gato? Mitos y verdades

Por su naturaleza salvaje, los felinos domésticos tienden a ser más retraídos y ocultar síntomas de algunas enfermedades. Características que pueden ser vistas como un obstáculo por sus dueños y dueñas.

Según el Censo de Mascotas publicado en 2022, en Chile hay más de 4 millones de gatos con un tutor, y casi 600 mil sin un humano responsable conocido. En cualquier caso, estos felinos han sabido hacerse un lugar en muchos hogares, convirtiéndose en un integrante más de la familia.

Pero son un integrante que no habla, y que por lo general tiende a ocultar sus emociones, ya que su naturaleza salvaje los mantiene siempre en alerta. Esta condición también genera que suelan ser introvertidos, sin que el tutor pueda comprender lo que realmente les pasa.

Viviana Estadella, médico veterinaria de Royal Canin, explica que “esa particularidad de los gatos es muy propia de la especie, y se da incluso en la manifestación de los síntomas cuando están enfermos. Ese perfil salvaje, de cazador y presa, los mantiene siempre en alerta, ocultando sus debilidades, como en este caso puede ser un síntoma o signo de alguna patología”.

Por ese motivo, la especialista refuerza la importancia de que los gatos asistan a controles al veterinario al menos una vez al año, para detectar cualquier enfermedad a tiempo, y no cuando sea demasiado tarde.

De forma adicional, se llama a los dueños de gatos a estar en permanente conexión con sus animales, y a prestar atención a ciertas expresiones:

Rascar objetos: Se suele dar con frecuencia en sus primeros meses y se mantiene durante toda su vida podría deberse al objetivo de eliminar la capa exterior de las uñas y así permitir que estas crezcan. También es un recurso natural para marcar territorio.

Muerden: Esto puede ser solo producto de un error común que comete el dueño, al fomentar que el gatito juegue con sus manos e inconscientemente estimulando mordeduras o arañazos. Otra explicación puede ser una interrupción a una rutina establecida, como cambiar los lugares donde duermen o comen, y la incorporación de un nuevo miembro en la familia.

No orinan ni defecan en la zona establecida: Esto puede deberse a que la zona -comúnmente una bandeja sanitaria- no se ubica en una zona que le brinde comodidad y tranquilidad. Se recomienda establecer la zona lejos del área donde come, y si hay más de un gato, que cada uno tenga su propia bandeja sanitaria. Si pese a todo la situación persiste, puede deberse a alguna enfermedad.

¿Por qué maúlla? Esto podría tener varios significados, según el contexto, el tono o la duración. Un maullido podría indicar que tiene hambre, quiere jugar o simplemente que te está saludando. Si puedes entender las vocalizaciones y el lenguaje corporal de tu gatito, tendrás una gran base para la construcción de una relación continua y satisfactoria.

Independiente del tipo de comportamiento y como ocurre con las relaciones humanas o con bebés, la clave para entender a un gato es pasar el suficiente tiempo compartiendo y disfrutando la vida con él.

Los controles rutinarios son importantes, y también tener el tiempo de calidad con la mascota, con el cual aprenderás a entenderla mejor, lo que le generará satisfacción tanto al gato como al tutor.