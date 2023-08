“Eres el perro más cool que he conocido”: el registro de un ladrón que se quedó a jugar con un can

Un sujeto, buscado por la policía de San Diego, en Estados Unidos, fue captado jugando con un perro antes de marcharse con una bicicleta que no le pertenecía.

El departamento de Policía de San Diego, en Estados Unidos, compartió un curioso registro para intentar dar con el sujeto que robó una bicicleta evaluada en más de mil dólares.

Hacia las 10:40 horas de la noche, un hombre entró a un garage en el barrio llamado Pacific Beach y allí se adjudicó una bicicleta de tres velocidades, con una serie de especificaciones. Sin embargo, antes de retirarse del lugar con el objeto robado, el ladrón paró a acariciar al sociable perro que se encontraba en el lugar.

El suceso ocurrió el pasado 15 de julio, pero el registro se compartió por parte de las autoridades el pasado tres de agosto a través de redes sociales, con el propósito de dar con el responsable del robo.

Así, describieron al hombre como “un sujeto blanco, que vestía un gorro blanco y azul, polera gris, pantalones cortos de color azul, y zapatos de atletismo naranjos”. Además, llevaba una mochila negra y azul.

En concreto, el individuo se acercó a hacerle cariño al can, que rápidamente se tendió en el suelo para que el hombre le acariciara la panza.

“Eres tan cool, eres el perro más cool que he conocido, te amo también”, señaló el hombre mientras interactuaba con el animal.

Burglar stealing a bike pauses to pet and cuddle with victim’s overly friendly dog in San Diego. “You’re so cool. You’re the coolest dog I’ve ever known. I love you, too.” Police say $1,300 bike stolen. 🎥: San Diego PD pic.twitter.com/z304UrjDmh

