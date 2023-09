Tras el caso de Villa Alemana: ¿cómo aplica la Ley Cholito en este tipo de maltrato animal?

Un fuerte caso de maltrato animal fue denunciado el sábado pasado en Villa Alemana. A través de un video que se difundió en redes sociales, se mostró cómo un hombre atacó a un perro callejero lanzándole piedras con una honda en una estación de bencina ubicada en Avenida Valparaíso.

Tras el suceso, el hecho fue denunciado por un trabajador a eso de las 1.30 de la madrugada, luego de que el sujeto habría agredido al animal, por lo que llego carabineros al lugar para ratificar los hechos.

Este suceso provocó el enojo de los vecinos del sector, quienes se manifestaron afuera de la vivienda del atacante. A raíz de lo anterior, desde el municipio afirmaron que se tomaran acciones legales contra el responsable.

“Como municipio, repudiamos todo acto que ponga en riesgo la seguridad de un animal. Por esto, tomaremos acciones legales en contra de las personas que resulten responsables, basándonos en la Ley 21.020, de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía”, destacó la municipalidad a través de un comunicado en sus redes sociales.

El acusado realizó un vídeo para contar su versión de la historia, en donde señala que a raíz del ladrido de los perros le cuesta conciliar el sueño, por lo que había pedido a personal de la bencinera que ahuyentaran a los animales.pero nadie le hizo caso. “Yo tomé una mala decisión de lanzarle una pierda con una honda a uno de los perros. Me siento profundamente arrepentido (…) No tengo justificaición, lo he pasado mal yo y todo mi entorno”, afirmó.

¿Cómo se aplica la Ley Cholito?

La normativa califica como maltrato a la acción u omisión, ya sea ocasional o reiterada, que sin justificación le causa daño, dolor o sufrimiento al animal.

En este marco, Celeste Jiménez, abogada especialista en Derecho animal, detalla que este caso “se trata de un delito de maltrato animal por vía de acción. La pena va desde las multas de 2 a 30 UTM y/o una pena de prisión de 61 días a tres años. Dependiendo del carácter de las lesiones del animal podría ser una pena de 541 a tres años”.

“La gente cometió un grave error al difundir la funa por redes sociales, ya que el sujeto se arranca o evade la acción de la justicia cuando sabe que lo están persiguiendo. Se arranca de eso perdió flagrancia, ya que desde que se comente el hecho la policía tiene 12 horas para detener a la persona. Si lo detienen dentro de ese tiempo, se puede hablar con el fiscal y dependiendo de lo que diga, se puede pasar a control de detención”, explica.

“Otro tema importante es que nadie se peocupó del perro en el momento. El perro es muy importante encontrarlo, hacer un llamado a la ciudadanía para ver qué carácter de lesiones tiene porque eso determina la pena que podría tener el sujeto, y en base a ella se podrían imponer algunas medidas cautelares”, agrega.

La experta además señala que actualmente la Fiscalía tiene una causa abierta, donde probablemente va a llegar muchas organizaciones animalistas a presentar querellas, sin embargo, el problema es dónde y en qué estado está el perro.

“A mi me preocupa, porque a veces no se aprende, esto es no haber aprendido de Chopito. Aquí lo más importante no es la funa”, concluye.