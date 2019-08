Equipo de rescate evacúa las últimas ranas del Loa de un hábitat peligrosamente seco en Chile

Como parte de una ágil misión de rescate sin precedentes, un equipo de conservacionistas y funcionarios de gobierno evacuaron a las que podrían ser las últimas 14 ranas del Loa del mundo (Telmatobius dankoi) -una especie considerada en peligro crítico por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN que se encuentra únicamente en un arroyo en el norte de Chile- justo antes de que su hábitat se seque casi por completo debido a la extracción ilegal de agua, dejando a las ranas desnutridas y apenas resistiendo.

"Me ha impresionado profundamente la habilidad y la resolución del equipo en Chile para prevenir la extinción de esta especie", dijo Helen Meredith, directora ejecutiva de la Alianza para la Supervivencia de Anfibios, que apoya financieramente los esfuerzos de rescate. “Muchas especies de anfibios en peligro crítico corren el riesgo de pasar inadvertidas, porque no tienen un grupo activo de personas comprometidas con su supervivencia. Esto me da una gran esperanza para las ranas del Loa: se enfrentan a un futuro incierto, pero cuentan con un grupo de defensores”.

Los animales fueron reubicados en el Zoológico Nacional, donde los especialistas del zoológico están tratando de ayudarlos a recuperar la salud y en conversación con expertos en ranas acuáticas de todo el mundo para obtener consejos sobre cómo cuidarlos mejor y eventualmente criarlos. Varias organizaciones internacionales de vida silvestre, incluyendo Amphibian Ark, el Grupo de Especialistas en Anfibios de la SSC UICN, Amphibian Survival Alliance y Global Wildlife Conservation, están pidiendo al gobierno de Chile que continúe este gran trabajo protegiendo y restaurando el hogar natural de las ranas.

A fines de junio, un equipo de conservacionistas, funcionarios de gobierno y líderes indígenas descubrieron que el hábitat de la rana del Loa en las afueras de la ciudad de Calama se había secado como resultado de la extracción de agua para la minería, agricultura y desarrollo inmobiliario, en una región donde el agua es un recurso escaso.

Todas las ranas habían sido empujadas a un pequeño charco de agua fangosa. El equipo recolectó a los últimos 14 individuos y los llevó al Zoológico Nacional de Chile para comenzar un programa de reproducción de conservación.

"El primer gran desafío es ayudar a estas ranas a sobrevivir. Si bien el rescate fue la mejor oportunidad para salvar a la rana del Loa, siempre hay riesgos al tratar de cuidar una nueva especie, especialmente cuando los animales ya están luchando por sobrevivir", dijo Alejandra Montalba, directora del Zoológico Nacional. "Ese es el objetivo principal en este momento, y luego necesitamos poder reproducirlos. Pero, en definitiva, debemos trabajar muy duro para restaurar su entorno porque no tiene sentido criarlos si no tienen un hogar al que regresar en la naturaleza”.

Preocupación internacional

La comunidad internacional de conservación está lista para ayudar, alentando al gobierno de Chile a detener las actividades que amenazan a la rana del Loa, a restaurar su hábitat y protegerlo formalmente como un santuario o reserva monitoreada con regularidad.

"Solicitamos que se considere el desarrollo de un plan de emergencia para la protección y recuperación del hábitat de la rana Loa", dijo Jon Paul Rodríguez, presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. "Por esta razón, pedimos que se establezca un grupo de trabajo técnico para ayudar al trabajo en esta materia".

Existen al menos 63 especies conocidas de ranas de agua, o especies de Telmatobius, que se encuentran desde Ecuador hasta Chile, incluyendo Perú, Bolivia y Argentina. Muchas de estas especies, como la rana del Loa, son microendémicas, lo que significa que viven en un solo lugar pequeño. Las ranas acuáticas pueden ser semiacuáticas o totalmente acuáticas, lo que las hace muy sensibles a cualquier cambio en su entorno.

La destrucción del hábitat, la contaminación, las enfermedades y la trucha invasora se encuentran entre las mayores amenazas que enfrentan. Cerca de 10 especies de ranas acuáticas viven en Chile, y muchas de ellas probablemente enfrentan las mismas amenazas que la rana del Loa.

Quizás la rana acuática más famosa es Romeo, una rana de agua de Sehuencas de Bolivia conocida hace un tiempo como “la rana más solitaria del mundo”. El equipo de rana de agua de Sehuencas del Museo de Historia Natural Alcide d'Orbigny, donde vive

Romeo, ha estado entre los expertos que ayudan a asesorar al Zoológico Nacional.

Además, Romeo ha escrito una carta a las ranas del Loa para alentarlos a no perder la esperanza junto con un video que relata su difícil situación. Global Wildlife Conservation está pidiendo a las personas de todo el mundo que corran la voz acerca de las ranas del Loa utilizando los hashtags #SaveTheLoaFrog y #SalvemosLasRanitasDelLoa para mostrar apoyo internacional a las ranas.