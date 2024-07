Las 10 preguntas más frecuentes sobre la Golden Visa: expertos te responden

En la actualidad, la Golden Visa es un tema de gran interés para inversionistas internacionales que buscan oportunidades en Europa.

Se trata de programas de residencia por inversión ofrecidos por varios países europeos. Estos programas permiten a ciudadanos extranjeros obtener una residencia legal en el país correspondiente a cambio de una inversión en la economía local. Aunque no existe una “Golden Visa Europea” única, varios países de la Unión Europea tienen su propio programa.

La Golden Visa proporciona a los inversionistas y a sus familias el derecho a residir en el país emisor durante un período, generalmente de 2 o 3 años renovable y luego convertible en residencia permanente o en ciudadanía después de cumplir con otros requisitos adicionales (como mantener la inversión por ejemplo).

Algunos países europeos conocidos por sus programas de Golden Visa son Portugal, España, Grecia, Malta y Chipre, entre otros. Estos programas fueron diseñados para atraer inversión extranjera y estimular el crecimiento económico después de la crisis financiera global.

Si bien en Chile muchas personas se interesan por esta vía, lo cierto es que también hay dudas al respecto. A continuación, Caterina Utili, General Manager de AIM Global. responde las 10 preguntas más frecuentes sobre las Golden Visas.

1. ¿El Programa de Golden Visa Portugués es un programa de inversión en real estate, tecnología y qué otra opción?

El programa portugués ya no incluye la opción de inversión en real estate, pero aún así lidera el ranking de “Los mejores programas de Golden Visa”.

Actualmente, el programa se centra en inversiones en Fondos privados que, para ser elegibles para la Visa Dorada, no deben invertir ni directa ni indirectamente en bienes inmuebles. Estos fondos pueden invertir en capital de riesgo, que suelen estar relacionados a startups o diferentes empresas emergentes e innovadoras en tecnologías, también existen fondos de inversiones más tradicionales, fondos de private equity y fondo en renta fija, teniendo así posibilidades de fondos más líquidos.

Afortunadamente hay tantos fondos elegibles como los intereses y los diferentes perfiles de riesgo de nuestros clientes.

2. ¿Qué pasa con el anuncio del gobierno Español sobre terminar con la visa por inversión?

El gobierno español anunció potenciales cambios en su programa de Golden Visa, pero no la eliminación del programa, adicionalmente, hasta la fecha, estos cambios no han sido implementados. Los interesados pueden seguir aplicando al programa actualmente vigente, y las personas con trámites en curso serán respetadas.

3.- ¿Habría posibilidad de dar residencia con este programa, a mis hijos que trabajen, a pesar de que sean solteros?

Tanto padres como hijos, se pueden incluir en la misma inversión, es así como todos los integrantes obtendrían residencia, pero estos familiares deben ser dependientes económicamente. En el caso de padres mayores de 65 años o menores dependientes, y en el caso de hijos menores de 18 años o mayores pero dependientes y solteros, es decir, hijos independientes y no solteros deben aplicar por separado.

4.- ¿Qué hay de cierto en el anuncio del gobierno Español sobre el fin de su Golden Visa?

No hay detalles adicionales sobre la implementación de los cambios anunciados por el gobierno español. Cualquier modificación requerirá la redacción de una nueva ley y aprobación parlamentaria, un proceso que puede llevar varios meses.

5. ¿Hay límite de edad para postular a la Golden Visa?

Como solicitante principal, no existe un límite de edad para aplicar a la Golden Visa.

6.- ¿Todos los países de Europa tienen programas de Golden Visa?

No, no todos los países de Europa tienen, de hecho hay muchos programas que han sufrido aumentos relevantes en el monto de inversión, por ejemplo Portugal, en octubre del 2023 pasó de una inversión €280.000 en propiedades a €500.000 en fondos; Grecia también sufrió cambios, y España los anuncia, por lo mismo nada nos garantiza que los países que hoy día tienen esquemas de residencia por inversión los mantendrán en el futuro. Nuevamente, el llamado es a actuar cuanto antes, porque ya salió una recomendación de la Unión Europea (UE) hacia sus países miembros que tienen Golden Visa, de que piensen o analicen la posibilidad de eliminarla.

7. La Golden Visa por inversión inmobiliaria en Portugal, ¿se acabó el 2023 para no volver? ¿Qué pasó con las personas que iniciaron el trámite antes del término de la golden visa por Real Estate?

Muchos creen que el programa fue eliminado, pero no es así, el programa sólo cambió el monto de inversión y el vehículo, desde inversión inmobiliaria para inversión en fondos. Esto tiene sus contras y sus pro, los fondos de inversión elegibles para la Golden Visa no tienen ninguna implicancia fiscal para el inversionista. No está de más mencionar, que las personas que iniciaron sus trámites antes del cambio seguirán bajo las condiciones establecidas en la ley en ese momento.

8. ¿Existen impuestos a la compraventa inmobiliaria en España?

Sí, al comprar una propiedad en España se deben pagar impuestos locales como el ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) y el IVA, dependiendo de si la propiedad es nueva y de la Comunidad Autónoma.

9.- ¿Es necesario viajar al país para aplicar a la Golden Visa?

No es necesario para iniciar el proceso. En AIM Global ofrecemos representar al cliente en todo lo que pueda ser asistido por nosotros durante todo el proceso. Sin embargo, es necesario viajar para realizar el registro de sus datos biométricos, y luego para cumplir con las condiciones mínimas de estadía, en el caso de Portugal son unas vacaciones de 14 días cada 2 años.

10.- ¿Necesito cambiar mi residencia tributaria al país donde estoy aplicando?

Es necesario precisar la diferencia entre la residencia tributaria y la residencia civil. La regla general es que, una vez que tienes 6 meses de residencia efectiva en un país, deberías mover tu residencia fiscal para dicho país en el que estás viviendo. Sin embargo, a través de la Golden Visa, no hay necesidad de mover tu residencia física, como lo comentamos, para el caso de Portugal con sólo unas vacaciones de 14 días cada 2 años puedes tener residencia portuguesa, conservando la residencia tributaria en tu país de origen.