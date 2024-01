Florianópolis: buenos precios, variedad de playas y mucha naturaleza

Florianópolis está en una isla y cuenta con 42 playas autorizadas, pero además tiene dos grandes lagunas: Lagoa da Conceição y Lagoa do Peri, de agua salada y dulce, respectivamente.

Santa Catarina es el estado de Brasil con más playas certificadas (15) como “Bandera Azul”, un premio internacional que certifica su compromiso de sustentabilidad; ante la duda, el gobierno local pone a disposición del público un índice de balneabilidad de sus playas. Como regla general las playas del norte suelen ser las que más personas tienen mientras que las playas del sur son las más tranquilas, con menos turistas.

Las playas son algunas calmas, otras más oceánicas y todas rodeadas de una naturaleza exuberante; entre las más conocidas y bonitas están Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Praia Brava, Lagoinha do Norte, Jurere, Praia do Forte, Daniela, Dos Ingleses, Santinho, Mozambique, Barra da Lagoa, Joaquina, Campeche, Ilha do Campeche, Armação, Matadeiro, Pântano do Sul, Lagoinha do Leste y Naufragados.

En el continente está Bombinhas, conocida como la “Capital Nacional del Buceo” debido a sus aguas cristalinas y tranquilas, ideal para quienes buscan paz y tranquilidad en medio de la naturaleza.

Gastronomía

Por su gastronomía, Florianópolis es una de las diez ciudades brasileñas de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, una lista que integra espacios urbanos donde la articulación eficiente entre actividades sociales y artísticas, industrias culturales y es capaz de producir un movimiento que contribuye de forma relevante a la economía de la ciudad y la calidad de vida sus habitantes.

Con una gran producción de ostras, los frutos de mar son un pedido obligado en sus restaurantes, de los más simples a los más sofisticados. Las ostras, por ejemplos, se ofrecen en diversas presentaciones: al natural con chorrito de limón, al vapor, gratinadas o con vinagreta, por ejemplo. La porción cuesta entre 7 y 10 dólares, en restaurantes de playa (x 12 unidades) o más lujosos (por 6 unidades).

Paseos y excursiones

Florianópolis concentra el circuito de senderos urbanos más extenso de Brasil, con diversos grados de complejidad y vistas fabulosas, aunque algunos requieren de guías especializados. Entre los paseos favoritos de los turistas locales e internacionales está el Mercado Público en el centro de la ciudad y el Armazém Rita Maria, un conjunto de galpones portuarios erigidos en 1895 y reciclados que incluye tiendas, restaurantes, bares, heladerías y galería de arte, y el Top Market Floripa, un polo gastronómico de lo más ecléctico. Ambos, ubicados a un salto del puente Hercílio Luz.

Otro de los recorridos más populares es Lagoa da Conceição, donde el ambiente es animado en todas las épocas del año, en parte gracias a su excelente oferta hostelera.

Santo Antônio de Lisboa también es un destino muy apreciado, una sucursal portuguesa en el litoral de Santa Catarina: situado a 16 km del centro de “Floripa”, aún mantiene el aire tranquilo y encantador de un pueblo colonial.

Entre sus principales atractivos, sus fachadas históricas albergan varias joyas arquitectónicas y permite contemplar la puesta de sol en cualquiera de sus restaurantes de la costa.

El puente colgante Hercilio Luz, el más largo de Brasil, cierra al tránsito los domingos para paseos a pie, bici o patines, a 75 metros encima del nivel del mar.

Datos útiles

Hay varias formas de desplazarse de forma segura por la ciudad como aplicaciones de taxi, alquiler de bicicletas y ómnibus. Los autobuses se distribuyen en seis terminales repartidas por toda la ciudad y aunque están integradas, cada una cubre un área específica: TICEN (Terminal Centro); TILAG (Terminal Lagoa da Conceição); TIRIO (Terminal Rio Tavares); TITRI (Terminal Trindade); TISAN (Terminal Santo Antônio); TICAN (Terminal Canasvieiras). El bus turístico By Bus, que se detiene en distintas estaciones, es una buena opción para recorrer toda la isla a un precio fijo.

Algunos precios:

Excursión desde Barra da Lagoa, playa de Campeche o Armação hasta Isla de Campeche, entre 180 y 250 reales por persona

Paseo de sandboard, 33 reales la hora

Acceso al mirador de Praia Mole (con vista panorámica a la Lagoa da Conceição, 5 reales

Paseo en barco hasta la costa de la Lagoa, 25 reales

Pizza grande, 60 reales

Ostras al natural, desde 45 reales la docena.

En la playa: jugo natural, 15 reales; cerveza de 350 ml, 10 reales; agua de medio litro, 6 reales; caipirinha, 22 reales (acá vale una advertencia: la normativa municipal establece que los restaurantes pueden utilizar el espacio de la playa con sus sillas, mesas y toldos siempre que permitan que cualquiera pueda hacer uso, aunque no consuma en el restaurante; la realidad es que los locales priorizan el uso de las instalaciones para sus clientes. Los consumidores pueden denunciar abusos en el Procon, teléfono 151).

En cuanto a algunos aspectos como cobertura de salud pública para turistas, hasta el 28 de febrero, Florianópolis ofrece atención médica pública y gratuita para turistas a través del Sistema Único de Salud (SUS).

Para acceder a la asistencia hay que llamar al 0800-333-3233, línea que estará disponible las 24 horas, antes de acercarse a cualquier unidad de salud. Tras una videoconsulta, se decidirá un eventual traslado a un centro de salud o Unidad de Pronto Atendimento (UPA). Un seguro de salud privado, sin embargo, es recomendable para quienes quieren evitar eventuales demoras en la atención médica.

Cómo llegar

Por avión, el aeropuerto de Florianópolis (Hercílio Luz) es el destino de llegada más popular desde Chile, situado al sur de la isla y a 18 km del centro de la capital. Para quienes se dirigen al área de Camboriú y Bombinhas, el aeropuerto mejor ubicado es el de Navegantes, a 127 km de Florianópolis.