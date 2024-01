Tenso momento en medio de la promulgación de Ley Karin: público se indigna con pregunta sobre Yáñez

Un tenso momento se vivió durante la ceremonia de promulgación de la Ley Karin, celebrada este viernes, cuando el Presidente Gabriel Boric aprovechó una conferencia de prensa para responder preguntas de actualidad nacional. Entre ellas, la que causó revuelo fue el tema de una supuesta llamada mencionada por el abogado del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, relacionada con su próxima formalización por responsabilidad de mando en el estallido social.

Boric fue interrogado acerca de si había instado al jefe de Carabineros a posponer decisiones sobre su permanencia en el puesto hasta evaluar el alcance de su formalización, y si era adecuado que una autoridad investigada por delitos de especial relevancia para su sector político continuara en el cargo.

Tras esta intervención del periodista, las pifias de indignación del público se hicieron notar dado a que fue lo primero que se planteó, dejando de lado el tema principal de la conferencia que era la Ley Karin, legislación que refuerza la sanción al acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.

El mandatario esperó la calma de la audiencia para aclarar que había autorización por parte de su equipo para abordar la preguntas de los medios de “manera abierta”.

Con tono conciliador, Boric afirmó que para esto, “nunca es el mejor lugar, pero estamos acá y tenemos que darle espacio a la prensa para que pueda cumplir su labor, así que les pido unos segundos para poder realizar parte de la tarea también”, apeló.

Terminadas sus palabras, inició su respuesta indicando que la supuesta llamada al general director parece originarse en un comentario del abogado de Yáñez, que posteriormente el mismo profesional “se vio en el deber de desmentir”, dice Boric, enfatizando que “las conversaciones privadas no se comentan públicamente”.

Prosiguió diciendo que “delitos que independiente de la situación procesal específica, no debieran ser importantes para un sector político en particular, debiesen ser importantes para la sociedad entera. Lo que a nosotros nos corresponde es que las instituciones funcionen con la independencia que les corresponde, no les quepa duda que como gobierno estamos atentos a esto”.

Para concluir la pregunta, el mandatario reiteró su principal preocupación: “que la institución de Carabineros, con cuál hemos desarrollado una labor intensa estos dos años para poder llevar adelante las tareas vinculadas a seguridad, esa tiene que seguir siendo su prioridad, en esos seguiremos trabajando firmemente, yo no voy a comentar el detalle de conversaciones privadas”.