¿Cómo enseñar dónde orinar a un cachorro que se integra a la familia?

Integrar un cachorro a la familia es un momento tierno y mágico, pero la desesperación de los tutores llega cuando encuentran su orina en el living, comedor y dormitorios, ya que el cachorro está acostumbrado a la compañía y buscará áreas donde se reúnen las personas.

“Al ser separado de su madre, el cachorro queda desorientado y orinará en lugares que le sean más cómodos, como la alfombra cuya textura se asimila al ambiente abrigado donde estaba junto a sus hermanos”, explica María de los Ángeles Martínez, médico veterinario de Laboratorio Drag Pharma.

Un lugar

Según la experta, es clave entrenar en reglas de higiene al cachorro desde el minuto que se incorpora a su nueva familia. Sus consejos son:

• Desde el momento de la adopción, hay que tener un lugar definido y preparado donde el cachorro pueda hacer sus necesidades sin generar malos olores ni manchar, como puede ser el balcón del departamento.

De adulto querrá seguir orinando en el mismo sector donde lo educaron de cachorro.

• Hay que instalar alfombrillas sanitarias de entrenamiento en el sector asignado como baño, a las que se puede agregar un educador sanitario en gotas con aroma similar a la orina, como Pichichi, sólo perceptible para el desarrollado olfato del perro. Esto ayudará al cachorro a identificar que ahí puede orinar.

“No hay que colocar alfombrillas sanitarias en cada lugar de la casa donde hace sus necesidades, porque estaremos reforzando la mala conducta de orinar en distintos lugares”, advierte.

• Cada vez que el cachorro orine en un lugar indeseado, hay que limpiar perfectamente y desodorizar. Para esto existen spray que eliminan malos olores provenientes de desechos orgánicos de las mascotas.

“Un lugar que dejó marcado con orina lo asociará a que puede orinar ahí nuevamente”, advierte la experta.

• Al descubrir al cachorro orinando en un lugar indeseado, hay que enfocarse en corregir y llevarlo inmediatamente al sector designado como su baño, para que huela su sabanilla y la identifique con el lugar donde debe hacer sus necesidades.

Si orina en su baño, se recomienda premiarlo con cariños o un snack blando, en un reforzamiento positivo.

• Se puede aplicar repelentes para que el cachorro no se acerque al lugar donde no queremos que orine. Hay opciones con aroma a citronella (parecido al limón), como Pet Out.

• Entrenar a un cachorro implica actuar con paciencia y repetición. El principal error que cometen los tutores es gritar y asustarlo.

“Cuando un perro es educado desde pequeño, al crecer mantendrá su hábito y sabrá que tiene un lugar para hacer sus necesidades”, concluye Martínez.