El virus de la rabia es altamente mortal

A fines de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia, conmemoración que rinde homenaje al científico francés Louis Pasteur, fallecido el 28 de este mes del año 1895, quien produjo la primera vacuna contra este virus que actualmente permite salvar innumerables vidas.

El lema de la campaña este año es “Todos para 1, Una Salud para Todos” y enfatiza la necesidad de implementar un abordaje multidisciplinario e intersectorial que incorpore a los equipos profesionales de la salud humana, animal y ambiental en la lucha contra esta enfermedad y prevención.

La rabia está presente en todos los continentes y según la OMS a nivel mundial es responsable de aproximadamente 60 mil muertes humanas cada año, de las cuales el 40% son niños/as menores de 15 años. En la gran mayoría de los casos humanos la fuente de infección es el perro. Chile está libre de rabia canina desde 1972 y el principal reservorio de rabia es el murciélago hematófogo silvestre, el cual transmite la enfermedad a otros animales y a humanos.

Recordemos que en nuestro país los murciélagos son una especie protegida por la ley de caza. La rabia es una enfermedad zoonótica, con una letalidad casi del 100%. Es viral y afecta al sistema nervioso. Se transmite por contacto con saliva de un animal infectado por medio de mordedura,

arañazo, herida, aerosoles o contacto con mucosas.

La mejor forma de prevenir la enfermedad es por medio de programas de vacunación masiva previo y posterior a la exposición a animales sospechosos o portadores de la enfermedad, a lo cual podemos agregar otras medidas relevantes. Lo primero a considerar, la vacunación masiva de

animales domésticos, sobre todo perros y gatos.

La OMS/OPS recomiendan coberturas de vacunación de 80% como estrategia para reducir la circulación del virus entre animales domésticos

y hacia los humanos. Asimismo, se aconseja la vacunación posterior a la exposición a humanos que hayan tenido contacto con animales sospechosos de portar el virus de la rabia, que presenten la enfermedad o no estén vacunados y no sea posible observarlos por 10 días. La vacunación son 5 dosis y para que no pierda su efecto preventivo no puede interrumpirse.

Es imprescindible, fomentar campañas de sensibilización social de tenencia responsable de mascotas, la cual en nuestro país está respaldada por la Ley 21.120. Se deben prevenir las mordeduras de perro (OMS, DMR2023) aplicando medidas que eviten situaciones de riesgo. Si un perro lo muerde, lavar la herida con agua y jabón por 10 minutos y consultar inmediatamente en un centro de salud.

Los murciélagos son animales de hábito nocturno y generalmente muerden de noche. Si ve un murciélago durante el día, comuníquese inmediatamente con la autoridad sanitaria para que puedan retenerlo y estudiarlo por sospecha de rabia. No se aventure en zonas ni cuevas que sean hábitat de murciélagos. Si se expone o es mordido por un animal silvestre, consulte inmediatamente en el centro de salud más cercano.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



—