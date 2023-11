Pancho Malo funa a Checho Hirane por “comunista” y “vende patria”

Una nueva “encerrona” protagonizó el llamado Team Patriota, el que es liderado por Francisco Muñoz, también conocido como “Pancho Malo” por su pasado como hincha violento de la hinchada de Colo Colo.

Esta vez la vícitma fue el humorista Checho Hirane, a quien le gritaron que era “comunista” y “vende patria”. “Se me acercó la gente, me trataron de vende patria, de traidor, de sinvergüenza , ‘cuánto te están pagando’. La verdad no entiendo nada. No entiendo cuál es la crítica. ¿A mí quién me está pagando? ¿Por qué estoy vendiendo la patria? Realmente no entiendo a este grupo, uno, por cierto, extremo”, dijo el comunicador.

“Me encantaría saber quién les pega, son mercenarios, de todas maneras. Este mismo grupo ha participado en campañas políticas de distintas personas, por lo menos ‘Pancho Malo’ que es el líder de este grupo ha participado en campañas políticas de distinto color político. Entonces, son mercenarios, están donde les pagan”, concluyó.

A través de X, la cuenta oficial del Team Patriota compartió un registro del momento y avisó que “nadie nos calla”. “Checho Hirane, traidor, vende patria, una vida de lujo gracias a la política sin saber de política. Promover el ‘A favor’ es promover el socialismo y la Agenda 2030. La derecha de verdad vota EN CONTRA. Sigue sembrando odio”, dijeron.

¡NADIE NOS CALLA! Checho Hirane Traidor Vende Patria, una vida de lujo gracias a la politica sin saber de Política. Promover el a favor es promover el Socialismo y la agenda 2030. La derecha de verdad vota EN CONTRA. Sigue sembrando odio… @tere_marinovic @carreragonzalo… pic.twitter.com/pWI9599Dt3 — Team🇨🇱Patriota (@Equipo_Patriota) November 8, 2023

