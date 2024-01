“Suck it”: Pedro Pascal protagonizó divertido momento en la premiación de los Globos de Oro 2024

Pedro Pascal vivió un divertido momento en la edición 81 de los premios Globos de Oro luego de que el actor estadounidense Kieran Culnik, resultara ganador de la estatuilla a la categoría de Mejor Actor de Drama, por sobre el actor chileno.

Al subir a entregar su discurso, Culnik le jugó una broma al actor chileno que sacó carcajadas entre los asistentes de la ceremonia desarrollada en Los Ángeles (California).

“Es lindo estar aquí. “Suck it”, Pedro, este es mío”, fue lo que dijo el actor intérprete de Roman Roy en Succession a Pascal. Mientras tanto, entre las risas del público, el actor chileno era mostrado en pantalla respondiendo a la broma con una sonrisa, para luego pasar al gesto de un puchero.

“Suck it, Pedro!” Kieran Culkin jokingly roasts Pedro Pascal as he accepts the #GoldenGlobe for Best Actor in a TV Drama. pic.twitter.com/SoE6NzOIsG — Variety (@Variety) January 8, 2024

Si bien el actor chileno con su papel de Joel en la serie The Last of Us era uno de los favoritos de la noche, el actor Kieran Culnik representante de Succession -serie que se llevó cuatro galardones- se impuso con el premio.

“Me saqué la cresta”

Como había ocurrido en otras ceremonias, el atuendo de Pedro Pascal volvió a llamar la atención, aunque esta vez lo hizo por estar utilizando un cabestrillo en su brazo derecho.

El chileno utilizó un conjunto casi completamente negro y una llamativa camisa con estampados blancos, pero lo que realmente fue comentado era su cabestrillo, con lo que se hizo tendencia en redes sociales.

“Me saqué la cresta”, respondió el intérprete de Joel, tras ser consultado por una de las fanáticas que estaba en el público y que registró el momento en un video difundido en redes sociales.