Calles Protegidas: el balance luego de ocho meses de su implementación

Desde que se implementó se han completado casi 515 mil fiscalizaciones, cursado más de 115 mil infracciones y sacado de circulación casi siete mil vehículos.

Positivo fue el balance del Plan Calles Protegidas que se realizó desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicación a comienzo de esta semana, en donde diferentes autoridades se reunieron el Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

En la actividad se detalló desde mediados de noviembre a la fecha se han completado 513.018 controles a vehículos de todo tipo, con 115.599 infracciones y casi 7 mil (6.985) retiros.

Las principales razones para el retiro de vehículos han sido falta de documentación, realizar transporte informal y mantener condiciones técnicas y de seguridad deficientes. Mientras que la infracción más recurrente es la conducción sin patente y sin licencia, tanto en motos como en autos. En el caso de los buses interurbanos, la multa más común es el no uso de cinturón de seguridad.

Según el ministro Muñoz, a la hora del desglose de tipo de vehículo, en el modo motocicletas se evidencian las cifras positivas: 114% más de controles, 79% más de infracciones y 136% más de retiros, lo que ha permitido que disminuya el incumplimiento en Chile.

“Más allá de las cifras, queremos recalcar que el plan Calles Protegidas está generando cambios positivos en el comportamiento de conductores. Sólo un ejemplo, si comparamos las infracciones cursadas el primer semestre de 2022 con igual período de 2023, vemos que se han reducido. Una muestra: si el año pasado 4 de cada 10 motociclistas era multado, éste es 2 de cada 10″, , expresó el ministro Muñoz.

“Es decir, estamos logrando recuperar el comportamiento y la convivencia vial, permitiendo mejorar la vida y el bienestar de las personas”, agregó.

“Esta es una tarea que vamos a continuar y profundizar durante el segundo semestre, con un foco objetivo en los vehículos particulares”, afirmó el el jefe nacional del Programa Nacional de Fiscalización, Óscar Carrasco.

En la misma línea, el prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, coronel Gonzalo Urbina, destacó el trabajo que llevan adelante los inspectores del MTT, municipios y de la policía uniformada, “que está mostrando un cambio de conducta en los usuarios de móviles. Nos ha permitido también dentro de la comuna aumentar la sensación de seguridad de los vecinos y la baja de varios delitos en los puntos de fiscalización”.

En la jornada también se hizo un llamado a la promover la conducción responsable, es decir, no exceder la velocidad permitida, no manipular celular mientras se conduce, usar cinturón de seguridad en todos los asientos y no consumir alcohol si se va a conducir.