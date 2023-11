Conan O’Brien sorprende en TV Pública de Argentina en medio de debate por privatización de medios

La Televisión Pública de Argentina —Canal 7 de Buenos Aires— sorprendió a sus seguidores al anunciar la inesperada presencia del presentador y comediante estadounidense, Conan O’Brien, en su programa Mañanas Públicas. Lo que parecía un simple mensaje en Twitter se convirtió en realidad cuando O’Brien apareció en el estudio, no como un video generado por inteligencia artificial, sino en persona, ofreciendo detalles sobre el tráfico porteño con su característico carisma.

Antes de informar sobre el estado del tránsito, el rostro de Late Night with Conan O’Brien —de NBC entre 1993 y 2009—, protagonizó un animado baile junto a los panelistas, desatando la sorpresa y el entusiasmo entre los presentes. Con su español marcado por el acento de su lengua materna, O’Brien hizo gestos irónicos y expresivos mientras brindaba el reporte: “¡Esta mañana, como casi siempre, ¡tenemos tráfico! Intenso en las autopistas y avenidas principales de acceso a la ciudad de Buenos Aires (…). Salgan con tiempo y paciencia, debido a los conciertos de Roger Waters y Red Hot Chili Peppers”.

Además de los detalles viales, O’Brien no dejó pasar la oportunidad de dar consejos de seguridad vial: “Recuerden no usar el celular mientras conducen, abrocharse el cinturón de seguridad, prestar atención a todas las reglas del tránsito y no beber ni una gota de alcohol”.

La visita del presentador estadounidense coincide con el ascenso reciente del líder de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, quien se convirtió en presidente electo del país. Ante la conductora del programa, Ernestina Pais, O’Brien expresó su apoyo a los empleados del canal, recordando la experiencia en su país cuando Donald Trump asumió la presidencia: “Hay que llevarlo de un día a la vez. Y confiamos en que todo estará bien”.

Estas palabras desencadenaron aplausos entre los presentes y generaron reacciones positivas en las redes.

La semana pasada, O’Brien publicó un video desde la sede deportiva del Club Atlético San Lorenzo, mostrando su entusiasmo por jugar fútbol en Argentina.

Javier Milei ratificó su idea de privatizar YPF y los medios públicos

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ratificó una de las ideas que desarrolló durante la campaña electoral: la privatización de los medios públicos y de la petrolera de mayoría estatal, YPF. “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado”, afirmó Milei en una entrevista con radio Mitre, al día siguiente de ganar el balotaje que lo llevará a la Presidencia de Argentina el 10 de diciembre próximo.

El economista libertario afirmó que “tiene que ser privatizado” tanto la Televisión Pública como Radio Nacional y la agencia estatal de noticias Télam.

“La Televisión Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda”, afirmó Milei y recordó que el 75 % del tiempo que se habló sobre su espacio durante la campaña electoral se hizo “de manera negativa” y “levantando las mentiras y abonando a la campaña del miedo” que, consideró, le hizo su rival.

“No adhiero a tener un ministerio de propaganda encubierta”, señaló Javier Milei.

El líder de LLA venció este domingo con 55,69 % de los votos al candidato oficialista (peronismo), el actual ministro de Economía, Sergio Massa, quien obtuvo 44,3%, para ocupar la presidencia de Argentina.