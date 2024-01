Pedro Pascal será uno de los presentadores en los Premios Emmy 2024

El actor chileno Pedro Pascal, será uno de los presentadores de la próxima ceremonia de los Premios Emmy, donde también espera recibir un premio, ya que, compite en la categoría como Mejor Actor de una Serie de Drama por “The Last of Us”.

La ceremonia, cuya fecha original era para el mes de septiembre, pero se postergó hasta enero del presente año por la huelga de actores de Hollywood en 2023.

La mayoría de los presentadores quienes estarán leyendo las distintas categorías han sido nominados para recibir alguno de estos premios otorgados a la industria televisiva estadounidense.

Los competidores de Pascal al premio de mejor actor principal de serie de drama son Jeff Bridges, de 74 años (The Old Man), Brian Cox, de 77 años (Succession), Kieran Culkin, de 41 años (Succession), Bob Odenkirk, de 61 años (Better Call Saul) y Jeremy Strong, de 45 años (Succession)

¿Qué premian los Emmy?

Los Premios Emmy son galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense.

La estatuilla del Emmy representa a una mujer alada sosteniendo un átomo, recibe su nombre de “immy”, un término informal para el tubo de la cámara de vídeo orthicon que era común en las primeras cámaras de televisión. Se considera uno de los cuatro grandes premios anuales del entretenimiento estadounidense, junto con los Grammy de la música, los Oscar (Academy Award) del cine y los Tony del teatro.

La primera ceremonia de los Emmy tuvo lugar el 25 de enero de 1949, en el Hollywood Athletic Club, pero únicamente para premiar a los programas producidos y emitidos localmente en el área de Los Ángeles.

La ceremonia 75 de la entrega de los premios se llevará a cabo el próximo lunes 15 de enero, a las 22:00 horas de Chile, y será transmitida por TNT y HBO Max desde el Peacock Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.